Одна проверка — уже не всегда один штраф. Бизнесу меняют правило в КоАП

Госдума меняет правило КоАП, которое раньше помогало бизнесу снижать штрафную нагрузку: при нескольких однотипных нарушениях в рамках одной проверки обычно назначался один штраф. Теперь в отдельных случаях компании смогут штрафовать за каждый эпизод отдельно. Это особенно рискованно для бизнеса с массовыми документами и повторяющимися процессами...

Госдума приняла поправки в КоАП, которые могут увеличить штрафную нагрузку на бизнес. Суть простая: если во время одной проверки нашли несколько одинаковых нарушений, штраф не всегда будет один. В отдельных случаях компанию смогут наказать за каждый эпизод отдельно.

Раньше для бизнеса действовало более мягкое правило. По ч. 5 ст. 4.4 КоАП РФ, если в ходе одного контрольного мероприятия выявляли несколько однотипных нарушений по одной статье или части статьи, наказание назначали как за одно нарушение. То есть десять одинаковых ошибок могли закончиться одним штрафом, а не десятью.

Теперь это правило формально сохраняется, но появляется важная оговорка: в отдельных статьях КоАП смогут прямо прописывать, что штраф назначается за каждое нарушение.

Вот где риск. У бизнеса ошибки часто бывают массовыми: один плохой шаблон договора, одна неверная кадровая форма, один сбой в отчетности — и нарушение повторяется десятки раз. Раньше можно было спорить: проверка одна, статья одна, значит, штраф один. Теперь такой аргумент сработает не всегда.

Под ударом могут оказаться сферы, где много типовых документов и операций: кадровый учет, охрана труда, валютный контроль, таможня, экология, строительство, маркировка, персональные данные, отчетность, договорная работа.

Простой пример: компания использовала один неправильный шаблон по 30 сотрудникам. Если по нужной статье КоАП будет предусмотрен штраф за каждый эпизод, инспектор сможет считать не один штраф, а 30. И штраф в 50 000 рублей превращается уже не в неприятность, а в маленький корпоративный триллер.

Что делать бизнесу сейчас:

— проверить типовые договоры, кадровые формы, уведомления, журналы и реестры;

— найти процессы, где одна ошибка автоматически размножается;

— считать риск не только по размеру штрафа, но и по количеству возможных эпизодов;

— следить за поправками в конкретные статьи КоАП.

Вывод: правило «одна проверка — один штраф» больше не стоит воспринимать как универсальную защиту. Массовая ошибка может начать считаться поштучно.

Как говорится, пустячок. Просто пустячок, который умеет умножаться.

Если статья была полезной — поставьте лайк, подпишитесь и сохраните материал.

Штрафы любят массовость. Бизнесу лучше любить профилактику.

Ваш налоговый консультант — Евгений Сивков.