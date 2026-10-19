Фитнес за счет работодателя: НДФЛ и взносы начислим, а расходы ФНС не признает? Полный налоговый разбор на 2026 год

Компания решила оплатить сотрудникам абонементы в фитнес-клуб. Директор доволен: коллектив здоров, лояльность растёт. Сотрудники счастливы: спина не болит после офисной жизни.
А у бухгалтера начинает дёргаться глаз.
Можно ли учесть это в расходах по налогу на прибыль? Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы? А если спортзал оборудован прямо в офисе? А если оплатить занятия детям или родителям-пенсионерам?
Разбираем все ловушки, неочевидные льготы и свежие нормы 2026 года. Без воды, канцелярита и иллюзий.
1. Главный парадокс: платим, но в расходы не списываем
Организация купила 20 работникам годовые абонементы по 30 000 рублей. Итого 600 000 рублей. Директор резонно считает: меньше больничных, выше продуктивность.
С экономической точки зрения – всё верно. С точки зрения Налогового кодекса – увы.
Пункт 29 статьи 270 НК РФ прямо запрещает учитывать в расходах затраты на оплату занятий в спортивных секциях, кружках или клубах в пользу работников.
Даже если расходы обоснованы и подтверждены документами (ст. 252 НК РФ), специальный запрет статьи 270 НК РФ сильнее. Минфин подтверждает это не раз (например, письма от 21.04.2020 № 03-03-06/3/32714 и от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110834).
Итог: налоговая экономия в 150 000 рублей (при ставке 25%) превращается в ноль.
2. «А если прописать это в трудовом договоре?»
Популярный народный совет: включите фитнес в трудовой или коллективный договор, и всё станет расходом на оплату труда (ст. 255 НК РФ).
Спойлер: это не волшебная таблетка.
Специальный запрет п. 29 ст. 270 НК РФ действует независимо от того, как красиво вы назвали выплату в договоре. Более того, если вы назовёте это частью зарплаты, вам будет сложнее доказывать судам, что это социальная выплата, не облагаемая страховыми взносами.
3. Лазейка через охрану труда? Не всё так просто
Минтруд в приказе от 29.10.2021 № 771н действительно включает компенсацию спорта и создание спортзалов в примерный перечень мероприятий по охране труда.
Кажется, что это прямой путь к расходам по пп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ. Но налоговое и трудовое право живут в разных вселенных.
Чтобы пройти проверку, нужно доказать не просто наличие абонементов, а производственную необходимость. Например, занятия ЛФК для работников с конкретными профессиональными рисками, подтверждёнными картой СОУТ. Просто «качалка для всех» под это не подпадает.
4. Свой спортзал в офисе: тренажёры и уборка
Если вы купили тренажёры за 800 000 рублей и поставили их в углу офиса для отдыха сотрудников, Минфин (письмо от 20.11.2023 № 03-03-06/1/110834) считает это личными нуждами работников. Расходы на их покупку и обслуживание в налог на прибыль не включаются.
Исключение: если оборудование используется непосредственно в коммерческой деятельности самой организации (например, вы фитнес-клуб или реабилитационный центр).
5. НДФЛ: бесплатный сыр только в мышеловке
Сотрудник не получал денег на руки, но он получил экономическую выгоду. Это доход в натуральной форме (ст. 211 НК РФ).
Работодатель обязан исчислить и удержать НДФЛ. Если абонемент стоит 30 000 рублей, НДФЛ составит 3 900 рублей (по ставке 13%, без учёта прогрессивной шкалы).
«А если абонемент общий, на весь отдел, и мы не ведём учёт посещений?»
Верховный суд (Обзор практики от 21.10.2015) чётко дал понять: если экономическую выгоду можно распределить между конкретными людьми, НДФЛ возникает. Отсутствие списков не аннулирует обязанность налогового агента, а ФНС умеет делать расчётные методы доначислений.
6. Страховые взносы: поле битвы с Минфином
Здесь всё ещё интереснее.
Позиция Минфина (например, письмо от 25.04.2025 № 03-15-05/42369): компенсация фитнеса работникам облагается взносами в полном объёме. Исключений в ст. 422 НК РФ для этого нет.
Позиция судов: суды часто встают на сторону работодателя, если докажут, что выплата носит исключительно социальный характер, закреплена в коллективном договоре и не зависит от выработки или квалификации (Определение ВС РФ от 29.08.2017 № 302-КГ17-11126).
Важный нюанс 2026 года: свежая судебная практика (например, постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 27.08.2026 № 07АП-4213/2026) продолжает поддерживать работодателей в спорах о взносах на травматизм (по Закону № 125-ФЗ). Но переносить эту логику на взносы по главе 34 НК РФ безоговорочно нельзя. Риск спора остаётся высоким.
7. Фитнес для семьи: одна ошибка стоит 90 000 рублей
Минфин проводит чёткую границу (письмо от 25.04.2025 № 03-15-05/42369):
Компания напрямую оплачивает клубу занятия неработающего члена семьи сотрудника → объекта обложения страховыми взносами нет (нет трудовых отношений с членом семьи).
Компания выплачивает компенсацию самому сотруднику за занятия его семьи → взносы начисляются.
Разница в оформлении меняет налоговые последствия на сотни тысяч рублей.
8. Неочевидный плюс: взносы в расход идут!
Вот это поворот. Сами абонементы в расходы по налогу на прибыль не включаются. Но если вы начислили на них страховые взносы, то сумму этих взносов можно учесть в прочих расходах (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).
Это подтверждает Минфин (письмо от 17.09.2026 № 03-03-07/81840).
Пример: начислили 180 000 руб. взносов. Это уменьшит налог на прибыль на 45 000 руб. (при ставке 25%). Хоть какая-то экономия.
Если работник платит за спорт сам, он может вернуть 13% (или иную ставку по прогрессивной шкале) через социальный налоговый вычет (пп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ).
Главные условия:
Лимит расходов (в совокупности с лечением и обучением) – 150 000 рублей в год. Максимальный возврат – 19 500 рублей.
Организация должна быть в специальном перечне ФНС.
Новинка 2026 года: по Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ добавлен вычет за физкультурно-оздоровительные услуги для родителей-пенсионеров.
Теперь работающий ребёнок может оплатить бассейн маме-пенсионерке и законно уменьшить свой НДФЛ. Главное, чтобы платил именно тот, кто заявляет вычет.
10. Бонус: вычет за ГТО (18 000 рублей)
Это стандартный налоговый вычет по ст. 218 НК РФ. Он не входит в лимит 150 000 рублей и суммируется с социальным вычетом за фитнес!
Условия на 2026 год:
Выполнить нормативы ГТО и получить знак отличия.
Пройти диспансеризацию или профилактический медосмотр (это уточнение внесено ФЗ № 425-ФЗ с 2026 года).
Экономия: 18 000 × 13% = 2 340 рублей.
Чек-лист для бухгалтера: что делать прямо сейчас
Не пытайтесь провести обычные абонементы как расходы на прибыль. П. 29 ст. 270 НК РФ не обойти красивой формулировкой в договоре.
Удерживайте НДФЛ со стоимости индивидуальных абонементов.
Оценивайте риски по взносам. Если готовы судиться, закрепляйте выплаты как чисто социальные в коллективном договоре и не связывайте их с KPI. Если нет – начисляйте взносы и спокойно включайте их в расходы.
Для оплаты семьи сотрудника: заключайте договор и платите напрямую фитнес-клубу, а не давайте деньги работнику на руки.
Напоминайте сотрудникам о вычетах. Пусть сами вернут налог за себя, детей и родителей-пенсионеров через ЛК Налогоплательщика.
Налоговая квалификация спортивных расходов зависит от их экономической сущности, получателя выгоды и качества документов. Спорт полезен для здоровья, но налоговая выгода возникает только там, где для неё есть безупречные законные основания.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
Кандидат экономических наук, налоговый консультант, аудитор.
Материал подготовлен по состоянию на 19 октября 2026 года.