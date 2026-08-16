Обязательные ЭПД с 1 сентября 2026: Минтранс ответил на острые вопросы бизнеса. Что делать и к чему готовиться

Чек-лист: что проверить до 1 сентября

Вместо теоретических рассуждений — конкретные пункты, без которых электронный процесс просто встанет на первом титуле:

☐ КЭП и МЧД. У руководителя есть квалифицированная электронная подпись. У сотрудников, которые подписывают документы от имени компании, оформлены машиночитаемые доверенности. Без этого первый титул не подпишете.

☐ Оператор ИС ЭПД выбран. Договор заключён, доступ к личному кабинету получен, тариф понятен.

☐ Тестовый обмен с контрагентами. Прогнали хотя бы одну тестовую накладную с основными партнёрами. Убедились, что и отправитель, и получатель видят документ корректно.

☐ Инструкция для водителя. Что делать при сбое связи, как предъявить визуализацию документа, куда звонить. Водитель не должен решать это на трассе сам.

☐ Роли в договорах прописаны. Перевозчик, экспедитор, грузоотправитель — кто есть кто. От этого зависит, какой документ и кто оформляет.