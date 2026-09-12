Дешево продали — дорого заплатили: как ФНС проверяет необычные цены

Разбираем на примерах из свежей судебной практики, какие доводы налоговики принимают, а какие считают неубедительными. Смотрите, почему нужно собрать досье в момент сделки, а не после требования налоговой, и забирайте чек-лист с документами, которые помогут снять претензии.

Компания продала товар взаимозависимой компании дешевле, чем независимым покупателям, купила услуги дороже рынка или сделала эксклюзивную скидку крупному клиенту. Нестандартная цена еще не говорит о нарушении, но такие сделки нередко привлекают внимание инспекции.

Но многократное отклонение цены в совокупности с взаимозависимостью, отсутствием разумной деловой цели, необычными расчетами и другими обстоятельствами может стать одним из доказательств необоснованной налоговой выгоды.

Прежде чем разбираться с документами, зафиксируем главный принцип, который часто упускают в спешке. Само по себе отклонение цены от рыночного уровня не означает налогового нарушения. Верховный Суд прямо указывал: вне специальных правил раздела V. 1 НК РФ налоговый орган не вправе пересчитать налоги только потому, что считает цену слишком высокой или слишком низкой.

Важно: сама по себе нерыночная цена — не нарушение

Понимание этой разницы критично. В первом случае компания готовится к специальной проверке по ТЦО и собирает источники информации о рыночных ценах по методикам НК. Во втором — выстраивает деловую логику операции и доказывает ее реальность.

То есть в обычной проверке инспектор не может просто сказать: «ваша цена нерыночная, пересчитываю налоги». Но он может сказать: «ваша цена нерыночная плюс вы взаимозависимы, плюс у покупателя нет ресурсов для такой закупки, плюс расчеты идут через третьи лица — значит, это схема по ст. 54.1 НК РФ ».

Сценарий 2. Сделка формально не контролируемая, но цена необычная. Территориальная ИФНС в рамках обычной проверки не осуществляет специальный контроль цен по правилам ТЦО. Исключение — случаи, когда сам НК РФ прямо связывает определение налоговой базы с рыночной стоимостью. Кроме того, необычная цена может использоваться как одно из доказательств искажения хозяйственной операции или получения необоснованной налоговой выгоды по ст. 54.1 НК РФ .

Контроль цен в контролируемых сделках проводится ФНС России в специальном порядке по ст. 105.17 НК РФ и не может быть предметом обычной камеральной или выездной проверки.

Чтобы понимать, какие документы собирать, нужно видеть всю карту рисков. У компании есть два принципиально разных сценария , и путать их нельзя.

Поэтому нельзя исходить из того, что скидка 19% автоматически безопасна, а 21% автоматически приводит к доначислениям. Значение имеет совокупность обстоятельств сделки.

Нет. Для современных сделок универсального правила «±20% — безопасно» в НК РФ нет. Этот ориентир относился к старому порядку ст. 40 НК РФ , которая с 1 января 2012 года применяется только к доходам и расходам по сделкам, признанным до этой даты.

У бухгалтеров до сих пор жив миф: «Если цена отклоняется меньше чем на 20%, все нормально» .

Пример Бухгалтер в программе увидела, что 100 штук товара продали за 1 500 руб. за единицу при стандартной стоимости 5 000 руб. Она запросила у продажников письменное обоснование и получила ответ по электронной почте: «У товара повреждена упаковка». Бухгалтер подкрепила переписку к УПД. Впоследствии ей не пришлось искать менеджера и вспоминать, почему была скидка.

нетипично низкую цену установили в договоре с новым контрагентом, у которого нет истории аналогичных закупок.

компания продает товар через посредника по цене значительно ниже той, по которой агент затем реализует его конечному покупателю;

«продажники» сообщают о специальной договоренности с покупателем, но причины и условия нигде не фиксируют;

стоимость резко изменилась по сравнению с предыдущими поставками по одному и тому же договору;

Через год или два восстановить причину скидки будет намного сложнее: директор может не помнить, почему дал клиенту скидку 35%, менеджер уволится, старые предложения конкурентов исчезнут с сайтов, а цены на рынке поменяются.

В такой ситуации безопаснее не ждать запроса от налоговой. Попросите менеджеров по продажам, маркетологов, снабженцев сразу зафиксировать письменно, почему в сделке цена именно такая, какие обстоятельства повлияли на ее формирование. Соберите подтверждающие документы.

Бухгалтер не устанавливает цену и не должен самостоятельно оценивать ее рыночность. Но именно бухгалтерия первая замечает, что сделка выбивается из привычной картины: цены на аналогичные товары значительно различаются, размер скидки резко вырос или условия для конкретного покупателя кардинально отличаются от стандартных.

Разбираем судебную практику: 4 ситуации

Ни один из этих споров не сводился к одной арифметике цены. Суды оценивали стоимость сделки вместе с ее реальностью, взаимозависимостью сторон, деловой целью, документами и другими обстоятельствами.

Ситуация 1. Цена выше рынка плюс проблемы с реальностью операции — опасная комбинация

При камеральной проверке по НДС инспекторы обратили внимание на договор аренды жилья для сотрудников. Плата по квартире в Екатеринбурге превышала 200 тыс. руб. в месяц, при этом в УПД невозможно было идентифицировать конкретные квартиры, части договоров не было в принципе, сотрудники фактически жили в других местах, а производственная необходимость проживания директора в этом городе не была доказана. Суд поддержал проверяющих (постановление АС Западно-Сибирского округа от 10.03.2026 по делу № А75-17586/2024). Главный вывод. Высокая цена сама по себе не лишает компанию вычета или расходов. Но если одновременно нет нормального договора, не подтверждена потребность в услуге, документы противоречат фактическим обстоятельствам — отклонение цены становится еще одним аргументом инспекции. Что делать бухгалтеру. Попросите менеджеров сохранить коммерческие предложения по аналогичным объектам и составить краткую записку, почему варианты дешевле компании не подошли. К примеру, аренда может стоить дороже из-за удобного расположения, дорогого ремонта, круглосуточного доступа или короткого срока контракта. И обязательно — убедитесь, что первичные документы позволяют идентифицировать объект, а деловая цель операции документально подтверждена.

Ситуация 2. Крупная скидка взаимозависимому лицу — одной маркетинговой политики мало

Производитель пива на ОСНО отгружал взаимозависимому ИП на ЕНВД около 80% произведенной продукции. Цена составляла 42,5 руб. за литр, тогда как для других покупателей — 70,83 руб., а себестоимость — 41,71 руб. ФНС пересчитала обязательства по рыночным ценам. Суд поддержал контролеров, исследовав не только разницу в ценах, но и распределение выручки между сторонами, деловую цель посредника, взаимозависимость и отсутствие документов, объяснявших формирование цены (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 09.04.2026 по делу № А19-10250/2025). Главный вывод. Маркетинговая политика — только начало. Нужно доказать экономику скидки: какие функции выполняет покупатель, какие расходы и риски берет на себя, какой объем закупает, какая маржа остается продавцу и почему аналогичный независимый покупатель мог бы получить сопоставимые условия. Что делать бухгалтеру. Вместе с отделом маркетинга скорректируйте маркетинговую политику — в ней должны быть прописаны условия предоставления скидок: кому, при каких условиях и в каком размере. Но параллельно оформляйте служебные записки с экономическим обоснованием каждой крупной сделки: какие функции передает продавец, какие риски несет покупатель, почему именно такая цена экономически целесообразна.

Ситуация 3. Продали имущество с дисконтом — объясните состояние объекта

Компания продала автомобиль BMW X5 за 600 тыс. руб., хотя ранее выставляла его примерно за 8 млн руб. Экспертиза налоговой показала, что цена сделки на 92% ниже рыночной. Сведения ГИБДД указывали на исправное состояние автомобиля, а после продажи фиксировались данные о платных парковках — то есть машина продолжала использоваться. Налоговый орган доначислил компании НДС в размере 1 142 500 руб. Суд признал доначисление правомерным (постановление АС Центрального округа от 22.04.2026 по делу № А08-3571/2025). Главный вывод. Если скидка исчисляется десятками процентов, одних договоров купли-продажи и актов приема-передачи категорически недостаточно. Нужны доказательства, объясняющие, почему актив стоит именно столько. Что делать бухгалтеру. Соберите доказательства неудовлетворительного состояния имущества. Для автомобиля подойдут отчет о ДТП, большой пробег, дефектовка из автосервиса, фотографии повреждений. Для залежавшегося товара — истекающий срок годности или потеря товарного вида. Если скидка значительная, безопаснее заранее заказать независимую оценку. И обязательно проверьте, что фактическое использование актива после продажи не противоречит документам о его передаче.

Ситуация 4. Низкая наценка сама по себе не доказывает налоговую схему