Оплатили расходы сотрудника: когда компенсация превращается в доход и появляются налоги

Смотрите, как разложить одну выплату на три налоговых теста, чтобы не попасть на доначисления.

Компании регулярно возмещают сотрудникам расходы: от канцелярии и проезда до домашнего интернета и фитнеса. Но слово «компенсация» само по себе никаких налоговых льгот не дает.

Чтобы не запутаться, давайте сразу зададим правильный каркас. Любую выплату работнику нужно прогнать через три разных теста. Одна и та же операция может по-разному выглядеть для каждого налога:

Налог Главный вопрос (тест) НДФЛ Получил ли работник экономическую выгоду? Если да, предусмотрено ли для такой выплаты освобождение по ст. 217 НК РФ? Взносы Является ли выплата объектом по ст. 420 НК РФ? Если да, есть ли для нее освобождение по ст. 422 НК РФ? НДС Реализует ли работодатель сотруднику товар, работу, услугу или имущественное право?

Давайте разберем свежую практику и разъяснения Минфина, чтобы понять, как эти тесты работают на реальных кейсах.

НДФЛ: ищем экономическую выгоду и основания для освобождения

Возмещение документально подтвержденных расходов, которые работник понес в интересах работодателя, обычно не создает у него экономической выгоды. Следовательно, НДФЛ не возникает.

Жизненный пример: Сотрудник купил канцтовары для компании за свои деньги. Если подтверждено, что товары приобретались именно для нужд работодателя, а сотрудник представил документы о покупке и оплате — кассовый чек, товарный документ, накладную, УПД и другие подтверждения расходов, — сумма возмещения не образует его экономической выгоды. НДФЛ не возникает.

Важно не только наличие чека, но и связь покупки с деятельностью работодателя. Сам чек доказывает расход, но не доказывает, что пачка бумаги или ноутбук покупались именно компании.

Но если выплата не связана с конкретными затратами, она легко превращается в доход.

Опасная ловушка: фиксированные суммы вместо реальных расходов

В свежем споре компания выплачивала менеджерам-логистам некие «компенсации». Инспекция установила, что это были фиксированные систематические выплаты, которые не возмещали реальные расходы. В апелляции компания этот эпизод уже не оспаривала, а суд поддержал доначисления, квалифицировав суммы как зарплату (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 16.06.2026 по делу № А43-19572/2025).

Как надо: Если компенсация покрывает рабочие затраты, собирайте «первичку». В другом споре компания обосновала выплаты водителям-экспедиторам с разъездным характером работы локальным актом, путевыми листами и расчетом километража. Это помогло защитить суточные (постановление Арбитражного суда Центрального округа от 17.04.2025 по делу № А62-6548/2023).

Важная актуализация на 2026 год: Судебное дело касалось более ранних периодов. Помните, что сейчас в ст. 217 НК РФ для работников с разъездным характером работы действует четкий лимит освобождения суточных от НДФЛ: до 700 руб. за день работы в России и до 3 500 руб. за границей. Всё, что сверх — облагается.

Отдельное правило для дистанционных работников

Компенсацию дистанционному сотруднику за использование личного оборудования можно не облагать НДФЛ без документов в пределах 35 руб. за каждый день удаленки. Если работодатель возмещает фактические расходы вместо нормативных 35 руб. в день, размер этих расходов необходимо документально подтвердить (абз. 12 п. 1 ст. 217 НК, письмо Минфина от 25.04.2025 № 03-04-06/41956).

Хорошая новость: Такой же принцип (35 руб. в день без подтверждающих документов либо фактические документально подтвержденные расходы) предусмотрен и для страховых взносов (п. 1 ст. 422 НК РФ).

Страховые взносы: сначала объект, потом льготы

Здесь компании часто допускают ошибку, пытаясь сразу найти освобождение. Правильный алгоритм другой:

Сначала определяем, возникает ли объект по ст. 420 НК РФ — применительно к работникам речь прежде всего идет о выплатах и иных вознаграждениях в рамках трудовых отношений. Если объект есть, проверяем, есть ли освобождение в ст. 422 НК РФ.

Пример из практики: Минфин в письме от 25.03.2026 № 03-15-05/24342 указал, что компенсация работнику стоимости самостоятельно оплаченных медицинских услуг облагается взносами. Почему? Потому что это выплата в рамках трудовых отношений (объект по ст. 420 НК РФ), а специального освобождения для такой компенсации в ст. 422 НК РФ нет. Но переносить этот вывод автоматически на любую компенсацию расходов нельзя — каждый случай требует проверки по двум шагам.

⚠️ Отдельно про взносы на травматизм

В деле № А17-5993/2025 работодатель выплачивал сотрудникам фиксированную компенсацию проезда на работу и обратно независимо от того, пользовались они транспортом или нет. Фактические расходы документами не подтверждались. Суд поддержал начисление взносов на травматизм.

Обратите внимание: спор рассматривался по Закону № 125-ФЗ, а проверял его СФР, а не ФНС. Само название выплаты «компенсацией» не помогает: должно существовать то, что компания фактически компенсирует.

НДС: кто фактически оказывает услугу или продает товар?

Главная мысль раздела: объект НДС возникает, если работодатель реализует сотруднику товар или услугу.

Посмотрите, как одна и та же операция может выглядеть по-разному для трех налогов. Возьмем оплату фитнес-клуба:

Сторонний фитнес-клуб оказывает услуги непосредственно сотрудникам, а работодатель лишь оплачивает клубу стоимость занятий по прямому договору. Сам работодатель ничего сотруднику не реализует.

НДС: Нет (объекта у работодателя нет, письмо Минфина от 21.04.2020 № 03-03-06/3/32714).

НДФЛ: По позиции Минфина — есть (у работника возникает экономическая выгода).

Страховые взносы: По позиции Минфина — есть (это доход в рамках трудовых отношений).

✅ НДС НЕ возникает еще в двух случаях:

Предоставление предусмотренных трудовым законодательством гарантий и компенсаций в натуральной форме. Например, бесплатное питание, молоко и иные гарантии работникам в случаях, когда обязанность их предоставления прямо установлена трудовым законодательством (со ссылкой на п. 12 постановления Пленума ВАС № 33). Продукты в общей зоне без персонификации. Чай, кофе, вода в офисе. Если питание невозможно персонифицировать, Минфин допускает отсутствие объекта НДС (письмо от 07.02.2022 № 03-01-10/7881).

Но есть два побочных эффекта:

По позиции Минфина, входной НДС по таким покупкам к вычету не принимается.

Кроме того, стоимость чая, кофе и аналогичных продуктов, приобретенных именно для личного потребления работников, ведомство обычно не разрешает учитывать при расчете налога на прибыль. Исключение может быть, например, для правильно оформленных представительских расходов.

❌ НДС может возникнуть:

Если уже сам работодатель передает работнику товары либо оказывает ему услуги — в том числе безвозмездно.

При этом важно отличать такую ситуацию от простой оплаты услуг третьего лица. Если фитнес-клуб, клиника или иная сторонняя организация оказывает услугу непосредственно сотруднику, а работодатель лишь оплачивает счет, реализации этой услуги работодателем нет.

Отдельная зона риска — бесплатное питание и другие товары, когда компания фактически организует их предоставление сотрудникам и ведет персонифицированный учет.

Классический пример — бесплатные обеды. В свежем споре работодатель сам квалифицировал стоимость горячих обедов как доход работников, вел персонифицированный учет и удерживал НДФЛ. Суд поддержал начисление НДС: питание предоставлялось конкретным работникам, его стоимость учитывалась по каждому из них, а обязанности обеспечивать всех этих сотрудников бесплатным питанием непосредственно из трудового законодательства не следовало (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 30.07.2026 по делу № А57-6567/2025).

Итоговая шпаргалка

Чтобы быстро сориентироваться, смотрите на эту таблицу:

Ситуация НДФЛ Взносы НДС у работодателя Работник купил канцтовары для компании, расходы подтверждены Нет Как правило, нет Возмещение работнику — не объект Удаленка до 35 ₽/день Нет Нет Не возникает Фитнес сотрудника оплачивает работодатель стороннему клубу По позиции Минфина — да По позиции Минфина — да Нет Неперсонифицированные чай/кофе в офисе Нет возможности определить доход конкретного работника Аналогично зависит от персонификации Нет Бесплатные обеды с индивидуальным учетом, не обязательные по закону Да Да Да

Главный вывод

Коллеги, запомните одну простую истину: название выплаты в локальном акте ничего не решает.

Вы можете написать в Положении об оплате труда «компенсация», но если сумма не связана с реальными расходами, налоговая и суд увидят в ней замаскированную зарплату со всеми налогами и взносами.

И наоборот: наличие документов, деловой причины расхода и понятной схемы расчетов позволяет доказать, что дохода у сотрудника вообще не возникло.

В налогах важна не этикетка выплаты, а ее экономическое содержание.

Коллеги, а с какими сложными компенсациями вы сталкивались в своей практике? Делитесь в комментариях — разберем их через наши три теста.



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Ваш налоговый консультант,

Евгений Сивков