Сохраните это и перешлите знакомым: ФНС попросила заплатить — платить или спорить?

ФНС собирает 57% налогов без единой проверки — просто приглашает на «беседу» и ждёт, пока вы сами заплатите. Разбираю, почему это работает, стоит ли соглашаться и что реально даёт спор, когда шанс на победу — всего 2,5%.

Коллеги, приветствую! Меня зовут Евгений Сивков, я занимаюсь налоговым консультированием уже более 30 лет. За это время я видел тысячи ситуаций, когда директор или главбух получал акт налоговой проверки или информационное письмо с предложением «добровольно уточнить обязательства» и впадал в ступор: что делать? Платить? Спорить? Договариваться? Бежать?

Давайте отбросим эмоции и посмотрим на ситуацию прагматично. Я разберу этот вопрос досконально: с цифрами, статистикой 2025–2026 годов и реальной практикой.

Цифры, которые отрезвляют

Прежде чем принимать решение о споре, посмотрите на официальную статистику и аналитику за 2025–2026 годы:

•98% выездных проверок заканчиваются доначислениями. Если к вам пришли — значит, уже посчитали, сколько возьмут.

•Средний чек проверки в 2025 году составил 94 млн руб. по России и 119 млн руб. по Москве. В Петербурге цифры доходят до 213 млн руб.

•Процент побед бизнеса в судах: всего 2,5% споров с ФНС выигрывают налогоплательщики. Для сравнения: десять лет назад бизнес выигрывал около 70% дел.

•Субсидиарная ответственность: средний размер взыскания с директора или учредителя — 97 млн руб.

Но самая главная цифра другая: 57% всех поступлений в бюджет от контрольно-аналитической работы ФНС — это «добровольные» доплаты бизнеса без назначения выездных проверок.

Каждый второй рубль ФНС получает добровольно. Ваш бизнес уже в очереди?

Почему налоговики так любят форумы и вебинары?

Вы наверняка заметили, как много стало налоговых форумов, вебинаров и круглых столов, где выступают представители ФНС. На Петербургском налоговом форуме, на региональных встречах инспекторы открыто, с улыбкой говорят бизнесу: «С нами спорить бесполезно. АСК НДС-2 видит всё. Уточняйтесь добровольно, иначе будет хуже».

Почему они это делают? В чем скрытый смысл?

1. Экономия ресурса ФНС. Выездная проверка — это долго, дорого и трудозатратно для самой инспекции. Нужно собирать доказательства, проводить допросы, экспертизы, отбиваться в судах. Гораздо проще вызвать директора на «комиссию по легализации» (которая, к слову, с 2017 года находится вне четкого правового поля), показать красивую схему разрывов в АСК НДС-2 и сказать: «Заплати, или мы придем с проверкой».

2. Психологическое давление. На форумах создается образ всевидящего ока. Руководитель ФНС Даниил Егоров прямо говорит: «Мы знаем каждого продавца. Мы знаем выручку каждого... Наша идея заключается в том, что не нужно выходить с проверкой... давайте их предупредят... скажут: ты идёшь не туда, откорректируйся!». Это формирует у бизнеса выученную беспомощность.

3. Выполнение плана без судов. Если вы платите добровольно, вы лишаете себя права на спор. Налоговой не нужно доказывать вашу вину в суде. План по сборам выполнен, премия получена, статистика (те самые 57% добровольных поступлений) улучшена.

Что в реальности даёт спор с налоговой в 2025–2026 году?

Меня часто спрашивают: «Евгений, ну ладно, шанс выиграть 2,5%. Зачем вообще спорить?» Отвечаю чётко, по пунктам. Спор — это не всегда про победу. Это про то, сколько вы в итоге заплатите и останетесь ли на свободе.

1. Снижение суммы штрафов в 2–10 раз

Это самый недооценённый результат налогового спора. Даже если вы проиграете по основному долгу, суд по статье 112 НК РФ обязан рассмотреть смягчающие обстоятельства и снизить штраф. На практике это работает так: первичное нарушение (в 2 раза) + тяжёлое финансовое положение (в 2 раза) + социальная значимость бизнеса (в 2 раза). Итого: штраф 20% от недоимки превращается в 2,5%.

Пример из практики: Компания получила штраф 18 млн руб. После суда — 1,8 млн руб. Основной долг остался, но штраф срезали в 10 раз. Это реальные деньги, которые остались в бизнесе.

2. Отсрочка платежа на 1,5–2 года

Пока идёт спор (досудебное обжалование в УФНС → арбитраж первой инстанции → апелляция → кассация), решение налоговой не исполняется в полном объёме. При грамотном применении обеспечительных мер суд может приостановить взыскание.

Что это даёт в цифрах: При доначислении 50 млн руб. и ключевой ставке 21% — это 10,5 млн руб. в год, которые ваши деньги зарабатывают в обороте, а не лежат в бюджете. За полтора года — 15–16 млн руб. Да, пени набегут, но они считаются по 1/300 ставки ЦБ — это примерно 7–8% годовых. Разница — ваша.

3. Защита от уголовного дела

Это самое важное. По статье 199 УК РФ уголовное дело возбуждается при недоимке свыше 18,75 млн руб. за три года. Но есть ключевой нюанс: если вы активно оспариваете доначисления, это доказывает отсутствие умысла на уклонение от уплаты налогов. Человек, который спорит, — это не уклонист. Это налогоплательщик с иной правовой позицией. Следователю гораздо сложнее доказать умысел, когда директор три года судится с ФНС. Если же вы молча согласились с актом и заплатили — это, по логике следствия, косвенное признание вины.

4. Защита от субсидиарной ответственности директора

При банкротстве компании кредиторы (и ФНС в их числе) будут доказывать, что директор действовал недобросовестно. Один из ключевых аргументов: «Директор не предпринял мер по защите компании от незаконных, по его мнению, требований налогового органа». Если вы спорили — у вас есть судебные акты, апелляционные жалобы, возражения на акт. Это доказательства добросовестности. Если вы просто заплатили — этих доказательств нет.

5. Частичная победа по отдельным эпизодам

Даже при общей статистике 2,5% побед, реальная картина сложнее. ФНС в одном акте проверки, как правило, объединяет несколько эпизодов: один очевидный (где у вас нет документов), второй спорный (методологический), третий — вообще притянутый за уши. По моей практике, суды в 40–60% дел снимают хотя бы один-два эпизода из акта. Это может быть 20–30% от общей суммы доначислений. При доначислении 100 млн руб. — это 20–30 млн руб., которые вы не заплатите.

Итоговая таблица: платить сразу vs. спорить

Критерий Заплатить сразу Спорить Штрафы 100% от начисленного Снижение в 2–10 раз Деньги в обороте Сразу выводятся Работают 1,5–2 года Уголовный риск Выше (нет позиции) Ниже (есть позиция) Субсидиарка Выше Ниже Нервы Меньше сейчас Больше в процессе Итоговая сумма Максимальная Часто на 20–50% меньше

Когда точно НЕ стоит спорить

1.Вы откровенно «покупали бумажный НДС». У вас нет ни ТТН, ни пропусков, ни переписки с контрагентом, а директор контрагента — массовый номинал, который на допросе сказал, что ничего не подписывал.

2.Сумма доначислений меньше стоимости юристов. Если вам доначислили 500 тысяч рублей, а юристы просят за ведение дела в трех инстанциях 1 миллион — экономика не сходится.

3.У вас нет документов. Вы потеряли первичку, база 1С «слетела», восстановить ничего невозможно. В суде вам нечем будет крыть аргументы ФНС.

Вариант «Заплатить и спорить»

Это стратегия для сильных и финансово устойчивых компаний. Вы получаете решение, платите всю сумму недоимки, пеней и штрафов, а затем идете в суд.

Плюсы: Не блокируют счета. Не останавливается деятельность компании. Не капают пени за время судов. Снимается риск возбуждения уголовного дела (ущерб возмещен).

Минусы: Нужно вынуть из оборота огромную сумму. Если вы выиграете, вернуть деньги из бюджета будет тем еще квестом (хотя и с процентами по ставке рефинансирования).

Большинство проблем можно закрыть ещё до того, как к вам пришли

Вот что я заметил за свою практики: большинство директоров начинают думать о налоговых рисках только тогда, когда в дверь уже стучат инспекторы с решением о проведении выездной проверки. Это как идти к стоматологу, когда зуб уже рассыпался.

Между тем многие вопросы — схемы, которые ФНС видит в АСК НДС-2, зарплатные риски, дробление, работа с самозанятыми — можно закрыть заранее. Тихо, без скандала, без доначислений. Просто нужно выделить на это немного времени и бюджет, сопоставимый с ценой одного хорошего корпоратива.

Я не буду долго убеждать. Скажу просто: приходите к нам в офис "на чашку кофе".

Без пафоса, без многочасовых презентаций. Садимся, разговариваем о вашем бизнесе — час, максимум полтора. После этого разговора вы будете чётко понимать:

•какие риски у вас есть прямо сейчас и насколько они критичны,

•что ФНС уже видит или увидит при следующей проверке,

•что нужно исправить в первую очередь, а что можно оставить как есть,

•сколько это стоит — и стоит ли вообще делать что-то.

Иногда после такого разговора выясняется, что бояться нечего. Иногда — что нужно срочно действовать. В любом случае вы уйдёте с ясной головой, а не с тревогой «а вдруг придут».

