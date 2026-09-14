Wildberries сам передаст списки в ФНС: кому автоматически перенесут налоги и дадут рассрочку после атак БПЛА

Правительство утвердило правила поддержки селлеров Wildberries, пострадавших от атак БПЛА (постановление от 25.08.2026 № 1074). Сроки уплаты перенесут на 12 месяцев, а по большинству платежей после этого предоставят ещё и возможность погашения равными частями — по 1/12 ежемесячно. Важно сразу прояснить один нюанс: речь не обо всех налоговых обязательствах селлера и не о полном прощении долгов. На 12 месяцев переносятся сроки уплаты конкретных налогов, авансовых платежей по ним и взносов, которые должны быть уплачены в период с августа 2026 года по июль 2027 года. Разбираем постановление без лишних эмоций и смотрим, как бизнесу выстроить работу с новой льготой.

Кто получает поддержку

Первое обязательное условие для всех — действующий договор о реализации товаров на wildberries.ru с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Без действующего договора поддержка не применяется, даже если ущерб налицо. Дополнительно должен выполняться один из двух критериев по ущербу: Действующие продавцы. Те, чей расчётный ущерб с июля 2026 года превысил 5% доходов, учитываемых при налогообложении за 2025 год. Напомню, что для расчёта берутся не только доходы от реализации товаров, но и выручка от работ, услуг, имущественных прав, а также внереализационные доходы. Для НПД, АУСН и ПСН предусмотрена своя специфическая база сравнения. Новые компании и ИП. Те, кто зарегистрирован в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) с 1 декабря 2025 года. Для них порог в 5% не применяется — достаточно самого факта возникновения ущерба.

Какие платежи перенесут (и что льгота НЕ покрывает)

На 12 месяцев откладывается уплата: НДС (кроме ввозного);

налога на прибыль;

УСН и АУСН;

НПД;

НДФЛ предпринимателей;

страховых взносов и взносов на травматизм. Важно: постановление распространяется не только на сами налоги, но и на авансовые платежи по перечисленным налогам. ⚠️ Что льгота НЕ покрывает: ввозной НДС;

НДФЛ, который ИП или организация удерживают и перечисляют как налоговые агенты (например, за своих сотрудников);

налоги, которых вообще нет в перечне постановления;

платежи, сроки уплаты которых находятся вне периода «август 2026 — июль 2027».

⚠️ Важный нюанс для ПСН

Патентная система упоминается в постановлении только при определении права на поддержку: для расчёта порога ущерба в 5% используют потенциально возможный годовой доход по патенту за 2025 год. Сам налог по ПСН в перечень платежей, сроки которых переносятся на 12 месяцев, не включён. Это отличная «подводная мина»: ИП на патенте может подпасть под критерий пострадавшего по расчётам, но сам платёж за патент придётся вносить в обычные сроки.

Как работает автоматический механизм

Главное удобство нового механизма в том, что селлеру не нужно подавать заявления в ФНС или СФР. ООО «РВБ» (оператор Wildberries) само формирует перечни пострадавших и передаёт их в контролирующие органы. Первый перечень маркетплейс уже передал (по состоянию на 14 сентября 2026 года ФНС это подтверждает). Далее ООО «РВБ» направляет сведения ежемесячно, не позднее 10-го числа, и вправе уточнять ранее поданные данные. Отдельного решения налоговой об отсрочке не требуется. Сроки переноса: Для действующих продавцев перенос применяется начиная с месяца, когда накопленный ущерб превысил порог в 5%.

Для новых компаний и ИП — с месяца получения ущерба. Проценты за предоставление отсрочки и рассрочки не начисляются. Поскольку срок уплаты официально переносится, до наступления нового срока соответствующий платёж не является просроченным.

Откуда берётся сумма ущерба?

Многие спрашивают, как именно маркетплейс считает убытки. Само постановление это не детализирует, но документ прямо отсылает к специальной методике: расчётная сумма ущерба определяется по правилам, аналогичным п. 11.3.5 и 11.3.6 оферты Wildberries от 7 июля 2026 года. Именно эту сумму РВБ передаёт в ФНС вместе с перечнем.

Как платить через год — пример

Механика возврата долга для большинства налогов выглядит так: сначала даётся отсрочка на 12 месяцев, а затем сумму можно погасить двенадцатью равными частями (по 1/12) ежемесячно. Пример. Налог нужно было заплатить 28 августа 2026 года. Новый срок уплаты — 28 августа 2027 года. Затем эту сумму разрешается погасить равными долями: первая часть — до 30 сентября 2027 года, далее ежемесячно (следующие платежи — 1 ноября 2027 года и т. д.). Особое правило для АУСН и НПД.

Каждый соответствующий ежемесячный платёж переносится ровно на 12 месяцев (например, сентябрьский платёж 2026 года переносится на сентябрь 2027-го). Но дополнительной годовой рассрочки по 1/12 после наступления нового срока для них нет. Поэтому такой платёж придётся внести полностью и единовременно в продлённую дату.

Что происходит с проверками и взысканием

Постановление не вводит общий мораторий на налоговый контроль. Оно касается именно выездных и повторных выездных проверок и связанных с ними сроков. Камеральный контроль и иные полномочия налоговых органов постановлением не отменены. Что именно приостановлено: До 31 декабря 2026 года не будут назначать новые выездные проверки. Уже назначенные выездные проверки приостанавливаются. Предельные сроки направления требований об уплате задолженности и вынесения решений о взыскании продлены на шесть месяцев с учётом даты, когда ФНС впервые получила перечень с конкретным пострадавшим продавцом. Важно: мораторий на выездные проверки начинает работать для конкретного продавца не задним числом с июля, а со дня представления РВБ соответствующего перечня в ФНС. Это критично для тех, у кого ВНП уже была назначена до попадания в список.

💡 4 действия селлера прямо сейчас