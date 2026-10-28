С главбуха требуют 7 млн ₽, другую увольняют из-за файла в 1С. 7 судебных историй, от которых бухгалтеры вздрогнут

Как общие пароли от 1С, спорные платежи, премии и решения руководства становятся основанием для увольнения и миллионных исков. Когда бухгалтеру удаётся защититься, а когда суд поддерживает работодателя. В одной компании бывшему главбуху предъявили иск почти на 7 миллионов рублей. Но в суде выяснилось, что она сама перечисляла личные деньги на погашение кредитов работодателя. В другом деле бухгалтеру удалось оспорить увольнение после обвинения в удалении документа из 1С. Работодатель не смог доказать, кто именно совершил спорное действие. А вот третья история закончилась иначе. Бухгалтер учреждения годами завышала перечисляемую себе зарплату. Работодатель потребовал вернуть 7,2 миллиона рублей, и спор дошёл до Верховного суда. Почему в одних случаях бухгалтеров защищают, а в других заставляют отвечать? Я проанализировал судебные акты и выделил главное: суду недостаточно услышать, что бухгалтер допустил ошибку. Ему нужны доказательства. И иногда эти доказательства оказываются весьма неожиданными.

История 1. С главбуха потребовали 6,9 млн ₽. В суде всплыли её личные платежи на 8,87 млн ₽

Седьмой кассационный суд, 18.08.2026, № 88-11439/2026



ООО «Промсервис» подало иск к бывшему главному бухгалтеру на 6 885 000 ₽, утверждая, что она переводила себе деньги без законных оснований под видом зарплаты и подотчетных сумм. В ответ бухгалтер представила банковские выписки: в 2023 году она перечислила на погашение кредитов компании 8 871 408,11 ₽ своих собственных средств. Бывший директор подтвердил, что знал об этих финансовых отношениях. Суд отказал компании. Работодатель не доказал причинение прямого действительного ущерба, грубо нарушил процедуру служебного расследования (не затребовал письменное объяснение) и не учел встречные платежи сотрудницы. Кроме того, в трудовом договоре не было условия о полной материальной ответственности. Что я советую главбухам после этого решения: Аудиторская проверка или смена директора не заменяют доказательств виновного причинения ущерба. Если вы финансируете работодателя личными деньгами, заранее оформляйте основание платежей (договор займа) и порядок их возврата.

История 2. Бухгалтеру вменили завышение зарплаты на 7,2 млн ₽. Верховный суд отменил снижение взыскания

Верховный суд РФ, 09.02.2026, № 4-КГ25-83-К1



Бухгалтер учреждения социального обслуживания, по установленным судами обстоятельствам, неоднократно формировала недостоверные платежные реестры, завышая перечисляемую себе зарплату. Работодатель потребовал взыскать 7 207 380,87 ₽. Суд апелляционной инстанции снизил взыскание до 1 млн ₽, сославшись в том числе на тяжелое материальное положение работницы. Верховный суд отменил судебные акты в оспоренной части и направил дело на новое рассмотрение. ВС напомнил: снижение размера ущерба по ст. 250 ТК РФ не допускается, если он причинён преступлением, совершённым в корыстных целях. При этом суд обязан исследовать обстоятельства причинения ущерба, установить его размер и мотивировать своё решение, чего не было сделано в предыдущих инстанциях. Что я советую главбухам после этого решения: Ссылка на тяжелое материальное положение работает только при неосторожной вине. Умышленное причинение ущерба, особенно в корыстных целях, лишает работника права просить о снисхождении.

История 3. Бухгалтера обвинили в удалении документа из 1С на 839 800 ₽

Первый кассационный суд, 24.08.2026, № 88-25560/2026



Работодатель утверждал, что бухгалтер удалила документ о приобретении товаров и услуг, и уволил её за неоднократное неисполнение обязанностей. Суды разграничили эпизоды. Первое замечание за другую ошибку суд оставил в силе. Однако последующие взыскания и увольнение признали незаконными: работодатель не доказал, что документ из 1С удалила именно эта сотрудница. Ключевым фактором стало то, что доступ к рабочему месту и учетным данным имели и другие сотрудники. Что я советую главбухам после этого решения: Запись об операции под вашим логином ещё не всегда доказывает, что её выполнили именно вы. Требуйте разграничения прав доступа в 1С, индивидуальных паролей и ведения журнала регистрации действий. Общий пароль ослабляет доказательства работодателя.

История 4. Главбух не остановила спорную оплату НДС. Суд признал увольнение законным

Третий кассационный суд, 08.12.2025, № 88-21604/2025



В деле фигурировала необоснованная компенсация подрядчику затрат по НДС на материалы и эксплуатацию машин в размере 2 168 275,80 ₽. Главбух ссылалась на то, что решения об оплате принимал руководитель и ставил свою подпись. Однако суды учли её прямые обязанности по внутреннему контролю. Работница не представила доказательств того, что она надлежащим образом предупреждала руководителя о выявленных недостатках в документах. Увольнение по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (принятие необоснованного решения, повлекшего ущерб) признано законным. Что я советую главбухам после этого решения: Даже подписанный директором платеж не всегда освобождает главбуха от ответственности за ненадлежащий внутренний контроль. Свое письменное предупреждение руководству о рисках — ваша главная страховка.

История 5. Компания потребовала вернуть 1,92 млн рублей зарплаты и премий

Санкт-Петербургский городской суд, январь 2026 года, № 33-3759/2026



ООО «Медицина Санкт-Петербург» потребовало взыскать с бывшего главбуха 1 922 985,22 ₽, считая эти суммы незаконными выплатами. Нюанс дела: главный бухгалтер и генеральный директор были супругами. Все спорные платежные поручения подписывались электронными подписями и главного бухгалтера, и генерального директора. Суд не согласился с требованиями работодателя, применив нормы о недопустимости удержаний из зарплаты (ст. 137 ТК РФ) и невозврате сумм, предоставленных в качестве средства к существованию (ст. 1109 ГК РФ). Что я советую главбухам после этого решения: Если руководитель согласовывал выплаты, а вы отражали их в отчетности, работодателю будет крайне сложно доказать, что эти деньги являются «ущербом», а не законным вознаграждением.

История 6. Главбух потребовала расчёт при увольнении. Компания ответила встречным иском на 581 тыс. ₽

Второй кассационный суд, 21.07.2026, № 88-20044/2026



Главбух требовала положенные ей выплаты при увольнении. Работодатель заявил встречный иск, утверждая, что ранее переплатил ей зарплату на 581 418 ₽, и пытался зачесть часть обязательств. Суд отказал работодателю. Он сравнил внутренние расчеты компании с теми сведениями о зарплате, которые работодатель сам же ранее передавал в ФНС и СФР. Суд не принял новые расчеты работодателя, поскольку они противоречили официальным отчетным данным и не подтверждались достаточными доказательствами. Что я советую главбухам после этого решения: Суды сопоставляют расчетные ведомости с официальной отчетностью. Если компания годами платила и отчитывалась, внезапно объявить это «ошибкой» без железных доказательств не получится.

История 7. Главбуха восстановили по мировому соглашению, а потом снова сократили

Восьмой кассационный суд, 08.09.2026, № 88-15221/2026



Главный бухгалтер Омского государственного технического университета (ОмГТУ) была восстановлена на работе после предыдущего увольнения (стороны заключили мировое соглашение). Вскоре университет вновь исключил должность главбуха из штатного расписания, сославшись на организационные изменения. Суды оценили последовательность кадровых решений и установили, что действия работодателя были направлены на увольнение конкретного сотрудника. Дополнительным аргументом в пользу работницы стал её статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, что дает специальную законодательную защиту. В её пользу взыскали 208 318,13 ₽ среднего заработка и 30 000 ₽ компенсации морального вреда. Что я советую главбухам после этого решения: Формальная ликвидация должности или переименование отдела не спасет работодателя, если суд увидит признаки целенаправленного избавления от конкретного сотрудника.

ФНС оштрафовала компанию. Можно ли взыскать штраф с главбуха? Седьмой кассационный суд, 12.09.2023, № 88-16175/2023



Компания пыталась взыскать с бывшего главбуха ущерб, связывая его с налоговыми доначислениями, штрафами и недочётами при сдаче отчётности. Суд отказал, указав, что налоговые санкции организации нельзя автоматически перекладывать на сотрудника как прямой действительный ущерб. Также сыграли роль нарушения порядка служебной проверки и отсутствие акта приема-передачи дел.

Когда главбух отвечает личными деньгами?

Чтобы не бояться каждого чиха, важно разграничивать три ситуации и знать правила игры: Обычная ошибка. Если нет оснований для полной материальной ответственности, возмещение ограничивается средним месячным заработком (ст. 241 ТК РФ). Прямой действительный ущерб. Работодатель должен доказать реальное уменьшение имущества компании и прямую вину работника (ст. 238, 247 ТК РФ). Упущенная выгода с бухгалтера не взыскивается. Полная материальная ответственность. Наступает, если она прямо прописана в трудовом договоре (ст. 243 ТК РФ), либо если ущерб причинен умышленно, в состоянии опьянения или в результате преступных действий. Как реально взыскивают ущерб (ст. 248 ТК РФ): Если размер ущерба не превышает среднего месячного заработка, работодатель при соблюдении процедуры может взыскать его своим распоряжением (не позднее месяца со дня установления размера ущерба). Если срок пропущен, сумма превышает средний заработок или работник не согласен, взыскание возможно только через суд. Когда ответственность исключается (ст. 239 ТК РФ): Работник не несет ответственности, если ущерб возник вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска или неисполнения работодателем обязанности обеспечить надлежащие условия хранения вверенного имущества.

Пять доказательств, которые решают исход спора

Ситуация Какие доказательства исследовать Удалён документ из 1С Журнал регистрации событий, настройки прав доступа, индивидуальные учетные записи Переведены деньги главбуху Банковские выписки (входящие и исходящие), договоры, назначения платежей Начислены премии и надбавки Приказы, расчетные листки, зарплатные реестры, отчетность в ФНС/СФР Обнаружена ошибка в документах Письменные предупреждения руководству, служебные записки, распоряжения Работник уволен после проверки Приказы, объяснительные записки, материалы служебной проверки, соблюдение сроков

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