Минфин дал второй шанс: как малому бизнесу заново выбрать систему налогообложения в 2026 году

В январе нам обещали революцию и отмену лимитов на год. В марте Минфин выкатил законопроект, который эксперты уже назвали «косметикой». Но даже в этой косметике есть лазейки, которые позволят тысячам ИП и ООО отмотать время назад и сменить налоговый режим. Разбираем, кому повезло, а кого оставили за бортом.

Привет, коллеги! На связи налоговый консультант.

Если вы, как и я, весь январь и февраль разгребали последствия налоговой реформы-2026, то у меня для вас две новости. Хорошая: Минфин официально признал, что бизнес не справляется, и предложил поправки. Плохая: это совсем не то, что нам обещали.

Помните сенсационное заявление Максима Решетникова в конце января? Он говорил: «Предприниматели столкнулись с необходимостью выбора налогового режима, уже по факту не имея возможности им соответствовать. Предлагаем ввести переходный период — не учитывать параметры деятельности за прошлый год».

Бизнес выдохнул. Все ждали, что лимит в 60 млн рублей вернут хотя бы на год. Но 2 марта 2026 года Минфин опубликовал свой законопроект. И оказалось, что революции не будет. Будет точечная «косметика».

Давайте без эмоций разберём, что именно предлагает Минфин, кому реально дадут второй шанс и как этим воспользоваться, пока не поздно.

№1. Кому разрешат переиграть выбор режима «задним числом»?

Главная боль января — предприниматели, которые слетели с патента (ПСН) из-за нового лимита в 20 млн рублей, автоматически оказались на ОСНО с НДС 20%. Многие просто не успели подать уведомление на УСН.

Минфин предлагает дать им второй шанс.

Ситуация 1: ИП совмещал ПСН и ОСНО в 2025 году

Если ваш доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, вы потеряли право на патент с 1 января 2026 года. По старым правилам вы должны были остаться на ОСНО.

Что меняется: Вам разрешат перейти на УСН «задним числом» — с 1 января 2026 года.

Что нужно сделать: Подать уведомление в налоговую до 25 апреля 2026 года.

Ситуация 2: ИП совмещал ПСН и УСН в 2025 году

Вы тоже превысили лимит в 20 млн и слетели с патента. Вы остались на УСН, но, возможно, с невыгодным объектом налогообложения (например, «Доходы» вместо «Доходы минус расходы»).

Что меняется: Вам разрешат изменить объект налогообложения по УСН на весь 2026 год.

Что нужно сделать: Подать уведомление до 25 апреля 2026 года.

Совет из практики: Не бегите подавать уведомление прямо сейчас. Законопроект ещё не принят Госдумой. Дождитесь закрытия первого квартала, посчитайте реальную выручку и расходы за три месяца, смоделируйте оба варианта (УСН 6% и УСН 15%) и только потом принимайте решение. Время до 25 апреля есть.

№2. Возврат лимита 60 млн: иллюзия или реальность?

А теперь о самом большом разочаровании. Минфин действительно предложил вернуть старый лимит для УСН и ПСН. Но есть огромный нюанс.

Это касается только процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах.

Если в 2025 году ваша выручка от бизнеса составила 19 млн рублей, но вы получили ещё 1,5 млн рублей в виде процентов по депозитам — ваш общий доход превысил 20 млн. По старым правилам вы становились плательщиком НДС с 1 января 2026 года.

По новым правилам Минфина: вы сможете не учитывать эти проценты при расчёте лимита. Ваш доход для целей освобождения от НДС останется 19 млн рублей.

Для всех остальных — тех, кто превысил 20 млн реальной выручкой от продаж или услуг — чуда не произошло. Вы платите НДС.

№3. Общепит: девять месяцев передышки

Единственная отрасль, которая получила реальную, ощутимую льготу — это общепит.

Минфин предлагает освободить от НДС организации и ИП в сфере общественного питания на УСН и ПСН на период с 1 апреля по 31 декабря 2026 года. Причём для этой льготы временно отменяется драконовское условие о соответствии средней зарплаты сотрудников уровню средней по региону.

Звучит отлично, но дьявол кроется в датах.

Освобождение начинает действовать только с 1 апреля. А это значит, что за первый квартал 2026 года (январь, февраль, март) общепиту, превысившему лимит в 20 млн, придётся начислить и уплатить НДС.

Представьте себе бухгалтера кафе, который сейчас пытается понять: как выставить счета-фактуры за январь-март розничным покупателям, как сдать декларацию по НДС за 1 квартал, а потом с 1 апреля снова всё перенастраивать? Это не упрощение, это бухгалтерский ад на три месяца.

№4. Решение проблемы двойного налогообложения авансов

Ещё одна важная поправка касается переходных авансов.

Допустим, в декабре 2025 года вы, будучи на УСН без НДС, получили аванс 1 млн рублей. Вы заплатили с него налог по УСН. А отгрузку товара вы делаете в феврале 2026 года, когда уже стали плательщиком НДС. Вам приходится платить НДС с этой отгрузки. Получается двойное налогообложение одной и той же суммы.

Минфин предлагает: упрощенцы, ставшие плательщиками НДС с 2026 года, смогут уменьшить доходы по УСН на сумму уплаченного НДС с таких переходных авансов.

Это логичное и справедливое решение, о котором бизнес просил с самого начала.

Что говорят эксперты (и почему они недовольны)

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин прямо заявил, что предложенные меры «сильно не дотягивают» до плавной адаптации. По его словам, кроме общепита, остальные изменения — это просто технический переход.

Аналитики настроены ещё жёстче. Как метко отметили коллеги, Минфин фактически признал, что реформа создаёт проблемы, которые невозможно игнорировать. Но предложенные поправки носят точечный характер. Фундаментальная проблема остаётся: малый бизнес получает колоссальную налоговую и административную нагрузку.

Настоящая оценка этой реформы будет понятна не сейчас, а через пару лет — когда мы увидим, сколько ИП просто закрыли двери и ушли в тень.

Резюме: что делать прямо сейчас

1.Если вы слетели с ПСН на ОСНО: ждите принятия закона и готовьте уведомление о переходе на УСН с 1 января. Срок — до 25 апреля.

2.Если вы на УСН и хотите сменить объект: считайте экономику первого квартала и готовьте уведомление до 25 апреля.

3.Если вы общепит: готовьтесь сдавать декларацию по НДС за 1 квартал. Расслабиться можно будет только с 1 апреля.

4.Если у вас были переходные авансы: собирайте документы, вы сможете уменьшить базу по УСН на сумму уплаченного НДС.

Законопроект уже внесён в Правительство. Ждём его принятия Госдумой в ближайшие недели.

