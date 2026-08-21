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Евгений Сивков
Земельное законодательство
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Снимок с дрона — повод для проверки: что меняется для бизнеса с 1 октября 2026 года

Снимок с дрона — повод для проверки: что меняется для бизнеса с 1 октября 2026 года

Ваш участок сняли с дрона. Что дальше? С 1 октября 2026 года аэросъемка становится основанием для проверок бизнеса. Росреестр уже совершил тысячи облетов. Разбираю, какие нарушения ищут с воздуха, как не попасть под штраф и что делать, если дрон ошибся. Практический чек-лист защиты для собственников земли и объектов.

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Государственный контроль становится дистанционным, визуальным и цифровым. Я уже не раз поднимал тему использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в государственном контроле на страницах «Клерка». В своих предыдущих материалах я предупреждал бизнес о новых реалиях:

Если раньше снимки с дронов рассматривались контролирующими органами лишь как дополнительная, косвенная информация, то с 1 октября 2026 года правила игры меняются кардинально.

Разберем, как именно будут применяться данные аэросъемки, какие ошибки допускают компании в оценках рисков и как защитить бизнес, не дожидаясь визита инспекторов.

Кому читать этот материал в первую очередь

Если у вашего ООО нет земли, капитальных объектов или специфической деятельности, этот материал можно пропустить — он вас не коснется.
Но вам стоит уделить ему внимание, если вы:

  • собственник земли или девелопер;

  • представитель агробизнеса;

  • владелец складов древесины;

  • эксплуатируете объекты у водоемов или зоопарки;

  • ваша деятельность граничит с территориями объектов культурного наследия (ОКН).

Правовая основа: почему дата «1 октября» так важна

Важно сразу расставить юридические акценты. Дроны не стали «законным основанием для проверки» вообще и всегда именно с 1 октября. Базовое правило было заложено ранее Федеральным законом от 29.12.2025 № 567-ФЗ: признаки нарушения обязательных требований, полученные с применением автоматических средств фото- и видеофиксации (включая БПЛА), могут стать основанием для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

Что меняется с 1 октября 2026 года?
С этой даты вступают в силу отдельные отраслевые перечни признаков нарушений, которые могут быть выявлены дистанционно. Для некоторых сфер (например, оборот древесины) эти нормы уже начали действовать раньше.

Цепочка контроля: как это работает на практике

Дрон не выписывает штрафы (робот-инспектор протоколы пока не подписывает). Снимок с воздуха не является «готовым доказательством» вины. Он формирует лишь повод для того, чтобы ведомство запросило у вас пояснения, проверило границы, ВРИ, права на объект и фактическое использование земли.

Алгоритм действий контролеров теперь выглядит так:

  1. Дрон фиксирует визуальный признак.

  2. Признак сопоставляется с утвержденным перечнем для данного вида надзора.

  3. Инспектор готовит мотивированное представление.

  4. Принимается решение о контрольном (надзорном) мероприятии или выносится предостережение об опасности недопустимых действий.

  5. Бизнесу направляются запросы на объяснения и документы.

  6. И только после анализа ответов и (при необходимости) очной проверки может наступить административная ответственность.

Важно: не путайте предостережение и предписание. Предостережение выносится именно для профилактики, на основании косвенных признаков. Предписание же об устранении нарушения обычно требует установленного факта нарушения по результатам полноценной контрольной процедуры, а не просто фотографии сверху.

Таблица. Какие признаки ищут с воздуха и когда начинают действовать нормы

Ведомство

Примеры признаков нарушений (из утвержденных перечней)

Дата вступления в силу норм

Росреестр

Расхождение фактических границ с ЕГРН в отношении публичных земель; наличие строения при ВРИ, не допускающем строительства; признаки неиспользования земельного участка.

1 октября 2026 г. (ПП РФ от 01.07.2026 № 811)

Россельхознадзор

Признаки снятия плодородного слоя почвы; неиспользование земель сельскохозяйственного назначения.

1 октября 2026 г. (ПП РФ от 01.07.2026 № 811)

Рослесхоз

Хранение древесины на складах, не внесенных в государственный лесной реестр.

18 июля 2026 г. (ПП РФ от 10.07.2026 № 872)

Росрыболовство

Сброс сточных вод и отходов в рыбохозяйственные водные объекты.

Отдельные положения с 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 13.07.2026 № 877)

Минкультуры

Следы земляных или строительных работ в границах объекта культурного наследия или его охранных зон; видимые разрушения объекта.

1 октября 2026 г. (ПП РФ от 04.07.2026 № 841)

Росприроднадзор

Видимые признаки истощения, травм или ранений животных.

1 октября 2026 г. (ПП РФ от 09.07.2026 № 863)

Примечание: Избегайте использования бытовых терминов вроде «самострой» в внутренних оценках. Юридически самовольность постройки не устанавливается с высоты 100 метров, для этого нужна правовая экспертиза документов.

Официальная статистика подтверждает тренд: по данным Правительства РФ, еще в 2025 году с применением БПЛА было проведено свыше 9 000 контрольных и профилактических мероприятий суммарно по всем видам федерального контроля. Лидерами по интенсивности выступают Росреестр и Россельхознадзор.

Практический мини-чек-лист: что должно быть в порядке у бизнеса

Чтобы визит инспектора (или запрос пояснений) не стал сюрпризом, заранее подготовьте:

  1. Актуальную выписку из ЕГРН и сверку фактических границ участка с кадастровыми.

  2. Документы о виде разрешенного использования (ВРИ) и градостроительных ограничениях.

  3. Правоустанавливающие документы на все временные объекты, склады, ограждения и некапитальные строения.

  4. Свежие фото объекта с земли и заготовленные пояснения к любым визуальным расхождениям (например, почему забор стоит именно так).

  5. Назначенного ответственного сотрудника, который ежедневно мониторит Госуслуги, ЕРКНМ и входящую корреспонденцию от ведомств.

Что делать, если дрон снял ваш объект неправильно или с ошибкой

Техника и интерпретация данных могут давать сбои. Если вы получили предостережение или запрос:

  • Запросите материалы фиксации. Вам обязаны предоставить или показать координаты, дату и время съемки, а также исходные файлы.

  • Сопоставьте данные. Самостоятельно наложите полученные координаты на актуальную публичную кадастровую карту и выписку ЕГРН. Часто ошибка кроется в наложении слоев или устаревших данных самого ведомства.

  • Направьте мотивированные возражения. Ответьте на предостережение официально, приложив свои документы и фото с земли, опровергающие признак нарушения.

  • Не признавайте нарушение «на всякий случай». Любое согласие с нарушением в первых же пояснениях может быть использовано как основание для возбуждения дела об административном правонарушении без дополнительной проверки.

Резюме

Дрон не назначает штраф и не заменяет проверку. Но с 1 октября в отдельных видах надзора его снимок может запустить процедуру контроля без жалобы конкурента или физического присутствия инспектора на вашей территории.

Поэтому проверять нужно не небо, а границы участка, ВРИ, документы на объекты и фактическое использование земли.

Евгений Сивков
Кандидат экономических наук, налоговый консультант, автор книг по налогам и бухгалтерскому учету.
Помогаю бизнесу выстраивать налоговую безопасность и защищать интересы при проверках.

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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