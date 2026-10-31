Налоги-2027: штрафы до 121 000 ₽, НДФЛ до 22% и ловушки ФНС. Полный разбор изменений

Разбираем, что уже работает, что только предлагается, и как это повлияет на ваши налоги.

Госдума взяла курс на унификацию налоговых баз, индексацию санкций и цифровизацию контроля. Однако между строк первоначальных предложений правительства и замечаний профильного комитета уже возникли важные разночтения.

Часть изменений уже стала законом, часть рассматривается Госдумой (законопроект № 617-9 прошел первое чтение 29 октября 2026 года). Разбираем факты, цифры и конкретные шаги для бухгалтеров и предпринимателей по состоянию на 31 октября 2026 года.

1. НДФЛ: объединение баз и реальный рост нагрузки

Законопроект предлагает объединить большинство доходов физлиц-резидентов в единую совокупную налоговую базу, к которой применяется прогрессивная шкала (13%, 15%, 18%, 20%, 22%). В базу включаются зарплата, доходы от продажи имущества, дивиденды и проценты по вкладам. Пример 1. Расчет НДФЛ с зарплаты и дивидендов

Учредитель-резидент получает зарплату 2 млн ₽ и дивиденды 10 млн ₽ в год. Иных доходов нет. Показатель 2026 год (действующий порядок) 2027 год (по проекту № 617-9) Зарплата 2 млн ₽ (НДФЛ 13% = 260 000 ₽) В составе общей базы Дивиденды 10 млн ₽ (НДФЛ 1 452 000 ₽)* В составе общей базы Всего НДФЛ 1 712 000 ₽ 1 962 000 ₽ Разница — + 250 000 ₽ *Расчет 2027 года по проекту:

С 2,4 млн ₽: 13% = 312 000 ₽

С 2,6 млн ₽ (от 2,4 до 5 млн): 15% = 390 000 ₽

С 7 млн ₽ (от 5 до 12 млн): 18% = 1 260 000 ₽

Итого: 312 000 + 390 000 + 1 260 000 = 1 962 000 ₽. 💡 Разница в налоге действительно существенна. Но прежде чем форсировать выплату дивидендов в 2026 году, проверьте распределяемую прибыль, ограничения корпоративного законодательства и финансовое положение компании. Экономия на НДФЛ не должна создавать риски кассового разрыва или неплатёжеспособности бизнеса.

2. Сроки уплаты: декабрьская ловушка

Законопроект № 617-9 вносит фундаментальные изменения в п. 7 ст. 6.1 НК РФ. Предлагается два самостоятельных правила: Сроки уплаты налогов предлагается исключить из общего правила о переносе на следующий рабочий день, если срок выпадает на выходной (вопрос о сборах и страховых взносах комитет предложил проработать дополнительно). Вводится специальное правило для декабря: если установленный срок уплаты приходится на нерабочий день, последним днем становится предшествующий рабочий день. Пример 2. Условный перенос декабрьского срока

Предположим, условный срок уплаты налога выпадает на субботу, 15 декабря 2027 года.

Действующий порядок: Перенос на первый следующий рабочий день (понедельник, 17 декабря).

По проекту: Заплатить необходимо не позднее пятницы, 14 декабря. До вступления поправок в силу применяется действующий порядок. После их принятия налогоплательщикам потребуется обновить платежный календарь.

3. Цена ошибки: таблица новых и действующих штрафов

Размеры штрафов приводятся к «экономически оправданной величине». Важно различать составы правонарушений. Нарушение Статья НК РФ Действующий штраф Предлагаемый штраф (проект № 617-9) Непредставление декларации (расчета) в срок ст. 119 1 000 ₽ (мин.) 2 600 ₽ (мин.) Нарушение способа подачи декларации ст. 119.1 200 ₽ 560 ₽ Непредставление отдельного документа по требованию п. 1 ст. 126 200 ₽ (за каждый док.) 560 ₽ (за каждый док.) Непредставление документов при встречной проверке п. 2 ст. 126 10 000 ₽ (для юрлиц/ИП) 25 000 ₽ Новое: Несообщение о создании обособленного подразделения (кроме филиалов и представительств) пп. "е" п. 42 ст. 1 проекта Отсутствует (применялись общие санкции) 121 000 ₽ ⚠️ Важно: Новый штраф 121 000 ₽ касается именно несообщения о создании ОП. Профильный комитет Госдумы уже предупредил о риске двойной ответственности (совместно со ст. 116 НК РФ) и предложил уточнить эту норму ко второму чтению. Пока это проект, а не руководство к действию.

4. УСН, ПСН и НДС: работа с лимитами

Это уже принятые законы (ФЗ № 425-ФЗ, ФЗ № 228-ФЗ), которые формируют реальность 2026–2027 годов. ПСН (Патент): Лимит доходов для применения патента в 2026 году составляет 20 млн ₽, а с 2027 года снижается до 15 млн ₽. Если ИП получил 17 млн ₽ в 2026 году, он не теряет право на ПСН за 2026 год. Однако этот доход не позволит ему применять патент в 2027 году (придется переходить на УСН или ОСНО, в зависимости от подачи уведомлений и наличия права на освобождение от НДС).

УСН и НДС: Порог для освобождения от НДС – 20 млн ₽. Если организация на УСН превысила этот лимит, например, 18 сентября 2027 года, обязанность исчислять и платить НДС возникает с 1 октября 2027 года (с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения).

Нюанс: Если доходы за весь 2026 год превысят 20 млн ₽, обязанность по уплате НДС возникнет уже с 1 января 2027 года, независимо от того, когда будет превышен лимит в самом 2027 году.

5. Налог на прибыль и обособленные подразделения

С отчетных периодов 2027 года вводится единая налоговая декларация по налогу на прибыль (новая форма утверждена Приказом ФНС от 27.08.2026 № ЕД-1-3/628@). Главное уточнение: декларацию представляет головная организация по месту своего учета. Ответственное обособленное подразделение (ОП) сохраняет значение только для порядка распределения и уплаты региональной части налога, но не является местом сдачи единой декларации. 💡Не нужно в панике выбирать «новое» ответственное ОП до 31 декабря 2026 года только из-за новой формы декларации. Уведомление подается, только если вы фактически меняете порядок централизованной уплаты.

6. Взносы на травматизм: переход под крыло ФНС

Законопроекты № 617-9 и № 619-9 распространяют нормы гл. 34 НК РФ на взносы на травматизм. Они официально приравниваются к страховым взносам. Тарифы сохраняются: от 0,2% до 8,5% (СФР продолжит устанавливать их страхователям). Единая предельная база не вводится.

Срок уплаты унифицируется: не позднее 28-го числа следующего месяца. Это касается и плательщиков на АУСН, для которых теперь прямо закреплен ежемесячный платеж.

Отчетность: данные будут включаться в единый расчет по страховым взносам (РСВ), который администрирует ФНС.

7. Имущественные налоги и общепит на УСН (Уже принято)

Не упускайте из виду изменения, которые уже стали законом (ФЗ № 425-ФЗ): Имущественные налоги: С 2027 года налоговые органы самостоятельно рассчитывают транспортный, земельный налог и налог на имущество организаций на основе данных ЕГРН и ГИБДД. Введены новые сроки уплаты. Задача бизнеса – заранее сверить свои данные с реестрами, так как обязанность по уплате за предыдущие периоды сохраняется.

Общепит на УСН: Для применения специальной льготы по НДС (ст. 149 НК РФ) с 2027 года снова необходимо учитывать критерий среднемесячной зарплаты. Не путайте эту отраслевую льготу с общим освобождением от НДС по ст. 145 НК РФ (при доходах до 20 млн ₽).

8. Маркетплейсы: что в проекте, а что под вопросом

Вокруг этой темы много спекуляций. Разделим факты и предложения: НДС 22% при трансграничной торговле. Это не новый налог на все продажи. Он касается товаров, которые граждане приобретают у продавцов из третьих стран через платформы, если цена товара не превышает нормы для беспошлинного ввоза в ЕАЭС. Платформа выступает налоговым агентом. Блокировка карточек и выявление рисков. Первоначальный проект действительно содержал нормы об обязанности платформ выявлять налоговые риски и праве ФНС блокировать карточки товаров за неявку на допрос. Однако 27 октября профильный комитет Госдумы предложил исключить эти механизмы, оставив электронный канал маркетплейса лишь как вспомогательный инструмент для доставки документов. Окончательная редакция закона пока неизвестна. Штраф для платформы. 100 000 ₽ за невыполнение поручений ФНС или неисполнение обязанностей по контролю (эта норма пока сохраняется в тексте, но её судьба зависит от финальной редакции обязанностей операторов).

9. Практический календарь 2026–2027