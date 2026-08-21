Снимок с дрона — повод для проверки: что меняется для бизнеса с 1 октября 2026 года

Государственный контроль становится дистанционным, визуальным и цифровым. Я уже не раз поднимал тему использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в государственном контроле на страницах «Клерка». В своих предыдущих материалах я предупреждал бизнес о новых реалиях: Дистанционный государственный контроль бизнеса в 2026 году: статистика, правовое регулирование и риски для компаний – здесь я разбирал, как именно дроны интегрируются в систему надзора и почему это не «футурология», а текущая статистика.

РЭБ против дронов налоговой: купить не проблема – в этой статье я объяснял, почему попытка «заглушить» дрон средствами радиоэлектронной борьбы создает для собственника гораздо более серьезные административные и правовые риски, чем сам факт наблюдения.

Форточка, дрон и флешка-самоубийца: самые опасные способы скрыть документы при выемке – материал о том, как технологичные (и не очень) попытки спрятать информацию от контролеров оборачиваются против налогоплательщика. Если раньше снимки с дронов рассматривались контролирующими органами лишь как дополнительная, косвенная информация, то с 1 октября 2026 года правила игры меняются кардинально. Разберем, как именно будут применяться данные аэросъемки, какие ошибки допускают компании в оценках рисков и как защитить бизнес, не дожидаясь визита инспекторов.

Кому читать этот материал в первую очередь

Если у вашего ООО нет земли, капитальных объектов или специфической деятельности, этот материал можно пропустить — он вас не коснется.

Но вам стоит уделить ему внимание, если вы: собственник земли или девелопер;

представитель агробизнеса;

владелец складов древесины;

эксплуатируете объекты у водоемов или зоопарки;

ваша деятельность граничит с территориями объектов культурного наследия (ОКН).

Правовая основа: почему дата «1 октября» так важна

Важно сразу расставить юридические акценты. Дроны не стали «законным основанием для проверки» вообще и всегда именно с 1 октября. Базовое правило было заложено ранее Федеральным законом от 29.12.2025 № 567-ФЗ: признаки нарушения обязательных требований, полученные с применением автоматических средств фото- и видеофиксации (включая БПЛА), могут стать основанием для принятия решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия. Что меняется с 1 октября 2026 года?

С этой даты вступают в силу отдельные отраслевые перечни признаков нарушений, которые могут быть выявлены дистанционно. Для некоторых сфер (например, оборот древесины) эти нормы уже начали действовать раньше.

Цепочка контроля: как это работает на практике

Дрон не выписывает штрафы (робот-инспектор протоколы пока не подписывает). Снимок с воздуха не является «готовым доказательством» вины. Он формирует лишь повод для того, чтобы ведомство запросило у вас пояснения, проверило границы, ВРИ, права на объект и фактическое использование земли. Алгоритм действий контролеров теперь выглядит так: Дрон фиксирует визуальный признак. Признак сопоставляется с утвержденным перечнем для данного вида надзора. Инспектор готовит мотивированное представление. Принимается решение о контрольном (надзорном) мероприятии или выносится предостережение об опасности недопустимых действий. Бизнесу направляются запросы на объяснения и документы. И только после анализа ответов и (при необходимости) очной проверки может наступить административная ответственность. Важно: не путайте предостережение и предписание. Предостережение выносится именно для профилактики, на основании косвенных признаков. Предписание же об устранении нарушения обычно требует установленного факта нарушения по результатам полноценной контрольной процедуры, а не просто фотографии сверху.

Таблица. Какие признаки ищут с воздуха и когда начинают действовать нормы

Ведомство Примеры признаков нарушений (из утвержденных перечней) Дата вступления в силу норм Росреестр Расхождение фактических границ с ЕГРН в отношении публичных земель; наличие строения при ВРИ, не допускающем строительства; признаки неиспользования земельного участка. 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 01.07.2026 № 811) Россельхознадзор Признаки снятия плодородного слоя почвы; неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 01.07.2026 № 811) Рослесхоз Хранение древесины на складах, не внесенных в государственный лесной реестр. 18 июля 2026 г. (ПП РФ от 10.07.2026 № 872) Росрыболовство Сброс сточных вод и отходов в рыбохозяйственные водные объекты. Отдельные положения с 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 13.07.2026 № 877) Минкультуры Следы земляных или строительных работ в границах объекта культурного наследия или его охранных зон; видимые разрушения объекта. 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 04.07.2026 № 841) Росприроднадзор Видимые признаки истощения, травм или ранений животных. 1 октября 2026 г. (ПП РФ от 09.07.2026 № 863) Примечание: Избегайте использования бытовых терминов вроде «самострой» в внутренних оценках. Юридически самовольность постройки не устанавливается с высоты 100 метров, для этого нужна правовая экспертиза документов. Официальная статистика подтверждает тренд: по данным Правительства РФ, еще в 2025 году с применением БПЛА было проведено свыше 9 000 контрольных и профилактических мероприятий суммарно по всем видам федерального контроля. Лидерами по интенсивности выступают Росреестр и Россельхознадзор.

Практический мини-чек-лист: что должно быть в порядке у бизнеса

Чтобы визит инспектора (или запрос пояснений) не стал сюрпризом, заранее подготовьте: Актуальную выписку из ЕГРН и сверку фактических границ участка с кадастровыми. Документы о виде разрешенного использования (ВРИ) и градостроительных ограничениях. Правоустанавливающие документы на все временные объекты, склады, ограждения и некапитальные строения. Свежие фото объекта с земли и заготовленные пояснения к любым визуальным расхождениям (например, почему забор стоит именно так). Назначенного ответственного сотрудника, который ежедневно мониторит Госуслуги, ЕРКНМ и входящую корреспонденцию от ведомств.

Что делать, если дрон снял ваш объект неправильно или с ошибкой

Техника и интерпретация данных могут давать сбои. Если вы получили предостережение или запрос: Запросите материалы фиксации. Вам обязаны предоставить или показать координаты, дату и время съемки, а также исходные файлы.

Сопоставьте данные. Самостоятельно наложите полученные координаты на актуальную публичную кадастровую карту и выписку ЕГРН. Часто ошибка кроется в наложении слоев или устаревших данных самого ведомства.

Направьте мотивированные возражения. Ответьте на предостережение официально, приложив свои документы и фото с земли, опровергающие признак нарушения.

Не признавайте нарушение «на всякий случай». Любое согласие с нарушением в первых же пояснениях может быть использовано как основание для возбуждения дела об административном правонарушении без дополнительной проверки.

Резюме