КС разрешил физлицам оспаривать архивную кадастровую стоимость в течение года: кому поможет новое правило

Конституционный Суд РФ дал важный инструмент защиты прав налогоплательщиков, однако применять его нужно с пониманием строгих ограничений. Речь идет не о всеобщей амнистии для бизнеса, а о временном правиле, разработанном исключительно для добросовестных физических лиц (не являющихся ИП), в отношении которых архивная кадастровая стоимость всё ещё используется для расчёта земельного налога или налога на имущество физлиц.