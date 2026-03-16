Старые платежки больше не работают: бухгалтерам срочно менять реквизиты и шаблоны

Бухгалтеры еще не успели выдохнуть после настройки ЕНС, а правила по платежкам снова меняются. И это не та история, которую можно отложить «до следующей недели». В ряде случаев реквизиты для взносов уже пришлось перепроверять, а с 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила заполнения платежных документов в бюджет.
Ошибка в шаблоне сегодня — это завтра лишняя сверка, звонки в банк, переписка с инспекцией и нервный вопрос директора: «А деньги точно ушли куда надо?»
О главном: бухгалтеру сейчас опасно работать «по памяти». Платежка в 2026 году — это уже не формальность, а документ, где каждая привычная мелочь может внезапно стать ошибкой.
Что важно запомнить сразу
Во-первых, по взносам на травматизм уже нужно перепроверять банковские реквизиты получателя: в исходном материале отмечено, что у отделений СФР менялись наименование банка получателя, БИК и единый казначейский счет.
Во-вторых, с 1 апреля 2026 года новые правила по приказу Минфина № 58н начинают действовать для бюджетных платежей в целом. В-третьих, по ЕНП и по платежам не на ЕНП логика заполнения отдельных полей теперь различается сильнее, чем многие привыкли.
Что бухгалтеру проверить уже сегодня
Если вы платите взносы на травматизм, первое действие — открыть актуальные реквизиты своего отделения СФР и сравнить их с шаблонами в банк-клиенте и бухгалтерской программе. В присланной статье прямо указано, что безопаснее не полагаться на старые образцы: в ряде регионов реквизиты уже менялись, и перед отправкой платежки нужно заново проверить ключевые поля.
Это как раз тот случай, когда «раньше проходило» — плохой аргумент. Платежи в бюджет не любят инерцию.
Что поменяется по ЕНП с 1 апреля 2026 года
С 1 апреля 2026 года начнут применяться новые правила заполнения платежных документов, утвержденные приказом Минфина России от 16.05.2025 № 58н. Самый заметный эффект для бухгалтера — придется переписать привычные шаблоны платежек по ЕНП.
Поле 102 «КПП плательщика»
Для платежки по ЕНП в этом поле нужно ставить «0». Именно это изменение сильнее всего ломает старую привычку бухгалтера, который годами автоматически подтягивал КПП организации в шаблон. В исходном материале отдельно отмечено: если бухгалтер заранее перенастроит шаблон и начнет ставить «0» вместо КПП, это не должно мешать зачислению денег на ЕНС.
Поле 105
Для платежки по ЕНП здесь тоже нужно будет указывать «0». ФНС ранее разъясняла, что при ЕНП указание действующего ОКТМО не мешало учету средств на ЕНС, но новый порядок с 1 апреля закрепляет более жесткий и унифицированный подход к заполнению этого реквизита.
Поле 24 «Назначение платежа»
По ЕНП с 1 апреля нужно писать «ЕНП». Это мелочь только на первый взгляд. На практике именно поле 24 часто превращают в «простыню» из старых формулировок, чтобы подстраховаться. Новый порядок эту самодеятельность заметно охлаждает.
Поле 101 «Статус плательщика»
Появляется новый статус 04 — для организации, исполняющей решение налогового органа. Во всех остальных обычных случаях, как и прежде, используется статус 01.
Самая опасная ошибка бухгалтера весны-2026
Опаснее всего сейчас не разовая описка, а старый автозаполняемый шаблон, который выглядит привычно и потому не вызывает подозрений. Бухгалтер уверен, что все под контролем, банк платеж принял, деньги ушли — а потом начинается ручная диагностика: почему не так встало, почему нужен зачет, почему инспекция видит картину иначе.
Именно поэтому позиция здесь простая: не ждать 31 марта, а обновить шаблоны заранее. Побеждает не тот, кто быстро исправляет ошибку, а тот, кто не допускает ее в массовых платежах.
А что с платежками не на ЕНП
Вот тут начинается путаница, на которой многие и спотыкаются. Если платеж не входит в ЕНП, то привычка ставить нули уже может сыграть против вас.
В исходном материале прямо сказано: по таким платежам в поле 102 нужно указывать КПП организации или подразделения, а в поле 105 — восьмизначный код ОКТМО. Оставлять их «по аналогии с ЕНП» нельзя.
Именно поэтому в апреле бухгалтеру придется жить сразу в двух логиках:
по ЕНП — один набор правил,
по не-ЕНП платежам — другой.
Чем больше в компании редких или нестандартных бюджетных платежей, тем выше риск ошибиться именно на переключении между этими режимами.
Что сделать прямо сейчас
План действий у нормального бухгалтера на эту неделю предельно земной:
проверить шаблоны платежек по ЕНП;
отдельно проверить шаблоны по не-ЕНП платежам;
сверить реквизиты по взносам на травматизм с данными своего отделения СФР;
дать внутри компании короткую памятку: где ставим «0», а где ставить «0» нельзя.
Весна 2026 года — это не просто очередное «небольшое уточнение» по платежкам. Это момент, когда бухгалтерии надо окончательно перестать жить на старых настройках. Кто заранее перенастроит шаблоны и разложит для себя ЕНП и не-ЕНП по разным сценариям, тот спокойно пройдет апрель. Кто отложит — почти наверняка получит лишнюю ручную работу.
И да, в 2026 году бухгалтерию спасает уже не столько память, сколько дисциплина в деталях.
Нормативная база — для справки
Для блока «документы по теме» в конце статьи можно дать так:
Приказ Минфина России от 16.05.2025 № 58н — новые правила заполнения платежных документов, применяются с 1 апреля 2026 года.
Приказ Минфина России от 30.12.2022 № 199н — ранее действовавшие правила заполнения платежек.
Письмо ФНС России от 06.02.2023 № ЗГ-3-8/1441@ — разъяснения по заполнению поля ОКТМО в платежке на ЕНП.
Хотите не догонять изменения, а видеть их заранее?
Тогда берите в работу мои книги по налогам и бухгалтерии.
Ставьте лайк и подписывайтесь: дальше будет еще интереснее, и самое важное — впереди. Обещаю.
Начать дискуссию