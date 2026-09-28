Объект пострадал от атаки: какие проверки ограничили и как заявить о моратории

У бизнеса, чьи производственные мощности пострадали от атак, появляется передышка в части административной нагрузки. 28 сентября 2026 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 25.09.2026 № 1238. Оно вносит изменения в известное «мораторное» Постановление № 336 от 10.03.2022, которое регулирует особенности государственного контроля.
Но радоваться и рассылать уведомления инспекторам со словами «нас теперь нельзя проверять» рано. Давайте разберем, как норма работает на практике, кого она реально защищает, а кого — нет.
Кому подходит мораторий: чек-лист
Льгота не действует на компанию в целом автоматически. Чтобы понять, можете ли вы ей воспользоваться, последовательно проверьте пять пунктов:
Какой объект поврежден. Мораторий применяется к конкретному производственному объекту, а не ко всей организации. Если у компании пять складов и один пострадал, ограничения касаются только этого склада.
Когда и из-за чего. Ущерб должен быть получен с 1 января 2026 года именно от атак средствами огневого воздействия. Обычный пожар, обрушение из-за износа или авария под льготу не подпадают — принципиальна связь с атакой.
Чем подтверждена связь. Факт и причина повреждений должны быть зафиксированы. Обычно это сведения органов предварительного следствия и дознания, заключения МЧС или местных властей.
Какой вид контроля проводится. Мораторий распространяется только на государственный и муниципальный контроль, который регулируется Законом № 248-ФЗ (пожарный надзор, Роспотребнадзор, трудовая инспекция и т.д.).
Подпадает ли мероприятие под исключения. Внеплановые проверки в ряде случаев все же возможны: например, если возникла ЧС, есть достоверные данные об угрозе жизни и здоровью граждан или истек срок исполнения ранее выданного предписания. Точный перечень исключений нужно сверять с текстом постановления № 1238 по каждому конкретному виду надзора.
⚠️ Важно: мораторий не касается налоговых проверок
Это один из самых частых подводных камней. Налоговый контроль (камеральные и выездные проверки) исключен из сферы действия Закона № 248-ФЗ (п. 1 ч. 5 ст. 2).
Соответственно, Постановление № 336 и новые поправки к нему на налоговые проверки не распространяются. ФНС продолжает проводить контрольные мероприятия в штатном режиме. Ориентироваться нужно именно на вид контроля: даже если проверка идет от налогового органа, но касается, например, соблюдения обязательных требований к технике безопасности на объекте (а не исчисления налогов), она подпадает под 248-ФЗ. Но для классических налоговых проверок этой льготы нет.
Чего мораторий НЕ делает
Ограничение проверок нельзя автоматически понимать как разрешение эксплуатировать опасный или поврежденный объект. Также мораторий сам по себе не списывает ранее назначенные штрафы и не отменяет выданные предписания. Для каждого такого последствия требуется самостоятельное правовое основание.
Как заявить о моратории: практический алгоритм
Контролеры не всегда физически знают об ущербе вашему объекту. Да, информация может поступить в рамках межведомственного взаимодействия, но на практике надежнее инициировать это самостоятельно.
Если вы получили уведомление о проверке или знаете о ней из ЕРКНМ, направьте контролеру обращение. Утвержденной формы нет, поэтому рекомендую включать в него следующие данные:
реквизиты организации или ИП;
адрес и идентификаторы поврежденного объекта;
дату и обстоятельства повреждения (со ссылкой на факт атаки);
сведения о назначенном или текущем мероприятии контроля;
конкретную просьбу применить ограничения, установленные Постановлением № 1238 (вносящим изменения в Постановление № 336);
перечень приложений (копии актов, справок, подтверждающих факт и причину ущерба);
контакт для ответа.
Как контролировать результат:
Обязательно сохраните подтверждение подачи обращения (опись вложения, квитанцию об отправке, отметку о приеме). После этого дождитесь решения контролирующего органа и проверьте сведения о мероприятии в Едином реестре контрольных мероприятий (ЕРКНМ) — если проверка подлежит включению в реестр, там должна появиться отметка о ее прекращении или неприменении.
Кстати, о текущих проверках. Если надзорное мероприятие уже началось, но по новым правилам проводиться не должно, контролерам отвели 5 рабочих дней с даты вступления постановления в силу, чтобы его завершить. Это срок для самих инспекторов, а не для рассмотрения вашего обращения.
Применимость моратория зависит от множества нюансов: от корректной квалификации события (была ли это именно атака) до точного вида назначенного мероприятия и правильности ссылки на норму.
Если вам нужно проверить, подпадает ли ваш объект под ограничения, оценить имеющиеся документы об ущербе или подготовить грамотное обращение (и жалобу, если контролеры откажутся его учитывать) — обращайтесь. Помогу выстроить защиту бизнеса от избыточного административного давления без процессуальных ошибок.
Евгений Сивков, налоговый консультант, эксперт по праву