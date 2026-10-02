Расходы на НИОКР предлагают списывать раньше: что изменится и какие условия добавят

Знакомая боль многих компаний, которые занимаются разработками: деньги на исследования уже потрачены, а уменьшить налог на прибыль можно только после завершения работ или их этапа (п. 4 ст. 262 НК РФ). Иногда этот период растягивается на годы, создавая кассовые разрывы.

Минэкономразвития подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, который меняет подход к учету расходов на НИОКР. Проект предусматривает изменение налогового учета расходов на НИОКР. Если его примут в предложенной редакции, закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее месяца после официального опубликования. Новый порядок предполагается применять к исследованиям и разработкам, начатым после 1 января 2027 года. Пока это предложения, а не действующие правила.

Разберем, что именно планируется изменить, какие ограничения добавят и как к этому подготовиться.