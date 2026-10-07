Личный фонд под 22%: что предлагают изменить и где собственник действительно рискует

Ко мне на налоговый аудит всё чаще приходят состоятельные предприниматели с одним и тем же запросом: «Евгений, оформите мне личный фонд, чтобы обнулить налоги».
Приходится расстраивать. Личный фонд — не офшор и не волшебная таблетка. Механизм всё ещё сырой, полон неочевидных юридических ловушек, а государство уже готовится ужесточить правила. Разбираем, где заканчивается маркетинг и начинаются реалии конца 2026 года.
Порог входа и смена владельца
Сразу отсеем тех, кто ищет дешёвые схемы. При создании личного фонда при жизни учредителя ему передают имущество рыночной стоимостью не менее 100 млн рублей.
После передачи собственником этого имущества становится сам фонд. Учредитель прав на активы больше не сохраняет. Это не счёт в банке, а самостоятельное юридическое лицо — унитарная некоммерческая организация, которая, впрочем, вправе вести предпринимательскую деятельность.
Ловушка 90%: строго больше, а не «примерно»
Чтобы личный фонд применял пониженную ставку налога на прибыль 15%, доля «пассивных» доходов должна составлять строго более 90% от общей суммы учитываемых доходов. Положительные курсовые разницы из расчёта исключаются.
Ровно 90% — уже провал.
Пример. Учитываемые доходы фонда за год — 100 млн рублей. Из них 95 млн от аренды недвижимости (входит в перечень) и 5 млн от консалтинговых услуг. Доля подходящих доходов — 95%. Условие выполнено, ставка 15%. Но если соотношение станет 90 млн и 10 млн, доля составит ровно 90% — права на льготную ставку по этим доходам уже не будет.
Кстати, с 1 января 2026 года (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ) в разрешённый перечень включены доходы от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, так что с паевыми фондами стало чуть проще.
Дивиденды: особый случай, о котором молчат
Частая ошибка: многие думают, что если фонд нарушил пропорцию 90%, весь его доход, включая дивиденды, обложат по ставке 25%. Это не так.
Дивиденды, полученные личным фондом, облагаются по ставке 15% на основании отдельной нормы — подп. 1.4 п. 3 ст. 284 НК РФ. Это право не зависит от выполнения условия о 90% доходов (письмо Минфина от 08.12.2025 № 03-03-06/1/118723).
Сравнивать ЛФ с обычными компаниями некорректно: стандартное освобождение от налога на дивиденды (0%) требует владения долей не менее 50% непрерывно не менее 365 календарных дней. По действующим правилам ставка для дивидендов личного фонда составляет 15%.
НДС и передача имущества: без категоричных выводов
НДС при передаче недвижимости в личный фонд зависит от статуса передающего лица, характера использования имущества и применимых освобождений. Если недвижимость передаёт плательщик НДС, а фонд будет использовать её в предпринимательской деятельности, возникает риск начисления налога. Однако сама по себе будущая сдача объекта в аренду ещё не означает, что любая передача облагается НДС: передачу физлицом имущества в рамках непредпринимательской деятельности нужно рассматривать отдельно.
Безвозмездное получение имущества фондом от третьего лица (не от учредителя) по общему правилу образует внереализационный доход, если не применяется исключение по ст. 251 НК РФ.
Универсальный вывод «фонду выгоднее купить, чем получить в дар» некорректен. Без детального расчёта налогов обеих сторон, расходов на приобретение и возможных вычетов каждая сделка по передаче имущества в собственность фонда требует индивидуальной оценки.
Субсидиарная ответственность: отсчёт от даты создания
Если вы планируете перевести активы в фонд, чтобы спрятать их от кредиторов, помните о сроках. По п. 6 ст. 123.20-4 ГК РФ личный фонд, за исключением наследственного, несёт субсидиарную ответственность по обязательствам учредителя в течение трёх лет со дня своего создания.
В предусмотренных законом исключительных случаях суд может продлить этот срок до пяти лет со дня создания фонда. Ответственность не обусловлена доказательством того, что фонд учреждали для сокрытия имущества. Передача активов не означает мгновенной защиты от требований кредиторов.
Угроза 22%: законопроект № 617-9
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект № 617-9. Одно из ключевых предложений — повысить ставку налога на прибыль для личных фондов с 15% до 22%, включая отдельную ставку по дивидендам фонда.
Одновременно предлагается расширить перечень доходов для расчёта 90%: добавить реализацию долговых ценных бумаг и долговых цифровых финансовых активов.
Если поправки примут, налоговую модель фонда потребуется пересчитать. Раннее создание фонда само по себе не гарантирует сохранения прежней ставки: применение новых правил будет зависеть от даты вступления закона в силу.
Где реальная выгода?
Несмотря на риски, инструмент работает, если смотреть на него правильно. Главная экономия часто кроется не на уровне фонда, а на уровне получателей выплат.
Пункт 18.2 статьи 217 НК РФ предусматривает освобождение от НДФЛ доходов, полученных от личного фонда в соответствии с условиями управления либо при распределении имущества после его ликвидации. При жизни учредителя освобождение распространяется на него самого, его супруга, детей и родителей, включая усыновлённых и усыновителей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестёр. Получатели должны быть налоговыми резидентами РФ на дату получения дохода. После смерти учредителя круг получателей освобождённых доходов расширяется.
Экономику личного фонда всегда нужно оценивать в связке с налогообложением конечных получателей.
Конкретные действия
Проведите аудит доли пассивных доходов. Убедитесь, что она строго более 90% по актуальному перечню ст. 284.12 НК РФ.
Проверьте договоры передачи активов. Оцените риски НДС и признания внереализационного дохода при безвозмездной передаче имущества.
Смоделируйте сценарий 22%. Если рентабельность структуры держится только на текущих 15%, при принятии законопроекта № 617-9 модель придётся пересматривать.
Личный фонд — мощный инструмент защиты активов и передачи наследства, а не схема для агрессивной оптимизации. Использовать его нужно с холодной головой и полным пониманием правил.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант