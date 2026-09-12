Дешево продали — дорого заплатили: как ФНС проверяет необычные цены

Компания продала товар взаимозависимой компании дешевле, чем независимым покупателям, купила услуги дороже рынка или сделала эксклюзивную скидку крупному клиенту. Нестандартная цена еще не говорит о нарушении, но такие сделки нередко привлекают внимание инспекции.
Разбираем на примерах из свежей судебной практики, какие доводы налоговики принимают, а какие считают неубедительными. Смотрите, почему нужно собрать досье в момент сделки, а не после требования налоговой, и забирайте чек-лист с документами, которые помогут снять претензии.
Важно: сама по себе нерыночная цена — не нарушение
Прежде чем разбираться с документами, зафиксируем главный принцип, который часто упускают в спешке. Само по себе отклонение цены от рыночного уровня не означает налогового нарушения. Верховный Суд прямо указывал: вне специальных правил раздела V.1 НК РФ налоговый орган не вправе пересчитать налоги только потому, что считает цену слишком высокой или слишком низкой.
Но многократное отклонение цены в совокупности с взаимозависимостью, отсутствием разумной деловой цели, необычными расчетами и другими обстоятельствами может стать одним из доказательств необоснованной налоговой выгоды.
Это прямо следует из п. 3 Обзора Президиума ВС РФ от 16.02.2017.
Когда ФНС вообще вправе интересоваться ценой
Чтобы понимать, какие документы собирать, нужно видеть всю карту рисков. У компании есть два принципиально разных сценария, и путать их нельзя.
Сценарий 1. Сделка признается контролируемой по ст. 105.14 НК РФ.
Здесь важно проверить не только взаимозависимость и сумму операций. Для внутрироссийских сделок одного превышения 1 млрд руб. недостаточно: должно выполняться хотя бы одно из дополнительных условий, перечисленных в п. 2 ст. 105.14 НК РФ. Для сделок, указанных в п. 1 ст. 105.14 НК РФ, действует порог более 120 млн руб. Поэтому статус сделки нужно определять по всей совокупности критериев ст. 105.14 НК РФ, включая предусмотренные ею исключения.
Контроль цен в контролируемых сделках проводится ФНС России в специальном порядке по ст. 105.17 НК РФ и не может быть предметом обычной камеральной или выездной проверки.
Сценарий 2. Сделка формально не контролируемая, но цена необычная.
Территориальная ИФНС в рамках обычной проверки не осуществляет специальный контроль цен по правилам ТЦО. Исключение — случаи, когда сам НК РФ прямо связывает определение налоговой базы с рыночной стоимостью. Кроме того, необычная цена может использоваться как одно из доказательств искажения хозяйственной операции или получения необоснованной налоговой выгоды по ст. 54.1 НК РФ.
То есть в обычной проверке инспектор не может просто сказать: «ваша цена нерыночная, пересчитываю налоги». Но он может сказать: «ваша цена нерыночная плюс вы взаимозависимы, плюс у покупателя нет ресурсов для такой закупки, плюс расчеты идут через третьи лица — значит, это схема по ст. 54.1 НК РФ».
Понимание этой разницы критично. В первом случае компания готовится к специальной проверке по ТЦО и собирает источники информации о рыночных ценах по методикам НК. Во втором — выстраивает деловую логику операции и доказывает ее реальность.
Есть ли безопасное отклонение в 20%?
У бухгалтеров до сих пор жив миф: «Если цена отклоняется меньше чем на 20%, все нормально».
Нет. Для современных сделок универсального правила «±20% — безопасно» в НК РФ нет. Этот ориентир относился к старому порядку ст. 40 НК РФ, которая с 1 января 2012 года применяется только к доходам и расходам по сделкам, признанным до этой даты.
Поэтому нельзя исходить из того, что скидка 19% автоматически безопасна, а 21% автоматически приводит к доначислениям. Значение имеет совокупность обстоятельств сделки.
Почему стоит начать собирать досье сразу
Бухгалтер не устанавливает цену и не должен самостоятельно оценивать ее рыночность. Но именно бухгалтерия первая замечает, что сделка выбивается из привычной картины: цены на аналогичные товары значительно различаются, размер скидки резко вырос или условия для конкретного покупателя кардинально отличаются от стандартных.
В такой ситуации безопаснее не ждать запроса от налоговой. Попросите менеджеров по продажам, маркетологов, снабженцев сразу зафиксировать письменно, почему в сделке цена именно такая, какие обстоятельства повлияли на ее формирование. Соберите подтверждающие документы.
Через год или два восстановить причину скидки будет намного сложнее: директор может не помнить, почему дал клиенту скидку 35%, менеджер уволится, старые предложения конкурентов исчезнут с сайтов, а цены на рынке поменяются.
Запросите у ответственных сотрудников обоснование цены, если увидите такие признаки:
цена существенно отличается от действующего прайс-листа компании;
одному покупателю предоставили скидку значительно выше остальных;
отдельному контрагенту установили цену ниже цен остальных покупателей аналогичного товара;
стоимость резко изменилась по сравнению с предыдущими поставками по одному и тому же договору;
«продажники» сообщают о специальной договоренности с покупателем, но причины и условия нигде не фиксируют;
компания продает товар через посредника по цене значительно ниже той, по которой агент затем реализует его конечному покупателю;
сделка проходит по товарообменной (бартерной) схеме или взаимозачетом;
дорогостоящее имущество продают без оценки рыночной стоимости;
нетипично низкую цену установили в договоре с новым контрагентом, у которого нет истории аналогичных закупок.
Пример
Бухгалтер в программе увидела, что 100 штук товара продали за 1 500 руб. за единицу при стандартной стоимости 5 000 руб. Она запросила у продажников письменное обоснование и получила ответ по электронной почте: «У товара повреждена упаковка». Бухгалтер подкрепила переписку к УПД. Впоследствии ей не пришлось искать менеджера и вспоминать, почему была скидка.
Разбираем судебную практику: 4 ситуации
Ни один из этих споров не сводился к одной арифметике цены. Суды оценивали стоимость сделки вместе с ее реальностью, взаимозависимостью сторон, деловой целью, документами и другими обстоятельствами.
Ситуация 1. Цена выше рынка плюс проблемы с реальностью операции — опасная комбинация
При камеральной проверке по НДС инспекторы обратили внимание на договор аренды жилья для сотрудников. Плата по квартире в Екатеринбурге превышала 200 тыс. руб. в месяц, при этом в УПД невозможно было идентифицировать конкретные квартиры, части договоров не было в принципе, сотрудники фактически жили в других местах, а производственная необходимость проживания директора в этом городе не была доказана. Суд поддержал проверяющих (постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу № А75-17586/2024).
Главный вывод. Высокая цена сама по себе не лишает компанию вычета или расходов. Но если одновременно нет нормального договора, не подтверждена потребность в услуге, документы противоречат фактическим обстоятельствам — отклонение цены становится еще одним аргументом инспекции.
Что делать бухгалтеру. Попросите менеджеров сохранить коммерческие предложения по аналогичным объектам и составить краткую записку, почему варианты дешевле компании не подошли. К примеру, аренда может стоить дороже из-за удобного расположения, дорогого ремонта, круглосуточного доступа или короткого срока контракта. И обязательно — убедитесь, что первичные документы позволяют идентифицировать объект, а деловая цель операции документально подтверждена.
Ситуация 2. Крупная скидка взаимозависимому лицу — одной маркетинговой политики мало
Производитель пива на ОСНО отгружал взаимозависимому ИП на ЕНВД около 80% произведенной продукции. Цена составляла 42,5 руб. за литр, тогда как для других покупателей — 70,83 руб., а себестоимость — 41,71 руб. ФНС пересчитала обязательства по рыночным ценам. Суд поддержал контролеров, исследовав не только разницу в ценах, но и распределение выручки между сторонами, деловую цель посредника, взаимозависимость и отсутствие документов, объяснявших формирование цены (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 09.04.2026 по делу № А19-10250/2025).
Главный вывод. Маркетинговая политика — только начало. Нужно доказать экономику скидки: какие функции выполняет покупатель, какие расходы и риски берет на себя, какой объем закупает, какая маржа остается продавцу и почему аналогичный независимый покупатель мог бы получить сопоставимые условия.
Что делать бухгалтеру. Вместе с отделом маркетинга скорректируйте маркетинговую политику — в ней должны быть прописаны условия предоставления скидок: кому, при каких условиях и в каком размере. Но параллельно оформляйте служебные записки с экономическим обоснованием каждой крупной сделки: какие функции передает продавец, какие риски несет покупатель, почему именно такая цена экономически целесообразна.
Ситуация 3. Продали имущество с дисконтом — объясните состояние объекта
Компания продала автомобиль BMW X5 за 600 тыс. руб., хотя ранее выставляла его примерно за 8 млн руб. Экспертиза налоговой показала, что цена сделки на 92% ниже рыночной. Сведения ГИБДД указывали на исправное состояние автомобиля, а после продажи фиксировались данные о платных парковках — то есть машина продолжала использоваться. Налоговый орган доначислил компании НДС в размере 1 142 500 руб. Суд признал доначисление правомерным (постановление АС Центрального округа от 22.04.2026 по делу № А08-3571/2025).
Главный вывод. Если скидка исчисляется десятками процентов, одних договоров купли-продажи и актов приема-передачи категорически недостаточно. Нужны доказательства, объясняющие, почему актив стоит именно столько.
Что делать бухгалтеру. Соберите доказательства неудовлетворительного состояния имущества. Для автомобиля подойдут отчет о ДТП, большой пробег, дефектовка из автосервиса, фотографии повреждений. Для залежавшегося товара — истекающий срок годности или потеря товарного вида. Если скидка значительная, безопаснее заранее заказать независимую оценку. И обязательно проверьте, что фактическое использование актива после продажи не противоречит документам о его передаче.
Ситуация 4. Низкая наценка сама по себе не доказывает налоговую схему
Инспекция оспаривала право покупателя на вычет НДС, в том числе указывая на низкую или отсутствующую наценку поставщика. Однако суд отметил: проверяющие не объяснили, почему наценка поставщика должна влиять на право покупателя принять НДС к вычету, и не доказали нереальность операций по ст. 54.1 НК РФ. Суд не поддержал доначисления (постановление АС Поволжского округа от 10.09.2025 по делу № А65-29708/2024).
Главный вывод. Это отличная контрпозиция к трем предыдущим кейсам. Низкая наценка или отклонение цены сами по себе не превращают сделку в схему. Инспекция обязана доказывать совокупность обстоятельств по ст. 54.1 НК РФ, а не просто сравнивать цифры.
Что делать бухгалтеру. Если инспекция ссылается на нерыночную цену, требуйте детальное сравнение условий сделок и указывайте на несопоставимые факторы. Настаивайте на анализе таких ключевых показателей сопоставимости:
объем поставки — оптовая партия может предполагать иной уровень цены;
срок исполнения обязательств — срочность может влиять на стоимость;
условия платежа — предоплата, отсрочка и рассрочка могут существенно менять цену;
логистика — при сравнении следует учитывать, какая сторона оплачивает доставку;
гарантийные обязательства — различия в объеме гарантийных обязательств могут влиять на цену.
Сопоставимость — это не наличие одного отличия, а оценка того, влияет ли отличие на цену и можно ли сделать корректировку.
Если в расчете налоговой есть отклонения от сопоставимых условий сделки, суды могут отклонить такой расчет.
Что положить в досье
Для необычной сделки заведите отдельную папку. Соберите в нее документы, которые отвечают на три вопроса: почему цена отличается, на основании каких данных ее определили, какую экономическую выгоду получила компания?
Что нужно собрать:
Действующие прайсы и скриншоты. Сохраняйте предложения конкурентов из открытых источников именно на дату совершения сделки. Спустя год доказать уровень прошлых цен скриншотами из текущего интернета невозможно.
Коммерческий расчет. Калькуляция, из которой видно, как объем закупки, логистика или срочность повлияли на итоговую стоимость.
Расчет экономики сделки. Покажите маржинальность операции. Если сделка убыточна — отдельно зафиксируйте экономическую причину, почему ее совершение было выгоднее отказа от сделки или альтернативного сценария.
Сравнение условий со сделками с независимыми покупателями. Если аналогичные скидки или наценки применяются к независимым контрагентам — это сильный аргумент.
Маркетинговая политика. Регламент с понятными критериями скидок для всех клиентов.
Служебная записка коммерческой службы. Для разовой крупной скидки — с экономическим обоснованием.
Официальные экспертизы. Отчет независимого оценщика или справка из Торгово-промышленной палаты.
Деловая переписка. Письма по электронной почте или в мессенджерах, подтверждающие особые условия: согласие покупателя на предоплату взамен на дисконт, требование поставщика о срочном освобождении склада.
История переговоров до заключения сделки. Переписка, коммерческие предложения, протоколы разногласий — все, что показывает, как формировалась цена.
Документы о срочности продажи. Сведения об остатках, оборачиваемости товара, необходимости срочного освобождения склада.
Подтверждение стоимости логистики. Если доставка включена в цену — договоры с перевозчиками, расчеты.
Описание функций, активов и рисков сторон. Кто что делает в сделке, кто несет риски, кто владеет активами — особенно важно для взаимозависимых лиц.
Альтернативный расчет. Сравните экономический результат фактической сделки со сценариями отказа от нее или заключения сделки на иных условиях.
Чего делать нельзя:
Опираться только на бухгалтерскую справку или общую фразу в договоре «компания вправе предоставить скидку по решению директора».
Допускать противоречия между датой документа и объективными цифровыми следами. Дата создания файла, метки ЭДО, время отправки по электронной почте, логи системы согласования, версии файла, даты отправки контрагенту — все это должно сходиться. Расхождения в этих данных инспекторы читают очень внимательно.
Создавать внутренние противоречия. Например, в пояснительной менеджера написано, что цена снижена из-за порчи упаковки, а в акте передачи товара со склада стоит отметка «отличное качество».
Писать отговорки без цифр. Фразы вроде «скидка предоставлена в связи с тяжелой рыночной ситуацией» инспекторы проигнорируют. Желательно подтвердить экономический эффект сделки конкретными расчетами.
Как должна выглядеть служебная записка о цене
Чтобы документ работал, а не лежал «для галочки», включите в него семь обязательных пунктов:
Контрагент и предмет сделки. Кто, что, на каких условиях.
Обычная цена / прайс. Какая цена действует для стандартных условий.
Фактическая цена и размер отклонения. В рублях и процентах.
Причина отклонения. Конкретно: повреждение упаковки, объем закупки, срочность, предоплата и т.д.
Какие альтернативы рассматривали. Почему не подошли другие варианты или другие покупатели.
Экономический результат для компании. Что компания получила: деньги, освобождение склада, сохранение клиента, выход на новый рынок.
Какие документы подтверждают каждый довод. Ссылки на переписку, скриншоты, отчеты, акты.
Такая записка, подписанная коммерческим директором и согласованная с финансовой службой, работает сильнее любой общей формулировки в договоре.
Кто должен собирать досье
На практике нагрузку часто полностью вешают на бухгалтера — и это ошибка. Досье по сделке должно собираться несколькими подразделениями, и каждый участник процесса вносит свою часть:
Коммерческий отдел — объясняет, почему цена именно такая, фиксирует историю переговоров и особые условия.
Закупки — показывают, какие альтернативные предложения рассматривались и почему они не подошли компании.
Финансовая служба — считает экономику сделки, маржинальность, альтернативные сценарии.
Юрист / налоговый специалист — оценивает взаимозависимость, признаки контролируемых сделок по ст. 105.14 НК РФ, риски по ст. 54.1 НК РФ.
Бухгалтерия — сохраняет комплект документов в привязке к конкретной операции, отслеживает противоречия в датах и содержании.
Директор — утверждает нестандартные условия в пределах своих полномочий и фиксирует принятое управленческое решение.
Если каждый делает свою часть в момент сделки, через год или два у компании будет полноценное досье, которое существенно упростит защиту позиции компании при проверке.
Главное правило
Защищать нужно не саму цифру в договоре, а экономическую логику, которая к ней привела. Чем сильнее цена отличается от обычной, тем важнее документы, составленные одновременно со сделкой. Обоснование, появившееся через два года после требования ФНС, всегда выглядит слабее документов, которые существовали до проверки.
Поэтому досье сделки стоит формировать не после требования ФНС, а одновременно с согласованием нестандартной цены. Через два года объяснить решение можно. Доказать, что именно так компания рассуждала в момент сделки, — намного сложнее.
Если у вас есть вопросы по подготовке досье для конкретной сделки или вы хотите разобрать ваш кейс, пишите в комментариях — отвечу на самые интересные ситуации в следующих материалах.
Автор: Евгений Сивков, налоговый консультант