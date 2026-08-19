КС разрешил физлицам оспаривать архивную кадастровую стоимость в течение года: кому поможет новое правило

Конституционный Суд РФ дал важный инструмент защиты прав налогоплательщиков, однако применять его нужно с пониманием строгих ограничений. Речь идет не о всеобщей амнистии для бизнеса, а о временном правиле, разработанном исключительно для добросовестных физических лиц (не являющихся ИП), в отношении которых архивная кадастровая стоимость всё ещё используется для расчёта земельного налога или налога на имущество физлиц.
Хроника абсурда: цифры, которые говорят сами за себя
Суть спора, дошедшего до Конституционного Суда, ярко иллюстрирует масштаб проблемы.
Рыночная стоимость земельного участка составляла 515 тыс. руб., однако его кадастровая стоимость колебалась в диапазоне от 4,5 до 9,1 млн руб.
Рыночная стоимость здания оценивалась в 1,4 млн руб., тогда как кадастровая оценка достигала 53,5 млн руб.
Итог предсказуем: многократный, экономически необоснованный рост налоговой нагрузки. При этом попытки оспорить эту оценку ранее массово блокировались судами из-за пропуска шестимесячного срока.
Что именно изменил Конституционный Суд?
Раньше шестимесячный срок (по ч. 7 ст. 22.1 Закона № 237-ФЗ) был жестко привязан к дате, на которую определена рыночная стоимость в отчёте оценщика. Конституционный Суд в Постановлении от 14.07.2026 № 48-П признал такой механизм неконституционным в конкретной ситуации, так как он не учитывал момент фактической осведомленности лица о налоговых последствиях.
Ключевые выводы Постановления:
Новая точка отсчета. Гражданин вправе обратиться в уполномоченный орган в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о налоговых последствиях. Суд прямо приводит пример: таким днем считается дата, когда налоговое уведомление считается полученным.
Ограничение по субъектам. Правило распространяется только на физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Организации и ИП под это постановление автоматически не подпадают.
Ограничение по глубине пересмотра. Пересмотр возможен для расчёта налоговой базы на 1 января соответствующего предшествующего года, но не глубже трех лет до года подачи заявления. Это не означает «открытие всех старых периодов» для бесконечного перерасчета.
Новый процедурный порядок: только через бюджетное учреждение
Важнейшее процессуальное уточнение: годовой срок не означает, что теперь можно сразу подать административный иск в суд.
До внесения законодательных поправок Конституционный Суд установил, что путь оспаривания лежит через региональное уполномоченное бюджетное учреждение. Судебный спор возможен только уже по результату рассмотрения заявления и получения решения этого учреждения. Прямое обращение в суд без соблюдения этого внесудебного порядка не даст автоматической защиты.
Вопрос перерасчёта и возврата налога
Здесь важно избегать преждевременных обещаний. Верная правовая формула звучит так:
Установление архивной кадастровой стоимости в размере рыночной может стать основанием для перерасчёта налога. Возможность зачёта или возврата зависит от применимого налогового периода и самостоятельных сроков возврата переплаты.
Что касается законодательных перспектив, Суд поручил федеральному законодателю урегулировать порядок оспаривания архивной стоимости. При этом производство по вопросу о применении ч. 3 ст. 245 КАС РФ было прекращено, поэтому делать выводы о грядущем «приостановлении налога» или автоматических изменениях в КАС РФ пока преждевременно.
Кому поможет Постановление № 48-П?
Поможет
Не даёт автоматической защиты
Физическому лицу, не являющемуся ИП
Организациям (ООО) и индивидуальным предпринимателям (ИП)
При оспаривании архивной кадастровой стоимости
При обычном споре о действующей (текущей) кадастровой стоимости
Если она всё ещё влияет на земельный налог или налог на имущество физлиц
Для любых старых налоговых периодов без ограничения по глубине (глубже 3 лет)
При обращении в уполномоченное учреждение в течение года с момента осведомлённости
При прямом обращении в суд без соблюдения внесудебного порядка
Практический чек-лист для налогоплательщика
Если вы подпадаете под критерии, для успешного оспаривания подготовьте следующий пакет и последовательность действий:
Зафиксируйте дату получения налогового уведомления. Это ваша точка отсчета для исчисления годичного срока.
Определите нужный налоговый период. Убедитесь, что он попадает в трехлетний лимит до года подачи заявления.
Получите актуальную выписку из ЕГРН об оспариваемом объекте недвижимости.
Закажите отчёт независимого оценщика, который должен определять рыночную стоимость именно на ту дату, на которую оспаривается кадастровая стоимость.
Подайте заявление в региональное уполномоченное бюджетное учреждение. Соблюдение этого внесудебного порядка является обязательным условием для дальнейшей защиты прав.
Ознакомиться с полной правовой позицией можно в тексте Постановления Конституционного Суда РФ от 14 июля 2026 г. № 48-П.
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