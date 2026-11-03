«Кабинета не дадим»: компания отказала ФНС в комнате для допросов. При чем тут 286 млн доначислений?

Налоговая проверяла компанию, торгующую ювелирными изделиями, и предъявила претензии на 286,2 млн рублей. В ходе проверки возник необычный бытовой конфликт: сотрудники массово не являлись на допросы, а компания отказалась предоставить налоговикам отдельный кабинет в своем офисе.

Многие, читая короткие пересказы этого дела, сделали ложный вывод: бизнес проиграл именно из-за этого отказа.

Спойлер: нет. Вы не потеряете сотни миллионов, потому что не предложили инспектору кофе в отдельной переговорке.

Давайте разберем дело № А45-22303/2024 “по-взрослому”. Отделим реальные налоговые схемы от организационных запросов ФНС и выясним, где заканчиваются обязанности работодателя и начинаются права свидетелей.