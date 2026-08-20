ПВК по 115‑ФЗ: кому нужно прописать порядок работы в личном кабинете Росфинмониторинга

Чек-лист из 3 шагов для бухгалтерии и юристов

Определите статус. Подтвердите, что ваша организация относится к субъектам ст. 5 (или 7.1) Закона № 115-ФЗ, и проверьте применимость именно постановления № 1157 (с изменениями от № 1020). Сверьте сроки. Откройте текст постановления № 1020 по прямой ссылке, чтобы зафиксировать точную дату его вступления в силу и наличие переходных положений для приведения ПВК в соответствие. Утвердите и проверьте. Оформите изменения к ПВК приказом руководителя, ознакомьте ответственных сотрудников под подпись и фактически проверьте работоспособность доступа в личный кабинет Росфинмониторинга.

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Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант