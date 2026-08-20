ПВК по 115‑ФЗ: кому нужно прописать порядок работы в личном кабинете Росфинмониторинга

Разберем свежее и точечное изменение в правилах внутреннего контроля (ПВК) по 115-ФЗ. Это не глобальная реформа для всего бизнеса, а конкретный сигнал для определенных категорий компаний. Игнорирование этой детали может обойтись в реальные штрафы, поэтому давайте сразу выясним: касается ли это именно вас и что нужно исправить в документах, чтобы спать спокойно.
Кого касается это изменение
Прежде чем вносить правки, определите, по какому основанию ваша организация или ИП обязаны соблюдать 115-ФЗ. Данное обновление касается субъектов, перечисленных в статье 5 Закона № 115-ФЗ, которые не являются поднадзорными Банку России.
Если вы кредитная организация или иная финансовая организация, поднадзорная ЦБ РФ, для вас действуют отдельные нормативные акты Банка России (например, Положение № 698-П или № 445-П), и данное постановление Правительства на вас напрямую не распространяется.
Что изменилось
19 августа 2026 года на Официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано Постановление Правительства РФ от 18.08.2026 № 1020 .
Этим документом внесены изменения в требования к правилам внутреннего контроля, утвержденных ранее постановлением от 02.08.2025 № 1157. В новой редакции прямо установлено: программа, определяющая организационные основы внутреннего контроля, должна включать меры по организации доступа к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга и порядку его использования.
Регулятор систематизирует цифровое взаимодействие: теперь регламент работы в цифровом контуре должен быть не просто фактической практикой, а задокументированной процедурой внутри компании.
Риски и штрафы: только факты
Формальное несоответствие ПВК требованиям законодательства квалифицируется по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о противодействии легализации доходов).
Если нарушение не повлекло за собой непредставление сведений, санкции следующие:
Предупреждение или штраф на должностных лиц: от 10 000 до 30 000 ₽;
Штраф на юридических лиц и ИП: от 50 000 до 100 000 ₽.
Важно: суммы в 100 000 – 200 000 ₽ и риск приостановления деятельности на 90 суток относятся к специальным составам нарушений для кредитных организаций или к более тяжким нарушениям 115-ФЗ. К обычному отсутствию пункта в ПВК эти санкции не применяются.
Что конкретно вписать в ПВК
Чтобы документ работал, а не лежал «для галочки», дополните раздел об организационных основах контроля следующей таблицей-регламентом:
Блок
Что зафиксировать в тексте ПВК
Ответственный
Должность специального должностного лица (СДЛ), ответственного за реализацию ПВК. Не назначайте главного бухгальера «по умолчанию»: он может выполнять эти функции только при официальном возложении обязанностей и наличии требуемой квалификации.
Доступ
Кто именно получает, изменяет и отзывает права доступа к личному кабинету Росфинмониторинга.
Работа в ЛК
Кто проверяет входящие сообщения/требования и как фиксируются факты выполнения действий в системе.
Отсутствие сотрудника
Четкий порядок замещения СДЛ в период его отпуска, болезни или командировки (с указанием должности замещающего лица, соответствующего квалификационным требованиям).
Безопасность
Где хранятся реквизиты доступа (носители УКЭП, пароли) и кто несет персональную ответственность за их сохранность.
Примечание: Использование усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), защищенных токенов и журналов учета выдачи средств криптозащиты — это отличные внутренние меры безопасности. Однако формулируйте их именно как принятые в вашей компании меры, а не как прямое императивное требование самой поправки, если это прямо не продиктовано приказом Росфинмониторинга о порядке работы в ЛК.
Чек-лист из 3 шагов для бухгалтерии и юристов
Определите статус. Подтвердите, что ваша организация относится к субъектам ст. 5 (или 7.1) Закона № 115-ФЗ, и проверьте применимость именно постановления № 1157 (с изменениями от № 1020).
Сверьте сроки. Откройте текст постановления № 1020 по прямой ссылке, чтобы зафиксировать точную дату его вступления в силу и наличие переходных положений для приведения ПВК в соответствие.
Утвердите и проверьте. Оформите изменения к ПВК приказом руководителя, ознакомьте ответственных сотрудников под подпись и фактически проверьте работоспособность доступа в личный кабинет Росфинмониторинга.
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Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант
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