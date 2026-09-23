97 млн рублей с пенсии бухгалтера: за что суды вешают долги компании на главбуха

Когда бухгалтеру грозит ответственность

Для бухгалтера важно различать две ситуации, которые рассматривает Верховный суд: признание контролирующим лицом и доказанное соучастие в нарушениях, связанных с документацией.

Первая ситуация — фактический контроль. Суд устанавливает, что бухгалтер был контролирующим должника лицом: определял или существенно влиял на действия компании, распоряжался активами, давал обязательные для исполнения указания (ст. 61.10–61.11 Закона № 127-ФЗ, п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). При таком споре суд проверяет влияние действий бухгалтера на положение должника и связь с невозможностью рассчитаться с кредиторами.

Вторая ситуация — участие в сокрытии или искажении документов. Если бухгалтер по указанию директора или совместно с ним уничтожил, скрыл, подделал документы или исказил учёт, и это помешало банкротной процедуре — создать конкурсную массу, взыскать дебиторку, ответить кредиторам (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53). В этом случае бухгалтер может быть привлечён как соучастник.