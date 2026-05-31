Одна проверка — уже не всегда один штраф. Бизнесу меняют правило в КоАП
Госдума приняла поправки в КоАП, которые могут увеличить штрафную нагрузку на бизнес. Суть простая: если во время одной проверки нашли несколько одинаковых нарушений, штраф не всегда будет один. В отдельных случаях компанию смогут наказать за каждый эпизод отдельно.
Раньше для бизнеса действовало более мягкое правило. По ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ, если в ходе одного контрольного мероприятия выявляли несколько однотипных нарушений по одной статье или части статьи, наказание назначали как за одно нарушение. То есть десять одинаковых ошибок могли закончиться одним штрафом, а не десятью.
Теперь это правило формально сохраняется, но появляется важная оговорка: в отдельных статьях КоАП смогут прямо прописывать, что штраф назначается за каждое нарушение.
Вот где риск. У бизнеса ошибки часто бывают массовыми: один плохой шаблон договора, одна неверная кадровая форма, один сбой в отчетности — и нарушение повторяется десятки раз. Раньше можно было спорить: проверка одна, статья одна, значит, штраф один. Теперь такой аргумент сработает не всегда.
Под ударом могут оказаться сферы, где много типовых документов и операций: кадровый учет, охрана труда, валютный контроль, таможня, экология, строительство, маркировка, персональные данные, отчетность, договорная работа.
Простой пример: компания использовала один неправильный шаблон по 30 сотрудникам. Если по нужной статье КоАП будет предусмотрен штраф за каждый эпизод, инспектор сможет считать не один штраф, а 30. И штраф в 50 000 рублей превращается уже не в неприятность, а в маленький корпоративный триллер.
Что делать бизнесу сейчас:
— проверить типовые договоры, кадровые формы, уведомления, журналы и реестры;
— найти процессы, где одна ошибка автоматически размножается;
— считать риск не только по размеру штрафа, но и по количеству возможных эпизодов;
— следить за поправками в конкретные статьи КоАП.
Вывод: правило «одна проверка — один штраф» больше не стоит воспринимать как универсальную защиту. Массовая ошибка может начать считаться поштучно.
Как говорится, пустячок. Просто пустячок, который умеет умножаться.
Если статья была полезной — поставьте лайк, подпишитесь и сохраните материал.
Штрафы любят массовость. Бизнесу лучше любить профилактику.
Ваш налоговый консультант — Евгений Сивков.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию