Личный фонд под 22%: что предлагают изменить и где собственник действительно рискует

Порог входа и смена владельца

Сразу отсеем тех, кто ищет дешёвые схемы. При создании личного фонда при жизни учредителя ему передают имущество рыночной стоимостью не менее 100 млн рублей.

После передачи собственником этого имущества становится сам фонд. Учредитель прав на активы больше не сохраняет. Это не счёт в банке, а самостоятельное юридическое лицо — унитарная некоммерческая организация, которая, впрочем, вправе вести предпринимательскую деятельность.