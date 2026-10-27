«Откуда деньги?» ЦБ дал банкам карт-бланш на проверку наличных до операции. Для граждан порог 5 млн, для бизнеса — без лимита

Важно понимать: по заявлению самого ЦБ, эти меры направлены на нетипичные операции и затрагивают узкий сегмент клиентов, а не всех граждан, пользующихся наличными. Но знать правила игры необходимо каждому.

Раньше главным вопросом к менеджеру было: «Какую ставку по вкладу предложите?» Теперь может появиться другой: «А докажите, откуда деньги».

Представьте: десять лет откладывали деньги, хранили дома, а теперь решили положить 5 миллионов рублей на банковский счёт.

Банк России рекомендовал проверять происхождение крупных сумм ещё до проведения операции. Разбираемся, какие документы потребуются, чем рискует бизнес и что делать при отказе банка.

Что изменилось по сравнению с маем 2026 года?

Новые рекомендации (№ 5-МР) заменили собой майские (№ 1-МР) и другие прошлые указания. Главные сдвиги: Критерий Май 2026 года (№ 1-МР) Октябрь 2026 года (№ 5-МР) Граждане От 5 млн ₽ в сочетании с дополнительными обстоятельствами и признаками подозрительности. От 5 млн ₽ за операцию либо суммарно за календарный месяц как самостоятельный ориентир. Бизнес Среди признаков — операции от 30 млн ₽ за 30 дней при дополнительных условиях (например, резкий рост оборотов). Рекомендации применяются независимо от суммы операции. Проверка Ежедневный анализ операций и выявление признаков. Дополнительно прямо рекомендовано подтверждать происхождение денег до операции. Документы Общие требования к установлению происхождения средств. Приложены отдельные примерные перечни документов для физлиц и бизнеса.

Почему для бизнеса порога нет, а для граждан есть 5 млн?

Для физических лиц ЦБ установил чёткий ориентир: разовая операция или совокупность операций за календарный месяц, равная или превышающая 5 млн рублей. Важно: 5 млн — это не «граница вседозволенности». Если вы внесёте 4,9 млн, банк всё равно имеет полное право по 115-ФЗ запросить пояснения, если операция выбивается из вашего обычного профиля. Для большинства организаций и индивидуальных предпринимателей рекомендации ЦБ применимы независимо от суммы соответствующей операции. При этом сам документ предусматривает исключения для отдельных категорий клиентов: российских кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также иностранных банков в рамках специально оговорённых операций. Пример: IT-компания, которая годами работала только по безналу, внезапно вносит 800 тысяч рублей наличными через кассу. Для банка это красный флаг, даже если до 5 млн далеко. Банк может запросить пояснения, так как операция нехарактерна для заявленного вида деятельности. Исключение возможно при наличии хотя бы одного из двух условий (п. 2 № 5-МР): либо деятельность клиента напрямую связана с наличными расчётами (например, розничная торговля), либо у банка уже есть документально подтверждённая информация о финансовом положении клиента и источниках его денег. Но если обороты вдруг резко изменятся, банк вправе пересмотреть этот подход.

Что именно попадает под прицел?

Контроль не ограничивается простым пополнением счёта через кассу. Банкам рекомендовано обращать внимание на: переводы без открытия счёта (через кассу);

покупку инвестиционных драгметаллов, монет и обработанных алмазов за наличные;

обмен наличной валюты на рубли и обратно;

операции через банкоматы (технические устройства тоже мониторятся на предмет дробления сумм). Обратите внимание: согласно п. 8 рекомендаций, эти подходы применимы и к аналогичным разрешённым операциям с наличной иностранной валютой.

Ловушка «договора займа»: банк спросит и про того, кто дал

Это самый неочевидный, но критичный нюанс новых рекомендаций. В приложениях к документу ЦБ прямо указано: банк может запрашивать у своего клиента дополнительные документы, подтверждающие происхождение наличных, в том числе полученных от третьих лиц. Ситуация: Вы вносите 6 млн рублей, которые одолжил вам знакомый. У вас есть договор займа и расписка. Казалось бы, всё чисто. Но банк может задать встречный вопрос: «А откуда у вашего знакомого взялись 6 млн наличными?» Если представленные вами документы не позволят банку убедиться в легальности происхождения этой суммы у займодавца, в операции могут отказать. Отказ не автоматический: банк оценивает достаточность представленных документов и наличие оснований по п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ. Но одного факта наличия договора между вами и другом теперь может быть недостаточно.

Шпаргалка: какие документы готовить

ЦБ дал банкам примерные перечни. Вот что стоит иметь на руках заранее: Откуда наличные Что подготовить (примерный перечень) Зарплата и накопления Справка о доходах и суммах налога физического лица (КНД 1175018), банковские выписки о постепенном снятии денег. Продажа имущества Договор купли-продажи, акт приёма-передачи, выписка из ЕГРН, подтверждение расчётов. Займ / возврат долга Договор займа, расписка или платёжное поручение, подтверждающее факт передачи денег займодавцу. Наследство Свидетельство о праве на наследство, документы о получении или снятии наличных наследодателем/вами. Дарение Документы, подтверждающие дарение и фактическую передачу средств. Доход самозанятого Справка о постановке на учёт (КНД 1122035), справка о доходах (КНД 1122036). Выручка ООО / ИП Кассовые документы, документы реализации, налоговая отчётность по обстоятельствам операции. Помните: банк оценивает не просто наличие бумажки, а её подлинность, достаточность и соответствие экономическому смыслу операции.

Налоговый нюанс: внесение денег ≠ доход

Не путайте финансовый мониторинг и налоговый контроль. Само по себе внесение собственных накоплений на банковский счёт не создаёт нового дохода, облагаемого НДФЛ. Однако, если эти наличные получены от продажи имущества, услуг или предпринимательской деятельности, налоговые последствия нужно оценивать применительно к первоначальной операции. При этом не всякая продажа квартиры требует декларирования: важно учитывать сроки владения, применимые освобождения и налоговые вычеты. Если вы продали квартиру и законно не задекларировали доход (например, владели более минимального срока), проблема не возникет ни в банке, ни в ФНС.

Банк отказал в операции? Что делать по 115-ФЗ

Если банк отказал в операции по основаниям 115-ФЗ, не пытайтесь немедленно провести ту же сумму через другие счета или банкоматы. Выясните причину отказа. Банк обязан сообщить информацию о дате и причинах принятого решения не позднее пяти рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 Закона № 115-ФЗ). Направьте документы и пояснения, подтверждающие происхождение средств и отсутствие оснований для отказа. По п. 13.4 ст. 7 Закона № 115-ФЗ банк должен рассмотреть их в течение семи рабочих дней и сообщить результат. Если отказ не пересмотрен, можно обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. При наличии оснований решение также можно оспорить в суде. Важно: отказ в конкретной операции, приостановление операции и ограничение операций по счёту — разные правовые ситуации. Порядок защиты зависит от того, какое решение фактически принял банк.

Чек-лист перед визитом в банк

Не пытайтесь дробить сумму (вносить по 900 тысяч вместо 5 млн). Искусственное дробление операций может быть расценено банком как попытка обхода проверочных процедур.

Соберите пакет документов, подтверждающих не только основание операции, но и легальность происхождения наличных у источника.

Для ИП: перечень подтверждающих документов зависит от применяемого режима налогообложения и порядка ведения учёта. Отсутствие кассовой книги само по себе не означает нарушение, если предприниматель вправе её не вести (Указание Банка России № 3210-У).

Будьте готовы объяснить экономический смысл операции простыми словами. Закон (п. 14 ст. 7 № 115-ФЗ) предусматривает обязанность предоставить необходимую банку информацию для исполнения требований закона, но не универсальную обязанность постоянно хранить подтверждения на все бытовые накопления.

Главный вывод