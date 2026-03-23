Самозанятые больше не в безопасности: как ФНС закручивает гайки и что будет с НПД после 2028 года

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) стартовал в 2019 году. Идея была красивой: вывести из тени нянь, репетиторов и мастеров маникюра. Обещали низкие ставки (4% и 6%), отсутствие отчетности и гарантию неизменности условий на 10 лет.
Бизнес и граждане поверили. К началу 2026 года в России зарегистрировано уже более 15 миллионов самозанятых, которые суммарно заработали свыше 3 триллионов рублей и принесли в бюджет более 136 миллиардов рублей налогов.
Но чем популярнее становится режим, тем больше внимания к нему со стороны контролирующих органов. То, что задумывалось как способ легализации микробизнеса, быстро превратилось в популярный инструмент налоговой оптимизации. И государство начало действовать.
То, что задумывалось как способ легализации микробизнеса, быстро превратилось в популярный инструмент налоговой оптимизации.
В чем реальная проблема для государства
Проблема не в самих самозанятых. Проблема в том, что бизнес быстро понял: зачем платить за сотрудника 13% НДФЛ и около 30% страховых взносов, если можно перевести его в статус самозанятого и платить всего 6%? Началась массовая подмена трудовых отношений гражданско-правовыми договорами.
Пока самозанятых было немного, режим выглядел как полезный способ легализовать доходы. Но когда таких людей стало более 15 миллионов, государство увидело масштабный отток потенциальной налоговой базы. И чем больше этот рынок, тем меньше у государства желания смотреть на него сквозь пальцы.
Почему под ударом оказались работодатели
Главное изменение последних лет — фокус контроля сместился с самозанятого на его заказчика. Государство все меньше интересует абстрактный вопрос, платит ли физлицо 4% или 6%. Его интересует, не использует ли бизнес этот режим как дешевую замену штатному персоналу.
С 16 февраля 2026 года вступил в силу Приказ Минтруда № 657н, который существенно расширил критерии для переквалификации договоров ГПХ в трудовые. Теперь налоговики обращают внимание не только на очевидные вещи, но и на косвенные признаки:
•Подчинение ПВТР: Если самозанятый работает по графику компании, использует ее оборудование и материалы.
•Единственный источник дохода: Если самозанятый получает деньги только от одного заказчика на протяжении длительного времени.
•Регулярность выплат: Фиксированные суммы, выплачиваемые дважды в месяц (как аванс и зарплата).
•Характер работы: Выполнение постоянной трудовой функции, а не разового задания с конкретным результатом.
Риски для бизнеса колоссальные. При переквалификации договора работодателю грозит доначисление НДФЛ (13%), страховых взносов (около 30%), а также пени и штрафы от 20% до 40% от суммы недоимки.
При переквалификации договора работодателю грозит доначисление НДФЛ (13%), страховых взносов (около 30%), а также пени и штрафы от 20% до 40% от суммы недоимки.
А как у них? Зарубежный опыт
Проблема налогообложения гиг-экономики актуальна не только для России. В большинстве развитых стран нет такого льготного режима, как наш НПД.
В США самозанятые (self-employed) платят не только федеральный подоходный налог (от 10% до 37%), но и налог на самозанятость (Self-Employment Tax) — 15,3%, который идет на социальное и медицинское обеспечение.
В Европе ситуация схожая. В Германии фрилансеры платят подоходный налог по прогрессивной шкале (от 14% до 45%) и обязаны самостоятельно отчислять взносы на медицинское и пенсионное страхование (до 30-40% дохода). В Испании существует фиксированный ежемесячный платеж около 300 евро, независимо от дохода, плюс подоходный налог.
На этом фоне российский НПД выглядит настоящим налоговым раем. Но именно эта разница в налоговой нагрузке между штатными сотрудниками и самозанятыми и создает главную проблему для государства.
Что будет дальше? Прогноз после 2028 года
Официальная позиция властей: условия эксперимента по НПД останутся неизменными до 31 декабря 2028 года. Досрочной отмены режима не планируется. Однако уже сейчас идет активное обсуждение того, что будет после.
Вот мой прогноз развития ситуации:
1.Увеличение лимита доходов. Лимит в 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года, и инфляция давно его «съела». Вероятно, лимит будет повышен до 3,8–4,2 млн рублей, но уже в рамках обновленного режима.
2.Обязательные социальные взносы. Сейчас самозанятые не платят взносы в СФР. С 2026 года запущен эксперимент по добровольному страхованию на случай болезни. После 2028 года, с высокой долей вероятности, социальные взносы станут обязательными.
3.Ужесточение контроля за платформами. Контроль за маркетплейсами, агрегаторами такси и курьерскими службами усилится. Государство будет требовать от платформ брать на себя часть функций налоговых агентов.
4.Трансформация режима. После 2028 года НПД в его текущем виде, скорее всего, прекратит существование. Он будет трансформирован в новый спецрежим, который сохранит простоту администрирования, но сократит разрыв в налоговой нагрузке по сравнению с трудовыми договорами.
Вывод
Режим самозанятости — это отличный инструмент для легализации микробизнеса, но крайне опасная игрушка для компаний, пытающихся сэкономить на налогах. ФНС научилась отлично выявлять схемы подмены трудовых отношений, и алгоритмы контроля будут только совершенствоваться.
Как не попасть под каток налоговой?
