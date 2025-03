Налоговые проверки в 2025 году. От КНП до ВНП

В 2023 и 2024 году самыми часто используемыми схемами получения ННВ были:

Использование «технических» организаций (однодневок) - незаконный обнал, использование «бумаги» для занижения НДС, манипулирование расходами для занижения налога на прибыль. Дробление бизнеса – разделение финансовых потоков между зависимыми лицами для получения преимуществ от применения спецрежимов. Подмена трудовых отношений с работниками на гражданско-правовые с лицами, пользующимися спецрежимами (самозанятыми или ИП).

Все всех три приведённые выше схемы объединяет то, что они были наиболее популярны в человекоемких отраслях. Первая схема наиболее популярная в таких отраслях, как строительство, охранные организации, общепит и клининг, так как деятельность данных отраслей характеризуется высокой налоговой нагрузкой (НДФЛ и взносами в СФР) на ФОТ, низкой рентабельностью и/или быстротой получения налоговой выгоды. Второй схемой часто пользовались в строительстве, производстве, торговля, общепите, клининге и инфобизнесе. Третья схема пользовалась популярностью в креативных индустриях, общепите, инфобизнесе, сервисе и консалтинге.

Времена меняются и чаяния налогоплательщиков тоже. В 2025 году тренд на оптимизацию ощутимо изменился. Теперь, многие налогоплательщики видят оптимизацию налогообложения немного иначе.

В текущем и последующим года популярными будут следующие схемы:

Дробление бенефициарного владения - вывод денежных средств с компанией через дивиденды на номинальных владельцев компаний группы; Использование «флагманов» - это те же технички, только выполняющие функции агрегаторов для помоек и ромашек и тому подобных и на первый взгляд кажущаяся более-менее приличными в глазах налогового органа; Комбинаторная налоговая оптимизация – одновременное использование всяких разовых оптимизационных историй для получения суммарной налоговой выгоды (займы, дивиденды, гражданско-правовые договоры с самозанятыми, последовательное ведение бизнеса с периодическим «выпрыгиванием»* и др.).

* Под последовательным ведением бизнеса с периодическим «выпрыгиванием» понимается старая тема, когда под до истечения 3 трёх лет с момента регистрации компания ликвидируется или банкротится, а на её месте появляется «зеркалка». Пользователи данных схем не поменяются – это будут всё те же человекоемкие отрасли.

Ожидается, что в текущем году внимание будет сконцентрировано на работающих на маркетплейсах, в IT и получателей бюджетных средств (по госконтрактам или в рамках господдержки), на тех, кто продолжает активно оптимизировать зарплатные налоги, а также на пользователей налоговых преференций и льгот. Данный пессимизм основан на сухой аналитике и личном опыте.

Говоря о сухой аналитике, видно, что очевидные предпосылки усиления налогового контроля – это:

налоговая амнистия;

окончание моратория на проверки IT-компаний и ужесточение контроля за самозанятыми;

ликвидация преимуществ от переезда во внутрироссийские офшоры.

С налоговой амнистией мотивация предельно понятна - перевод упрощенцев на ОСНО. Здесь, первые на очереди продавцы на маркетплейсах. Переводом спецрежимников на ОСНО коснется и тех, кто искусственно занижал выручку за 2024 год через перенос ее на 2025 год (чтобы сохранить предел для освобождения от НДС в 2025 году) и внезапно дроблися во второй половине 2024 года, чтобы в 2025 году получить право на амнистию.

Искусственное перенесение прибыли (метод начисления) на 2024 год на ОСНО, занижение выручки 24 года, чтобы сохранить "освобождение от НДС" в 25 году, внезапное разделение фирм в конце 2024 года - все это тренды, которые будут отслеживаться, по моей оценке.

Истечения моратория на проверки IT-компаний, позволит налоговым органам заняться вскрытием любителей использовать самозанятость. Сфера IT один из лидеров (3 место) по использованию труда самозанятых (по данным ФНС на конец 2024 года в IT задействовано более 500 тыс. самозанятых). По примерным подсчетам, налоговая препарация отрасли IT принесет бюджету не менее 70 млрд руб.

Хоть борьба с самозанятостью IT-специалистов – это, скорее, частный случай, но она укладывается в общий контекст борьбы с зарплатной оптимизацией, который носит системный характер для всех отраслей, где за счет самозанятости оптимизируются налоги.

За все время действия эксперимента по обелению труда через самозанятость можно наблюдать следующий эволюционный путь: сначала ФНС России оберегала самозанятых, потом появились кейсы по переквалификации гражданско-правовых отношений с ними в трудовые (дела №№ А35-6550/2022, А62-382/2023), затем появились комиссии по борьбе с нелегальной занятостью, ну а дальше – прогрессирование превращения самозанятости в неликвид. Возможность пользоваться самозанятыми «де-факто» оставляют только большим экосистемам и тем, кому удается доказать, что экономия от использования их труда не только не привела к личному обогащению бенефициара, но создала в экономике новые источники для вычетов.

2025 год – это не только снижение привлекательности самозанятости, но и новые правилами ограничения. Теперь самозанятым:

ИП на НПД необходимо отчитываться перед Росстатом; Запрещено заниматься майнингом ЦФА, а также их реализацией и приобретением.

Со вторым пунктом все понятно – это общий подход к регулированию крипторынка, а вот первый пункт был придуман для того, чтобы оценить уровень самостоятельности ИП-самозанятых в отношениях с заказчиками.

Проблемы с налоговыми органами обязательно возникнут у тех, кто видел в налоговой релокации возможность сэкономить на налогах, то есть мигрировал в регион с льготным налоговым режимом по УСН формально (не для реального ведения деятельности в этом регионе). Внутрироссийских офшоров, где действует льготируемый режим УСН, не мало, но наиболее популярными среди предпринимателей были Удмуртия (УР) и Мурманская область.

В дореформенные времена пониженные ставки на УСН были чем-то вроде меры поддержки, введенной в ряде регионов для привлечения большего числа предпринимателей и наполнения региональных бюджетов. Закономерно, что бизнес оценил эти меры и стал активно пользоваться ими для налоговой оптимизации, но, поправки в п. 2 ст. 346.21 НК, внесенные 362-ФЗ, данную возможность прикрыли. Однако прикрытие этой возможности с этого года не означает, что налоговые органы не смогут проверить предыдущие периоды.