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Евгений Сивков
Валютные операции
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Штраф 43,6 млн за расчеты через посредника снизили до 872 тыс.: что убедило суд

Штраф 43,6 млн за расчеты через посредника снизили до 872 тыс.: что убедило суд

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 16.06.2026 № Ф07-4342/2026 по делу № А56-29822/2025 Кто выиграл: компания — штраф снижен с 43,6 млн до 872 тыс. руб.; кассационная жалоба ИФНС отклонена.

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Если за цепочкой валютных платежей стоит реальная хозяйственная операция, это может принципиально изменить размер ответственности. Суд будет смотреть не только на формальную схему расчетов, но и на то, за что фактически ушли деньги, было ли встречное исполнение и почему бизнес вынужден был изменить порядок платежей. Однако реальность сделки — это мощный аргумент, а не иммунитет от штрафа.

Хронология: как возникла цепочка с посредником

Сюжет этого дела намного сложнее, чем просто «включили посредника в цепочку». Вот как всё происходило.

1 февраля 2023 года. Российская компания-перевозчик напрямую заключила договор с Lago Chartering – FZCO (ОАЭ) на морскую перевозку угля из порта Баренцбург (Шпицберген, Норвегия) в Мурманск.

Март–апрель 2023 года. Перевозка реально выполнена. Уголь доставлен в порт назначения.

Март–май 2023 года. Компании из ОАЭ перечислено 2,187 млн долларов США. Часть расчётов также закрыта зачётом взаимных требований.

Казалось бы, всё закрыто. Но дальше начинается самое интересное.

5 августа 2023 года. Стороны решили аннулировать первоначальный прямой договор.

31 августа 2023 года. Заключён новый договор — уже не с перевозчиком из ОАЭ напрямую, а с киргизской компанией LLC «Logisticheskaya Kompaniya Cennyj Gruz». Действие этого договора распространено на ранее возникшие отношения.

Октябрь–декабрь 2023 года. Компания из ОАЭ вернула деньги российской организации. Та, в свою очередь, перечислила их киргизской компании. А киргизская компания уже расплатилась с перевозчиком из ОАЭ.

Именно на этом этапе в цепочке появился нерезидент-посредник из Киргизии. Как установили суды, стороны изменили схему расчётов по просьбе организации из ОАЭ: та опасалась вторичных санкций со стороны недружественных государств из-за характера перевозимого груза и статуса его российского собственника.

Что посчитала незаконным инспекция

Налоговый орган провёл проверку и пришёл к выводу: договор с киргизской компанией — притворная сделка. Фактически морскую перевозку оказывала организация из ОАЭ, а киргизский посредник был нужен только для того, чтобы через него прошли валютные платежи.

Логика ИФНС: если договор притворный, значит, все перечисления по нему — незаконные валютные операции. А раз так, компания должна вернуть всю сумму на счета в российских банках (репатриация) и отчитаться об этом в течение 30 дней.

На этом основании инспекция привлекла компанию к ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ. Эта норма предусматривает для организаций штраф от 20 до 40 процентов от суммы незаконной валютной операции. Инспекция применила нижнюю границу — 20%.

База для расчёта: 218 036 786,34 руб.
Штраф: 43 607 357,26 руб.

Почему суд отсек 213,7 млн из базы штрафа

Суды отклонили доводы ИФНС о притворности сделки и получении необоснованной налоговой выгоды как не подтверждённые доказательствами. Кассация оснований для переоценки этих выводов не нашла.

Суды установили: из общей суммы 218 036 786,34 руб. на 213 676 050,82 руб. приходится на реально оказанную морскую перевозку. Уголь был погружен, доставлен в Мурманск, разгружен. Есть коносаменты, портовые документы, акты, подтверждение движения денежных средств. По этой части отсутствовали основания считать операцию незаконной и требовать возврата денег на российские счета (п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

Важно: вопрос об обязанности вернуть деньги отдельно рассматривался в деле № А56-9673/2025. В нём апелляция признала предписание ИФНС недействительным в части требования вернуть 213 676 050,82 руб., поскольку эта сумма относилась к фактически оказанной перевозке. При рассмотрении дела о штрафе суды опирались в том числе на уже вступившие в силу выводы по этому спору.

Почему штраф уменьшился ровно в 50 раз

Суд не сказал «43 миллиона — слишком жестоко, давайте снизим». Суд уменьшил саму сумму, которую признал незаконной валютной операцией. От неё и был пересчитан штраф.

По версии ИФНС

По решению суда

База для штрафа

218 036 786,34 ₽

4 360 735,52 ₽

Ставка (минимум по ч. 1 ст. 15.25 КоАП)

20%

20%

Штраф

43 607 357,26 ₽

872 147,10 ₽

Состав правонарушения сохранился только в отношении 4 360 735,52 руб.: материалы дела не содержали доказательств оказания услуг на эту сумму. Именно эта сумма стала базой для штрафа.

Рубли тоже могут образовать валютную операцию

Многие предприниматели до сих пор уверены: «Мы же платили рублями — при чём здесь валютное законодательство?»

Это распространённое заблуждение. Отчуждение резидентом в пользу нерезидента валюты Российской Федерации относится к валютным операциям. Поэтому сам факт, что платеж производится в рублях, не выводит расчёты с нерезидентом из сферы валютного законодательства. Именно поэтому спор по 218 млн рублей, перечисленных киргизской компании, вообще оказался в плоскости ст. 15.25 КоАП.

Если ваш контрагент — нерезидент, даже рублёвые расчёты требуют соблюдения требований валютного контроля.

Что дали санкционные обстоятельства

Компания обосновывала изменение схемы расчётов санкционными рисками. И суды действительно приняли это во внимание.

Конституционный суд в постановлении от 09.07.2021 № 34-П сформулировал фундаментальный подход: ответственность не должна наступать, когда необходимость отступления от обычного порядка расчётов вызвана реальным риском утратить валютные ценности или контроль над ними вследствие иностранных ограничений, а сами действия не искажают экономический смысл первоначально законной валютной операции.

В обстоятельствах дела суды увидели именно ту логику, о которой говорил КС РФ в постановлении № 34-П: первоначальная операция была реальной и законной, изменение расчётов объяснялось санкционными ограничениями, а экономический смысл обязательства не изменился. 213,7 млн руб. в конечном счёте относились к оплате уже фактически выполненной морской перевозки. Суд именно на это и опирался.

⚠️ Важно для сделок 2026 года: примечание 10 к ст. 15.25 КоАП ограничено

В законе есть специальное основание для освобождения от ответственности: резидента РФ нельзя наказать по частям 1, 4, 4.1, 4.3, 5 и 5.2 ст. 15.25 КоАП, если нарушение произошло из-за санкций или ограничений недружественных государств (примечание 10 к ст. 15.25 КоАП).

Примечание 10 к ст. 15.25 КоАП по-прежнему содержится в Кодексе, однако его действие распространено только на правоотношения, возникшие с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. Именно поэтому оно имело значение для операций из этого дела, совершённых в 2023 году.

Для сделок 2026 года это освобождение нельзя применять автоматически. По нынешним операциям необходимо отдельно анализировать конкретные обстоятельства и опираться на более общую правовую позицию КС РФ № 34-П.

Поэтому ссылка только на санкционные обстоятельства применительно к операциям 2026 года сама по себе специального освобождения от ответственности не даёт.

Для сравнения: когда «реальность сделки» доказать не удалось

Чтобы не создавалось впечатление, что реальность хозяйственной операции всегда спасает, полезно посмотреть на противоположный полюс — дело ООО «Инвиктус» (дело № А03-13860/2024).

Там компания перечисляла деньги иностранному контрагенту якобы за информационно-аналитические услуги. Компания представляла договор, приложения и акты, но суды установили, что они не подтверждали реальное оказание услуг: отсутствовали результаты исследований, отчёты, аналитические материалы и другие доказательства фактической работы Pelso LTD. Суды признали валютные операции незаконными. 31 марта 2026 года судья Верховного суда отказал в передаче кассационной жалобы для рассмотрения (определение ВС РФ от 31.03.2026 № 304-АФ26-1289). Штраф устоял.

Два полюса одной статьи 15.25 КоАП:

Критерий

«Транс-Груп» (дело № А56-29822/2025)

«Инвиктус» (дело № А03-13860/2024)

Что за операция

Реальная морская перевозка угля

Заявленные информационно-аналитические услуги

Доказательства исполнения

Коносаменты, портовые документы, акты, движение денег

Договор и акты представлены, но реальность заявленных услуг ими не подтверждена

Деловая цель спорной конструкции

Санкционный риск подтверждён перепиской

Необходимость и реальное участие иностранного исполнителя не доказаны

Итог

Штраф 43,6 млн → 872 тыс.

Штраф оставлен в полном объёме

Вывод один: ссылка на санкции без доказательств реальной сделки не работает.

Чек-лист: какие документы сохранять при расчётах через посредника

В деле № А56-29822/2025 решающую роль сыграли именно документы. Если ваша компания использует посредника в цепочке расчётов, заблаговременно соберите и сохраните:

  • договор и все дополнительные соглашения (включая соглашение об аннулировании первоначального договора, если оно было);

  • переписку с нерезидентом о причинах изменения схемы расчётов;

  • письменный отказ иностранного банка или контрагента от первоначальной схемы оплаты;

  • документы, подтверждающие санкционный риск (ограничения, списки, публикации регуляторов);

  • платёжные поручения, SWIFT-сообщения, выписки по счёту;

  • ведомость банковского контроля;

  • акты выполненных работ (оказанных услуг);

  • инвойсы;

  • коносаменты, CMR, транспортные накладные, портовые документы;

  • документы, показывающие конечного получателя денежных средств;

  • любые документы, из которых следует, что экономический смысл сделки не изменился;

  • досье на иностранного посредника: регистрационные документы, сайт, офис, сотрудники, деловая история;

  • доказательства того, что посредник реально выполняет свою функцию, а не только принимает и пересылает деньги;

  • внутреннюю служебную записку или решение руководителя, принятое в момент изменения схемы расчётов: что произошло, какой санкционный риск возник и почему выбран именно этот вариант.

Последний документ — это уже практическая рекомендация, а не вывод конкретного суда. Но при споре он помогает показать, что деловая причина возникла до проверки, а не была придумана задним числом.

В этом деле особенно сильно сработали коносаменты, документы портов и подтверждение фактического движения средств от российской компании через киргизского посредника к конечному перевозчику в ОАЭ. Факт перевозки был неоспорим.

Евгений Сивков — кандидат экономических наук, налоговый консультант, автор книг по налогам и бухгалтерскому учёту.

Если у вашей компании возник спор с налоговым органом — по валютному контролю, доначислениям или ответственности по КоАП — важно оценивать ситуацию до того, как спор дойдёт до многомиллионного штрафа. Я и моя команда помогаем компаниям при проверках валютного законодательства и налоговых проверках, выстраиваем защиту и обжалуем решения контролирующих органов.

А тем, кто хочет самостоятельно разбираться в налоговых рисках, следить за судебной практикой и понимать, какие документы действительно работают в споре с ФНС, — пригодятся мои книги и практические материалы по налогам и бухучёту.

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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