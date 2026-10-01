Проект № 617-9 в Госдуме: новые штрафы, единая шкала НДФЛ и контроль платформ

НДФЛ, штрафы и маркетплейсы: что предлагает налоговый законопроект № 617-9

30 сентября в Госдуму внесли проект Федерального закона № 617-9. Это объёмный пакет поправок в Налоговый кодекс: расширение применения прогрессивной шкалы НДФЛ, кратный рост штрафов и новые полномочия ФНС в отношении продавцов на маркетплейсах.

Сразу зафиксирую главное: это законопроект, а не действующий закон. Предлагаемые изменения пока не вступили в силу; при рассмотрении их содержание и сроки могут измениться. Я расскажу, что именно предлагается, в какие сроки это может заработать и к чему имеет смысл подготовиться заранее.

Когда что может вступить в силу

В самом проекте заложены разные сроки — и это принципиально, чтобы не паниковать раньше времени:

Штрафы. Увеличение размеров действующих штрафов планируется с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования закона.

НДФЛ. Изменения по налогу на доходы физлиц — по истечении месяца после опубликования, но не ранее начала очередного налогового периода.

Маркетплейсы. Приостановление приёма заказов, блокировка карточек товара и новые обязанности платформ — по истечении девяти месяцев после опубликования.

Даже если закон примут в текущей редакции быстро, у бизнеса будет время на адаптацию. Но это время лучше потратить с умом.

НДФЛ: одна шкала для резидентов, но не «один котёл»

Проект предлагает облачать большинство доходов налоговых резидентов РФ по единой прогрессивной шкале 13–22%. В совокупность налоговых баз планируется включить, в частности, доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам.

Здесь важно не упрощать. «Единая шкала» не означает, что все ваши поступления автоматически сложатся и обложатся по максимальной ставке. Каждая налоговая база по-прежнему определяется отдельно — это прямо следует из предлагаемой редакции пункта 2.1 статьи 210 НК РФ. Сумма, поступившая на счёт от продажи квартиры, — это ещё не налогооблагаемая база. Объединение баз влияет на определение ставки, но при расчёте каждой базы необходимо учитывать применимые к ней освобождения и вычеты; их условия следует проверять отдельно. Проект затрагивает и отдельные условия льгот — обещать сохранение всех прежних правил нельзя.

Отдельный нюанс для вкладчиков: если поправки примут, банк станет налоговым агентом по процентам и будет удерживать НДФЛ самостоятельно. Но удержание налога банком не исключает итогового расчёта ФНС. Для дивидендов и процентов проект предусматривает специальные правила (предлагаемая поправка к статье 225 НК РФ исключает эти две базы из расчёта совокупности других баз), поэтому рассчитывать нагрузку простым сложением всех поступлений некорректно.

Штрафы: суммы растут, но адресат имеет значение

Проект предусматривает увеличение штрафов по целому ряду статей НК РФ. Два примера, которые привлекут внимание:

Неподача декларации ( статья 119 НК РФ ). Минимальный штраф предлагается поднять с 1 000 до 2 600 рублей . Повышение затронет организации, ИП и физических лиц, обязанных представить соответствующую декларацию.

Несообщение об обособленном подразделении. Штраф 121 000 рублей планируется установить для российских организаций, которые в установленный срок не сообщили о создании обособленного подразделения в РФ (кроме филиалов и представительств). Обращаю внимание: речь именно об организациях, не об ИП. И сама поправка вводит санкцию, а не меняет критерии признания подразделения обособленным — они остаются прежними.

Маркетплейсы: блокировка не мгновенная, но масштабная

Самый обсуждаемый блок поправок касается продавцов на электронных площадках. Проект предлагает дать ФНС право приостанавливать приём заказов и размещение карточек товара, если продавец не явился на допрос или не представил истребованные документы.

Как это будет работать, если поправки примут:

ФНС направляет поручение оператору платформы. Оператор обязан исполнить его в течение двух дней со дня получения. Если продавец не представил документы, мера применяется не ранее чем через три дня после истечения срока представления и не позднее месяца после него. После явки продавца или представления истребованных документов ФНС должна направить поручение о возобновлении работы не позднее двух дней. У оператора платформы также предусмотрен двухдневный срок на исполнение полученного поручения.

И вот деталь, которая действительно должна насторожить: поручение о приостановлении направляется одновременно всем операторам, на чьих площадках продавец разместил информацию о своих товарах, работах или услугах. То есть если вы торгуете на трёх маркетплейсах, ограничения могут затронуть продажи на всех трех площадках.

Право продавца на пояснения — 30 дней

При этом проект не превращает платформы в односторонних контролёров. В предлагаемой статье 86.6 НК РФ заложен следующий механизм:

Платформа выявляет налоговый риск по перечню, утверждённому ФНС.

Уведомляет продавца через личный кабинет.

Продавец вправе в течение 30 календарных дней представить документы, опровергающие выявленный риск.

Платформа передаёт сообщение в налоговую вместе с представленными документами.

На представление опровергающих документов отводится 30 календарных дней со дня размещения сообщения в личном кабинете. Позднее прочтение сообщения само по себе не сдвигает начало этого срока. Важно: эти 30 дней относятся к сообщению платформы о выявленном риске, а не к любому требованию ФНС — процедуры разные, и сроки в них исчисляются по-разному.

Практический совет уже сейчас: назначьте ответственного за налоговые сообщения в личном кабинете каждой площадки и сохраняйте подтверждения отправки документов.

НДС 22% на зарубежные товары — отдельный механизм

В проекте также предлагается установить ставку НДС 22% для товаров электронной торговли, которые физические лица приобретают из третьих стран. Это специальный порядок (предлагаемая статья 174.4 НК РФ), который касается покупок в пределах беспошлинных стоимостных норм. Налоговыми агентами в этом случае выступают электронные площадки и, в определённых случаях, иностранные продавцы с собственными платформами.

Подчёркиваю: это не означает, что любой российский маркетплейс начнёт удерживать 22% со всех продаж каждого селлера. Речь о трансграничной торговле, а не о внутренних поставках.

Что можно сделать до принятия закона

Пока законопроект рассматривается, перестраивать учёт и пересчитывать налоги рано. Но есть вещи, которые полезно проверить уже сейчас — независимо от того, примут ли поправки в текущей редакции:

Учёт обособленных подразделений (для организаций). Поднимите документы по всем площадкам, складам и рабочим местам вне головного офиса. Проверьте соблюдение действующих обязанностей по сообщению о создании подразделений. Порядок обработки требований ФНС (для селлеров). Проверьте, кто в вашей компании отвечает за получение и обработку требований из налоговой. Настройте уведомления в личных кабинетах маркетплейсов — если поправки примут и они вступят в силу, пропущенное уведомление может обойтись остановкой продаж на всех площадках одновременно. Документы по продажам. Убедитесь, что первичная документация по товарам в порядке и не содержит расхождений с данными, которые маркетплейс передаёт в ФНС.

Когда стоит обратиться к специалисту

Если вы уже получили требование о представлении документов или вызов на допрос в рамках текущей проверки, ждать принятия нового закона не нужно — действовать приходится по действующим правилам, и здесь важна точность каждого ответа и каждого представленного документа.

Разобраться в вашей ситуации и выстроить грамотную позицию по налоговому спору можно на консультации. А если хотите заранее оценить риски и спланировать действия на перспективу — записывайтесь на разбор.



Евгений Сивков, налоговый консультант