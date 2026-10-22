Заказчик хотел вернуть 260 тысяч из-за отсутствия акта. Суд заглянул в его WhatsApp и взыскал еще 65 000 ₽

Когда файлы и переписка доказывают приемку без подписанного акта и достаточно ли этого для налоговых расходов. Акт не подписали — это еще не значит, что работы не приняты. Суд смотрит на договор, передачу результата, оплату и реальное использование. Но для налогового учета правила документального подтверждения никто не отменял. Разбираем свежую практику, где облачные сервисы и мессенджеры помогли взыскать долг, и объясняем, когда этого недостаточно.

Нет акта — платить не надо? История спора на 259 900 рублей

Два предпринимателя заключили договор на разработку дизайн-проекта помещения. Цена договора — 349 000 рублей. Заказчик перечислил аванс, а затем потребовал расторгнуть договор и вернуть 259 900 рублей. Аргументы классические: на бумаге проект не принесли, акт приемки не подписывал, а работы выполнены неполно и с недостатками. Исполнитель не согласился и предъявил встречный иск на 65 000 рублей за фактически выполненные работы. Файлы, кстати, передавались исключительно через WhatsApp и Google Диск.

Как исполнитель взыскал еще 65 000 рублей. Реальные доказательства

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (постановление от 17.09.2026 № Ф04-1529/2026 по делу № А45-37296/2024) встал на сторону исполнителя. В возврате аванса отказали, 65 000 рублей взыскали. Дополнительно суд взыскал 10 000 рублей расходов на уплату госпошлины. Почему суд проигнорировал отсутствие бумажного акта? Потому что исследовал, как стороны фактически исполняли договор: В переписке заказчик сам уменьшил площадь помещения в два раза и согласовал отказ от 3D-визуализации.

Результаты передавались через мессенджер и облако, заказчик их получал.

Выполненные этапы оплачивались.

Результат имел потребительскую ценность и фактически использовался.

Своевременных мотивированных претензий к качеству заказчик не предъявлял. Особенно важно одно условие договора: оплата каждого этапа со второго по четвертый признавалась подтверждением приемки соответствующих работ в полном объеме и без замечаний.

Отправил файлы — значит, сдал работу? Главный юридический вывод

Здесь кроется важное юридическое различие, которое часто путают. Передача результата — исполнитель направил заказчику файлы.

Приемка результата — заказчик подтвердил результат, либо его принятие установлено по совокупности обстоятельств (оплата, фактическое использование, согласование правок).

Первичный учетный документ — самостоятельный вопрос бухгалтерского и налогового учета. Главное в этом решении: суд не потребовал обязательного наличия подписанного двустороннего акта как единственного доказательства приемки. Фактическая передача результата, согласование изменений, оплата выполненных этапов и использование проекта позволили установить, что заказчик принял работы. Но сама отправка ссылки на Google Диск не приравнивается к подписанию акта автоматически. Все зависит от условий договора и доказательств исполнения. Вывод суда прост: отсутствие подписанного акта не помешало установить факт сдачи и приемки работ. Но это не означает, что любая отправленная ссылка автоматически равна акту. Значение имеют условия договора, доказательство передачи полного результата и последующее поведение заказчика.

Когда ссылка на облако не спасает

Чтобы не строить иллюзий, посмотрим на противоположную практику. 23 сентября 2026 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа по делу № А32-41106/2024 рассматривал похожий спор. Исполнитель тоже передавал проектную документацию через облако (Яндекс Диск). Но результат оказался противоположным: суд поддержал заказчика и обязал исполнителя вернуть 7 249 560 рублей неотработанного аванса плюс проценты. Здесь проблема заключалась не в самом использовании Яндекс Диска. В договоре предусматривалась специальная процедура передачи проектной документации с актом и тремя комплектами документов. Исполнитель нарушил согласованный порядок сдачи работ, не доказал, что заказчик получил полный результат, предусмотренный договором, и не выполнил другие существенные обязательства. Поэтому наличие ссылки в переписке не спасло от возврата аванса.

Для суда работы приняты. А для налоговой?

Как оформить договор, чтобы потом не спорить

Если вы хотите использовать электронную передачу вместо обязательного обмена бумажными актами, заранее согласуйте порядок в договоре. Вот готовая формулировка, которую можно взять за основу: «Результат работ передается заказчику в электронной форме путем направления файлов либо ссылки на согласованное сторонами облачное хранилище. Сообщение направляется на адрес электронной почты или в мессенджер, указанный в договоре, с перечнем передаваемых файлов. Результат считается переданным после предоставления заказчику доступа к полному согласованному комплекту файлов и подтверждения доставки соответствующего сообщения. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней после получения результата подписать акт приемки либо направить исполнителю мотивированные письменные замечания. При отсутствии мотивированных замечаний в указанный срок результат считается принятым без замечаний, если применение такого порядка допускается законодательством. Оплата соответствующего этапа подтверждает принятие результата этого этапа без замечаний, если иное прямо не указано заказчиком при оплате». Важно: это пример договорного условия. Для отдельных видов работ могут действовать специальные правила, а порядок оформления первичных учетных документов для целей налогового учета необходимо предусмотреть отдельно. Совет бухгалтеру: сохраняйте не только ссылку на облачное хранилище, но и перечень переданных файлов, подтверждение доступа заказчика, переписку о согласовании результата и документы об оплате. Для бухгалтерского учета оформляйте первичные документы с обязательными реквизитами по статье 9 Закона № 402-ФЗ. Электронный документ также может быть первичным, если надлежащим образом оформлен и подписан.

Вывод