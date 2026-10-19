Фитнес за счет работодателя: НДФЛ и взносы начислим, а расходы ФНС не признает? Полный налоговый разбор на 2026 год

Компания решила оплатить сотрудникам абонементы в фитнес-клуб. Директор доволен: коллектив здоров, лояльность растёт. Сотрудники счастливы: спина не болит после офисной жизни.

А у бухгалтера начинает дёргаться глаз.

Можно ли учесть это в расходах по налогу на прибыль? Нужно ли начислять НДФЛ и страховые взносы? А если спортзал оборудован прямо в офисе? А если оплатить занятия детям или родителям-пенсионерам?

Разбираем все ловушки, неочевидные льготы и свежие нормы 2026 года. Без воды, канцелярита и иллюзий.