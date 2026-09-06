Пытались сменить адрес, но не подали возражения: компанию исключили из ЕГРЮЛ, и суды согласились

Хронология: как компания прошла все стадии и проиграла

Фабула дела А40-258269/2024 хорошо иллюстрирует типичный сценарий.

30 мая 2023 года инспекция провела осмотр помещения по юридическому адресу общества. Результат: организация по месту регистрации не обнаружена.

15 июня 2023 года ИФНС направила уведомление о недостоверности сведений об адресе. У компании было 30 дней, чтобы представить документы, подтверждающие достоверность имеющихся в ЕГРЮЛ сведений, либо сообщить новые достоверные данные. Компания этого не сделала в установленный срок.

10 августа 2023 года в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности адреса.

26 февраля 2024 года инспекция приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ и опубликовала его.

Далее участник общества предпринимал попытки зарегистрировать изменение места нахождения: 19 марта, 23 апреля и 31 мая 2024 года он подавал заявления. Все три раза инспекция вынесла решения об отказе в государственной регистрации. Таким образом, изменения адреса в ЕГРЮЛ так и не были внесены.

При этом возражений против предстоящего исключения участник не направлял.

13 июня 2024 года в ЕГРЮЛ внесена запись об исключении общества.