Расходы на НИОКР предлагают списывать раньше: что изменится и какие условия добавят

Знакомая боль многих компаний, которые занимаются разработками: деньги на исследования уже потрачены, а уменьшить налог на прибыль можно только после завершения работ или их этапа (п. 4 ст. 262 НК РФ). Иногда этот период растягивается на годы, создавая кассовые разрывы.
Минэкономразвития подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, который меняет подход к учету расходов на НИОКР. Проект предусматривает изменение налогового учета расходов на НИОКР. Если его примут в предложенной редакции, закон вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее месяца после официального опубликования. Новый порядок предполагается применять к исследованиям и разработкам, начатым после 1 января 2027 года. Пока это предложения, а не действующие правила.
Разберем, что именно планируется изменить, какие ограничения добавят и как к этому подготовиться.
Новое для компании — еще не обязательно новое для целей НИОКР
Проект закрепляет три критерия, которым деятельность должна соответствовать одновременно, чтобы считаться НИОКР. Самые важные изменения касаются первого — новизны.
Ее предлагается оценивать не внутри компании, а в масштабах страны:
Для продукции: она должна быть новой или улучшенной относительно той, что производилась или производится на территории РФ по общедоступным сведениям на дату начала работ.
Для процессов: сравнение планируется проводить в рамках соответствующего вида экономической деятельности. При этом проект прямо допускает адаптацию процесса из другой отрасли для его первого применения в соответствующем виде экономической деятельности на территории России.
Важный нюанс: если вы улучшаете продукт по известной методике, это само по себе не закрывает вопрос. Ключевой остается «научная или техническая неопределенность». Если на старте работ неизвестно, удастся ли достичь результата, и требуются расчеты, моделирование или эксперименты — это сильный аргумент в пользу НИОКР.
Помимо новизны, проект требует наличия научной или технической неопределенности и выполнения работ по техническому заданию либо программе. Документ должен содержать цель, описание неопределенности, проверяемые гипотезы или варианты и действия по их проверке. Все три условия должны выполняться одновременно.
И еще один важный момент: если работы не соответствуют критериям НИОКР, возможность учета затрат нужно оценить по другим положениям НК РФ. В зависимости от характера расходов они могут учитываться как текущие затраты либо формировать стоимость актива. Автоматического права на списание не возникает.
Расходы сразу в текущий период (но с исключениями)
Главное преимущество проекта — затраты на НИОКР предлагается включать в косвенные расходы того периода, в котором они были фактически понесены. Уменьшать налоговую базу по прибыли можно будет здесь и сейчас.
Но есть существенное исключение. Ускоренное списание не коснется затрат на:
создание и приобретение основных средств (ОС);
доведение их до пригодного состояния;
реконструкцию, модернизацию и достройку.
Для них проект сохраняет привычный учет по статье 257 НК РФ.
Пример: вы арендуете вычислительные мощности для проведения экспериментов — при соблюдении условий проекта эти расходы можно сразу списать в косвенные. А покупка сервера, признаваемого амортизируемым основным средством, не подпадает под предлагаемое немедленное списание по правилам НИОКР. Его стоимость учитывается по правилам для основных средств.
Также важно понимать: признание расхода не означает немедленного возврата денег из бюджета. Налоговый эффект зависит от того, есть ли у компании прибыль, которую можно уменьшить. Перечисление аванса подрядчику само по себе расходом еще не является.
Облачные ресурсы предлагают прямо включить в расходы на НИОКР
Реалии IT планируется отразить в кодексе. Проект предлагает прямо включить в расходы на НИОКР затраты на вычислительные ресурсы (в том числе облачную инфраструктуру), удаленный доступ к программам и базам данных, а также аренду вычислительной техники.
Но здесь проект выдвигает два жестких условия:
Непосредственная связь затрат с проведением НИОКР.
Распределение затрат, если ресурсы используются и в другой деятельности.
Пример: ваша компания использует облачный сервер и для исследовательских расчетов, и для обычных задач (например, хостинга корпоративного портала или CRM). В таком случае всю стоимость «облака» автоматически отнести на НИОКР нельзя — расходы придется распределять пропорционально времени использования.
Другие существенные изменения
В проекте есть еще несколько важных новелл, о которых нельзя забывать:
Интеллектуальная собственность. Если вы уже учли расходы на НИОКР, их не нужно будет восстанавливать при получении исключительного права на результат. И эти же суммы нельзя будет повторно включать в первоначальную стоимость нематериального актива (НМА) — двойного использования одних и тех же затрат кодекс не допускает.
Дополнительный учет после завершения НИОКР. Помимо текущего признания затрат, проект предусматривает отдельный расчетный показатель для последующего учета во внереализационных расходах либо формирования стоимости НМА. Для применения этого механизма предусмотрены специальные условия, включая экспертное подтверждение и исключения по перечню Правительства. Поэтому одного правильно оформленного ТЗ недостаточно для получения всех предусмотренных преимуществ.
Отмена резерва. Проект предлагает отменить статью 267.2 НК РФ о резерве предстоящих расходов на НИОКР. Для организаций, которые активно использовали этот механизм, это потребует перестройки учетной политики.
Переходные правила
Новый порядок планируется применять только к работам, начатым после 1 января 2027 года. Для НИОКР, стартовавших до этой даты, проект сохраняет прежний порядок. Просто понести расходы в 2027 году по старому проекту и автоматически перевести их в косвенные по новым правилам не получится.
Практические шаги: что делать уже сейчас
До вступления закона в силу есть время, но фундамент нужно закладывать сегодня. Вот план действий:
Фиксируйте дату начала. Четко документируйте старт каждого проекта, чтобы позже можно было подтвердить, под какие правила он подпадает.
Сохраняйте обзоры аналогов. На дату начала работ фиксируйте обзор доступных на рынке решений, а также сведения о ранее производившейся продукции и применявшихся процессах — это одно из доказательств новизны в масштабах РФ.
Описывайте неопределенность в ТЗ. В технических заданиях и программах четко прописывайте, что именно неизвестно специалисту, какие гипотезы проверяются и какие действия предпринимаются для их проверки.
Сохраняйте протоколы. Фиксируйте не только успехи, но и ход расчетов, испытаний и даже неудачных экспериментов. Отрицательный результат в НИОКР — тоже результат.
Настройте раздельный учет. Заранее разделите потоки: текущие исследовательские затраты, основные средства и ресурсы совместного использования (те же облака).
Когда нужна помощь специалиста
Если компания ведет несколько исследовательских проектов, использует общие вычислительные ресурсы или создает собственное оборудование, стоит заранее проверить квалификацию работ и порядок распределения затрат. На консультации разберем ТЗ, подтверждающие документы и налоговый учет с учетом предложенных изменений.
Евгений Сивков, налоговый консультант