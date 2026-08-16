Обязательные ЭПД с 1 сентября 2026: Минтранс ответил на острые вопросы бизнеса. Что делать и к чему готовиться

До обязательного перехода на электронные перевозочные документы — транспортные накладные, заказы, заявки, экспедиторские документы — осталось две недели. Основание — Федеральный закон № 140-ФЗ, который вводит обязанность оформлять ЭПД с 1 сентября 2026 года.
Минтранс опубликовал итоги совещания с ФНС, Минцифры, операторами ИС ЭПД и отраслевыми ассоциациями (официальный сайт Минтранса). Разбираем практические выводы — что делать в нестандартных ситуациях и что проверить до дедлайна.
Самый частый страх перевозчика — «в поле нет сети, QR-код не формируется, меня развернут на посту». Минтранс разъяснил:
При нестабильном подключении документы формируются и хранятся у оператора ИС ЭПД, а в ГИС ЭПД передаются после восстановления связи.
Если QR-код не сформировался, перевозочный процесс не останавливается. Водитель предъявляет визуализацию документа на экране устройства или распечатанную копию.
Вместе с тем важно понимать: это не универсальный «иммунитет от штрафов». При сбое связи перевозочный процесс не должен останавливаться, но действовать нужно по инструкции вашего оператора ИС ЭПД и фиксировать технический сбой. Бумажный документ допустим только в случаях, прямо предусмотренных правилами Минтранса.
Поломка, замена водителя или транспорта
Документооборот продолжается по текущей ЭТрН. Менять накладную из-за сломавшейся машины или замены водителя не требуется.
Если произошла частичная выгрузка — на выданную часть груза оформляется новая ЭТрН.
При перевозке сборных грузов замену водителя или ТС в пути перевозчик фиксирует через титул Т8.
Склад временного хранения: когда закрывать накладную
Выдача груза на СВХ = завершение перевозки. Текущую ЭТрН закрываем.
Дальнейшая доставка со склада конечному потребителю — новая перевозка по новому договору. Оформляем новую ЭТрН.
Не пытайтесь «протянуть» одну накладную через склад — это разные договоры перевозки и разные документы.
Расхождения при приёмке груза
Приёмка и выдача осуществляются по количеству грузовых мест, масса определяется грузоотправителем в присутствии перевозчика. Если выявлены расхождения по массе или количеству:
Грузополучатель фиксирует их актами.
Расхождения отражаются в соответствующем титуле ЭТрН.
Не оставляйте расхождения «на словах». Без акта и записи в накладной подтвердить свою позицию в споре будет крайне затруднительно.
Международные перевозки: ЭТрН или CMR
Здесь важно не обобщать. Разъяснение касается автомобильных перевозок:
Груз пересёк границу РФ и перегружается на территории России для дальнейшей доставки по РФ — применяются российские правила и ЭТрН.
Конечная точка выгрузки за пределами РФ и перевозка осуществляется автотранспортом — оформляется CMR-накладная (международная дорожная перевозка).
Для авиа- и железнодорожной международной доставки действуют иные транспортные документы. Не подменяйте CMR внутреннюю ЭТрН и наоборот.
Экспедиторская расписка и ЭТрН: не взаимозаменяемы
Минтранс отдельно подчеркнул: экспедиторская расписка не заменяет ЭТрН, и наоборот. У них разное назначение:
Документ
Что подтверждает
Экспедиторская расписка
Получение груза экспедитором от клиента
ЭТрН
Заключение договора перевозки между грузоотправителем и перевозчиком
При этом потребность в каждом конкретном документе зависит от реальной договорной цепочки и от того, кто именно выступает перевозчиком. Минтранс подчёркивает: решает содержание договора и документов, а не «вывеска» участника. Если в цепочке есть экспедитор — проверьте, какие роли прописаны в договорах и какие документы требуются в каждом звене.
Регулярные перевозки и электронные заявки
Договор на регулярные перевозки с заранее определёнными грузополучателями и графиком доставки квалифицируется как договор об организации перевозки груза. Для него требуется заявка.
⚠️ С 1 сентября 2026 года все заказы и заявки оформляются в электронном виде, если случай не попадает в исключения.
Исключения: когда бумажный формат допустим
Закон предусматривает случаи, когда ЭПД можно не оформлять. Перечень утверждён Минтрансом и может дополняться, поэтому перед 1 сентября сверьтесь с актуальной редакцией на сайте ведомства (разъяснения Минтранса). Среди названных случаев:
работа с отдельными иностранными контрагентами;
перевозка специальных грузов;
ситуации ЧС;
технические сбои, не зависящие от участника перевозки.
Не перечисляю исчерпывающе — перечень меняется. Проверяйте первоисточник.
Чек-лист: что проверить до 1 сентября
Вместо теоретических рассуждений — конкретные пункты, без которых электронный процесс просто встанет на первом титуле:
☐ КЭП и МЧД. У руководителя есть квалифицированная электронная подпись. У сотрудников, которые подписывают документы от имени компании, оформлены машиночитаемые доверенности. Без этого первый титул не подпишете.
☐ Оператор ИС ЭПД выбран. Договор заключён, доступ к личному кабинету получен, тариф понятен.
☐ Тестовый обмен с контрагентами. Прогнали хотя бы одну тестовую накладную с основными партнёрами. Убедились, что и отправитель, и получатель видят документ корректно.
☐ Инструкция для водителя. Что делать при сбое связи, как предъявить визуализацию документа, куда звонить. Водитель не должен решать это на трассе сам.
☐ Роли в договорах прописаны. Перевозчик, экспедитор, грузоотправитель — кто есть кто. От этого зависит, какой документ и кто оформляет.
Комментарий
Переход на обязательные ЭПД меняет логику подтверждения расходов на перевозку для целей налога на прибыль и вычетов по НДС. Несколько практических наблюдений:
Ревизия договоров. Проверьте соглашения с перевозчиками и экспедиторами. Убедитесь, что в них прописан порядок работы с электронными документами и заявками. Если у вас «регулярка» на бумажных заявках — после 1 сентября это нарушение.
Не смешивайте документы. Экспедиторская расписка и ЭТрН — разные документы с разной функцией. Но вопрос «нужны ли оба» решается не формально, а по содержанию конкретной договорной цепочки.
Ошибка в ЭТрН — риск, но не приговор. Отсутствие или неточность в электронной накладной создаёт вопросы при проверке. Однако ФНС оценивает реальность перевозки и весь комплект первичных документов по конкретным обстоятельствам. Это подтверждено по итогам встречи Минтранса с налоговой службой. Тем не менее доводить до спора с инспекцией не стоит — дешевле оформить документ правильно с первого раза.
Фиксируйте нестандартные ситуации. Сбой связи, поломка, частичная выгрузка, расхождения при приёмке — всё это требует документального следа: акта, записи в титуле, титула Т8. Без фиксации ваша позиция в потенциальном споре слабеет.
Главное
Обязательные ЭПД с 1 сентября 2026 года — не «ещё одна цифровизация», а смена базового инструмента, которым бизнес подтверждает перевозку перед контрагентом и перед налоговой. Утром 1 сентября у вас должен быть работающий оператор, подписанные КЭП и МЧД, протестированный обмен с партнёрами и чёткая инструкция для каждого участника процесса — от логиста до водителя. Всё остальное — детали, которые Минтранс, к счастью, уже разъяснил.
Евгений Сивков, налоговый консультант
Специально для «Клерка»
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