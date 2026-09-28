Объект пострадал от атаки: какие проверки ограничили и как заявить о моратории

Как заявить о моратории: практический алгоритм

Контролеры не всегда физически знают об ущербе вашему объекту. Да, информация может поступить в рамках межведомственного взаимодействия, но на практике надежнее инициировать это самостоятельно.

Если вы получили уведомление о проверке или знаете о ней из ЕРКНМ, направьте контролеру обращение. Утвержденной формы нет, поэтому рекомендую включать в него следующие данные:

реквизиты организации или ИП;

адрес и идентификаторы поврежденного объекта;

дату и обстоятельства повреждения (со ссылкой на факт атаки);

сведения о назначенном или текущем мероприятии контроля;

конкретную просьбу применить ограничения, установленные Постановлением № 1238 (вносящим изменения в Постановление № 336);

перечень приложений (копии актов, справок, подтверждающих факт и причину ущерба);

контакт для ответа.

Как контролировать результат:

Обязательно сохраните подтверждение подачи обращения (опись вложения, квитанцию об отправке, отметку о приеме). После этого дождитесь решения контролирующего органа и проверьте сведения о мероприятии в Едином реестре контрольных мероприятий (ЕРКНМ) — если проверка подлежит включению в реестр, там должна появиться отметка о ее прекращении или неприменении.

Кстати, о текущих проверках. Если надзорное мероприятие уже началось, но по новым правилам проводиться не должно, контролерам отвели 5 рабочих дней с даты вступления постановления в силу, чтобы его завершить. Это срок для самих инспекторов, а не для рассмотрения вашего обращения.