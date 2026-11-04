40 млн вместо 25 млн по займу: как попытка назвать «лишние» деньги авансом стоила подрядчику 21 млн рублей

Подрядчик получил деньги от одной компании, а ссылался на строительный договор с другой. Суд взыскал 15,87 млн рублей долга, проценты и неустойку. Разбираем доказательства и налоговые последствия.

Недавно я уже писал на «Клерке» о займах, которые спустя годы оборачиваются многомиллионными налоговыми претензиями. В деле № А12-22325/2025 налоговая не поверила документам 2017 года и доказала фиктивность оформления спорных операций.

Но к теме займов стоит вернуться. Новое дело показывает другую опасность: даже когда деньги действительно перечислены и часть долга возвращена, компания может попытаться оспорить саму природу платежей, чтобы не возвращать остаток.

В этот раз подрядчик получил 40 млн рублей по договору займа на 25 млн. А когда возник спор о возврате оставшихся денег, заявил: это был не заём, а аванс за строительные работы. Суд не согласился и взыскал более 21,4 млн рублей в совокупности (основной долг, проценты и неустойка).

Разберём, почему не сработала такая защита и какие ошибки в документах создают риски для бухгалтерии.