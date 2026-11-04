40 млн вместо 25 млн по займу: как попытка назвать «лишние» деньги авансом стоила подрядчику 21 млн рублей

Подрядчик получил деньги от одной компании, а ссылался на строительный договор с другой. Суд взыскал 15,87 млн рублей долга, проценты и неустойку. Разбираем доказательства и налоговые последствия.
Недавно я уже писал на «Клерке» о займах, которые спустя годы оборачиваются многомиллионными налоговыми претензиями. В деле № А12-22325/2025 налоговая не поверила документам 2017 года и доказала фиктивность оформления спорных операций.
Но к теме займов стоит вернуться. Новое дело показывает другую опасность: даже когда деньги действительно перечислены и часть долга возвращена, компания может попытаться оспорить саму природу платежей, чтобы не возвращать остаток.
В этот раз подрядчик получил 40 млн рублей по договору займа на 25 млн. А когда возник спор о возврате оставшихся денег, заявил: это был не заём, а аванс за строительные работы. Суд не согласился и взыскал более 21,4 млн рублей в совокупности (основной долг, проценты и неустойка).
Разберём, почему не сработала такая защита и какие ошибки в документах создают риски для бухгалтерии.
25 млн в договоре, 40 млн в платежах: где возник спор
Дело № А65-37628/2025 (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.09.2026 № Ф06-4862/2026).
Компании заключили договор займа на 25 млн рублей под 8,5% годовых со сроком возврата до 31 марта 2022 года. Однако заимодавец (ООО «СЗ „Прогресс-Сити“») перечислил в общей сложности 40 млн рублей. Причём 20 млн из этой суммы поступили на расчётный счёт заёмщика (ООО «БаутСнаб») в период с апреля по июнь 2022 года, то есть уже после наступления первоначального срока возврата.
Заёмщик частично погасил долг (вернул 18 млн в июне 2022 года и 3 млн в январе 2023 года). Но оставшуюся сумму платить отказался, выбрав креативную линию защиты.
Компания заявила, что договор займа является притворной сделкой. Якобы эти деньги на самом деле были авансом за подрядные работы. Загвоздка в том, что договор подряда на 52,63 млн рублей был заключён не с заимодавцем, а с другой организацией — ООО «СЗ „Прогресс-Девелопмент“».
Три обстоятельства, которые убедили суд
Надежда переквалифицировать заём в аванс разбилась о реальность документооборота и поведения самих сторон. Суд указал на три ключевых момента:
Назначение платежа. Суд прямо подтвердил, что в платёжных поручениях на дополнительные 20 млн рублей, перечисленные после 31 марта 2022 года, содержалась ссылка на договор займа: были указаны его дата, номер и размер процентной ставки (8,5% годовых).
Поведение сторон. Заёмщик ранее добровольно вернул 21 млн рублей. Нельзя сначала гасить задолженность именно как займ, а потом в суде заявлять, что это был аванс по другому договору.
Бремя доказывания притворности. Статья 170 ГК РФ различает мнимые сделки (совершённые лишь для вида) и притворные (прикрывающие другую сделку). Как разъясняет Пленум ВС РФ № 25 от 23.06.2015, для признания сделки притворной недостаточно желания одного участника. Необходимо доказать наличие иной общей воли сторон. Заёмщик не смог предоставить совокупность доказательств (первичные документы, переписку, акты сверки), подтверждающих, что договор займа действительно прикрывал расчёты по строительному подряду с третьим лицом.
Почему сработало правило 30 дней и как посчитали долг
Самый болезненный момент для должника — сроки и проценты. Стороны не подписали дополнительное соглашение о новой сумме и сроке возврата «лишних» 20 млн рублей.
Суд применил абзац 2 пункта 1 статьи 810 ГК РФ: если срок возврата займа не установлен или определён моментом востребования, деньги необходимо вернуть в течение 30 дней после предъявления требования, если иное не предусмотрено договором.
Хронология сработала против должника:
31 марта 2022 г. — первоначальный срок возврата по договору.
Апрель–июнь 2022 г. — поступление дополнительных 20 млн рублей (срок возврата для них письменно не согласован).
3 сентября 2025 г. — заёмщик получил претензию о возврате.
4 октября 2025 г. — суд определил эту дату как точку отсчёта для начисления неустойки (на основании ст. 329, 330, 811 ГК РФ).
Важный нюанс математики: арифметическая разница между полученными 40 млн и возвращёнными 21 млн составляет 19 млн рублей. Однако суд взыскал основной долг в размере 15 872 235,67 ₽. Эта сумма установлена судом по результатам исследования представленных сторонами расчётов и доказательств в нижестоящих инстанциях.
Итоговая сумма взыскания составила 21 452 097,61 ₽, которая включает:
Основной долг: 15 872 235,67 ₽
Договорные проценты (ст. 809 ГК РФ): 4 646 226,60 ₽
Неустойка за просрочку: 933 635,34 ₽
Плюс последующее начисление неустойки по ключевой ставке до фактического погашения.
Заём или аванс: взгляд бухгалтера
Для бухгалтерии квалификация поступления критична. Ошибка в документах может привести к доначислениям. Сравните базовые последствия для организаций на ОСНО (метод начисления):
Операция
Получен заём
Получен аванс за работы
Бухгалтерская проводка
Дт 51 Кт 66 (или 67)
Дт 51 Кт 62.02
Налог на прибыль
Основная сумма не включается в доходы (пп. 10 п. 1 ст. 251 НК РФ).
При методе начисления аванс также не включается в доходы (пп. 1 п. 1 ст. 251 НК РФ), но требует контроля исполнения.
НДС
Получение суммы денежного займа не образует облагаемой операции (пп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ).
По общему правилу возникает база по НДС, если будущие работы облагаются налогом. Возникает обязанность выставить авансовый счёт-фактуру.
Проценты
У займодавца — внереализационный доход (ст. 250 НК РФ); у заёмщика возможен расход с учётом ст. 269 НК РФ.
Проценты по займу не начисляются, если отношения действительно являются авансированием.
Основной документ
Договор займа, подтверждение перечисления и возврата, расчёт процентов.
Договор подряда, согласование аванса, счета-фактуры, акты выполнения работ.
Важно: в этом деле деньги перечислялись в 2022 году. Если бы суд действительно признал 40 млн рублей предоплатой облагаемых НДС работ, налоговые обязательства (включая исчисление НДС с аванса) оценивались бы по нормам и ставкам того периода, а не механически переносились бы на правила 2026 года.
Что делать бухгалтеру, если по договору 25 млн, а поступило 40 млн?
Не стоит категорично объявлять любую переплату «чужими средствами, которые нельзя трогать». Дополнительные средства могут быть займом, авансом, исполнением иного обязательства или ошибочным платежом. Действуйте по алгоритму:
Не переименовывайте платёж самостоятельно. Назначение платежа, текст договора и фактические договорённости должны соответствовать друг другу.
Письменно запросите пояснения у отправителя. Установите, относится ли дополнительная сумма к займу, авансу, исполнению другого обязательства или ошибочному переводу.
Проверьте возможность платежа за третье лицо. Статья 313 ГК РФ допускает исполнение обязательства третьим лицом. Поэтому различие между плательщиком и стороной договора подряда само по себе не означает нарушения, но требует чёткого документального оформления (например, письма о платеже от третьего лица).
Оформите действительные договорённости. Если стороны действительно согласовали увеличение займа, подпишите дополнительное соглашение с новой суммой, ставкой и сроком. Не оформляйте документы задним числом.
Проверьте налоги и учёт. Убедитесь, что бухгалтерия отражает операцию верно. От квалификации поступления напрямую зависят риски по НДС, налогу на прибыль и отражение задолженности.
В одном деле ФНС доказала, что заём был оформлен фиктивно. В другом суд доказательств притворности не нашёл и обязал вернуть деньги. Получается, один и тот же инструмент — договор займа — может привести к совершенно разным последствиям. Всё решают реальность операций, согласованные условия и непротиворечивые доказательства.
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Евгений Сивков (sivkov.biz)
кандидат экономических наук, налоговый консультант