Самозанятые больше не в безопасности: как ФНС закручивает гайки и что будет с НПД после 2028 года

Эксперимент с налогом на профессиональный доход (НПД) стартовал в 2019 году. Идея была красивой: вывести из тени нянь, репетиторов и мастеров маникюра. Обещали низкие ставки (4% и 6%), отсутствие отчетности и гарантию неизменности условий на 10 лет.

Бизнес и граждане поверили. К началу 2026 года в России зарегистрировано уже более 15 миллионов самозанятых, которые суммарно заработали свыше 3 триллионов рублей и принесли в бюджет более 136 миллиардов рублей налогов.

Но чем популярнее становится режим, тем больше внимания к нему со стороны контролирующих органов. То, что задумывалось как способ легализации микробизнеса, быстро превратилось в популярный инструмент налоговой оптимизации. И государство начало действовать.