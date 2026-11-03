«Кабинета не дадим»: компания отказала ФНС в комнате для допросов. При чем тут 286 млн доначислений?

Налоговая проверяла компанию, торгующую ювелирными изделиями, и предъявила претензии на 286,2 млн рублей. В ходе проверки возник необычный бытовой конфликт: сотрудники массово не являлись на допросы, а компания отказалась предоставить налоговикам отдельный кабинет в своем офисе.
Многие, читая короткие пересказы этого дела, сделали ложный вывод: бизнес проиграл именно из-за этого отказа.
Спойлер: нет. Вы не потеряете сотни миллионов, потому что не предложили инспектору кофе в отдельной переговорке.
Давайте разберем дело № А45-22303/2024 “по-взрослому”. Отделим реальные налоговые схемы от организационных запросов ФНС и выясним, где заканчиваются обязанности работодателя и начинаются права свидетелей.
Почему на самом деле доначислили 286 млн
В центре спора — новосибирское ООО «Торговый центр „Атолл“» (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.02.2026 № Ф04-45/26).
Инспекция выявила не просто формальный «разрыв цепочки», а системные искажения. 16 спорных поставщиков, у которых:
не было реальных ресурсов для операций с драгметаллами;
совпадали IP-адреса, телефоны и представители;
деньги уходили транзитом;
собственные менеджеры компании на допросах заявляли, что впервые слышат эти названия.
Главный нюанс дела: золото было настоящим, а поставщики — не те. Инспекция не отрицала сам факт существования драгоценного металла и его аффинажа. Спор возник из-за того, что документы отражали сделки с организациями, которые фактически не выполняли заявленные операции, а цены и объемы не соответствовали реальности.
Именно это, а также неспособность компании предоставить данные о реальных исполнителях сделок (из-за чего суд отказал в налоговой реконструкции), стало фундаментом для доначисления 143,9 млн ₽ НДС и 142,2 млн ₽ налога на прибыль. Плюс штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ — 1,23 млн ₽.
Миф о кабинете: что говорит Налоговый кодекс
В ходе проверки сотрудники не являлись в ИФНС. Инспекция пошла на организационный шаг: потребовала от работодателя выделить отдельный кабинет в офисе компании и обеспечить явку персонала. Директор отказался.
Была ли компания права? Формально — да, но с важной оговоркой.
Статья 90 НК РФ не устанавливает самостоятельной обязанности работодателя выделять специальный кабинет для допроса свидетелей. Обязанность явиться по законному вызову лежит на самом гражданине, а не на его работодателе. Вы не можете принудительно доставить сотрудника к инспектору.
Однако это не освобождает компанию от общих обязанностей при выездной проверке (ст. 89, 91 НК РФ): предоставлять запрошенные документы и не чинить препятствий законному доступу инспекторов на территорию.
Отказ предоставить отдельное помещение и воспрепятствование законным действиям налогового органа — это разные вещи. Но если ваши первичные документы уже вызывают вопросы, любое немотивированное нежелание идти на контакт суд может оценить как часть общей картины недобросовестности, хотя сам по себе отказ в комнате основанием для доначислений не является.
Допрос свидетеля и вызов самого налогоплательщика: в чём разница после решения КС РФ
Здесь важно упомянуть свежую и важную практику. Постановлением Конституционного суда РФ от 05.03.2026 № 12-П разъяснено: проверяемого налогоплательщика (физическое лицо, например, ИП или директора как налогоплательщика) нельзя признавать свидетелем по обстоятельствам его собственной деятельности в рамках его же выездной проверки и штрафовать по ст. 128 НК РФ за неявку именно в таком качестве.
При этом право не свидетельствовать против себя не освобождает от законной обязанности представить необходимые документы.
Важно: это постановление касается процессуального положения самого проверяемого. Его нельзя автоматически распространять на обычных работников организации (менеджеров, кладовщиков, бухгалтеров), вызванных свидетелями по проверке работодателя. Для них правила остаются прежними.
Права сотрудников при вызове на допрос
Бухгалтеры и кадровики часто паникуют, видя повестки для сотрудников. Запомните базу (ст. 90, 128 НК РФ и ст. 51 Конституции РФ):
Кто должен идти? Лицо, надлежащим образом вызванное в качестве свидетеля.
Можно ли не отвечать? Свидетель вправе отказаться от дачи показаний по основаниям, предусмотренным законом, включая ст. 51 Конституции РФ (не свидетельствовать против себя и близких). Общего права просто «молчать» без законных оснований нет.
Цена вопроса. Штраф за неявку без уважительной причины — 1 000 ₽. За неправомерный отказ от показаний или заведомую ложь — 3 000 ₽. Платит сам свидетель, не компания.
Электронные вызовы. С 2026 года ст. 90 НК РФ предусматривает конкретные способы направления уведомления в электронном виде. Однако это не освобождает инспекцию от необходимости соблюдать установленный порядок и доказывать факт надлежащего направления. Отговорка «мы не получили бумажное письмо» не сработает, если в системе есть подтверждение доставки по утвержденным каналам.
Копия протокола. Свидетель имеет право получить ее под расписку.
Как работодателю действовать, когда ФНС вызывает сотрудников
Ваша задача — показать инспекции, что вы не прячете людей, но и не берете на себя функции правоохранительных органов.
Шаг 1. Получили вызов — передайте его сотруднику под роспись. Сохраните копию с его подписью.
Шаг 2. Направьте в ИФНС официальное письмо: «Уведомление сотруднику Иванову И.И. передано такого-то числа. Просим дальнейшее взаимодействие осуществлять с ним напрямую».
Шаг 3. Если просят кабинет, не молчите. Направьте мотивированный ответ. Например: «Свободных изолированных помещений нет, но готовы предоставить стол в общей переговорной по вторникам» или «В связи с ремонтом предоставить помещение невозможно, просим допрашивать в здании ИФНС».
Шаг 4. Главное правило: никогда не инструктируйте свидетелей, какие именно показания давать. Подготовка к допросу — это разъяснение их прав и процедуры. Согласование ответов — это создание препятствий, которое ФНС легко вскроет при дополнительном допросе или очной ставке.
Чек-лист: как защитить реальность сделок до прихода проверки
Если сотрудники на допросах «не знают» поставщиков, защищаться одним лишь отказом в кабинете бесполезно. Проверьте себя заранее:
Ситуация
Что проверить внутри компании
Менеджер не знает поставщика
Кто реально согласовывал закупки, подписывал договоры и принимал товар? Есть ли переписка?
Поставщик без склада и транспорта
Каким образом фактически осуществлялись поставка, хранение и перевозка? Кто платил за логистику?
Нет документов о доставке
У кого находятся транспортные документы, спецификации и подтверждения приёмки?
Разные компании используют общие IP и телефоны
Как организован электронный документооборот и кто фактически управляет расчётами?
Налоговая просит документы о движении товара
Можете ли вы состыковать закупку, приход на склад, передачу в производство и реализацию?
В деле «Атолла» суд отдельно отметил отсутствие части документов о движении драгоценных металлов и несоответствия между бухгалтерскими регистрами и данными баланса. Бумаги должны отражать реальность, а не просто существовать в папке.
Главный вывод
Налогоплательщик вправе не соглашаться с организационными просьбами, которые прямо не предусмотрены законом. Вы не обязаны быть удобным для инспекции. Но ваша правовая позиция должна подкрепляться безупречными документами и доказательствами реальности бизнеса.
Если реальные сделки не подтверждены документально, любой отказ от взаимодействия с инспекцией только осложнит вашу защиту в суде.
Если вы чувствуете, что диалог с ФНС заходит в тупик, а требования выходят за рамки закона, ситуацию нужно разбирать индивидуально, опираясь на актуальную практику.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант