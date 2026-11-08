Вычет за няню: как вернуть до 33 000 ₽ с расходов на ребенка (и почему радоваться пока рано)

Допустим, вы платите няне 30 000 ₽ в месяц. За год набегает 360 000 ₽. Если законопроект примут, при ставке НДФЛ 13% вы сможете вернуть до 19 500 ₽. А если в том же году уже заявили 100 000 ₽ за обычное лечение, няня даст дополнительно всего 6 500 ₽. У этих расходов общий налоговый лимит.
На 8 ноября 2026 года отдельного вычета по НДФЛ за услуги няни нет. Законопроект № 25877-9 внесли в Госдуму 3 ноября, а 4 ноября направили в Комитет по бюджету и налогам. Авторы предлагают учитывать расходы, понесённые с 1 января 2027 года. Сам закон, если его примут в этой редакции, вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Расходы 2026 года проект не охватывает.
Как это должно работать и какие нужны документы
По проекту вычет дадут за услуги российской организации, ИП или плательщика НПД (самозанятого), которые занимаются присмотром и уходом за детьми.
Соседка вполне может подойти, если она официально оформила самозанятость. Расходы на услуги самозанятой няни подтверждаются чеком. Для услуг организации или ИП предусмотрена справка. Если закон примут, её форму утвердит ФНС по согласованию с Минтрудом. Также понадобятся документы о рождении или усыновлении ребёнка и его возрасте.
Важное условие: расходы, оплаченные работодателем, материнским капиталом, субсидиями, социальными сертификатами или за счёт других лиц, вычету не подлежат. Платить должны именно вы из своего кармана.
Лимиты, ставки и возраст: где подвох
Возраст ребёнка. Право на вычет проверяют строго на дату оплаты каждой конкретной услуги. Например, ребёнку исполнится три года 15 июня 2027 года. Услуга оказана 10 июня. Если родитель оплатил услугу 12 июня, последующий день рождения ребёнка не лишит его права заявить этот расход. Если же оплата прошла 20 июня — этот платёж уже не подойдёт. Ранее оплаченные услуги своё значение сохраняют.
Общий лимит. 150 000 ₽ в год — это предел для ряда социальных вычетов одного налогоплательщика (например, обычное лечение, собственное обучение, фитнес). Для обучения детей и дорогостоящего лечения действуют отдельные правила.
Сколько вернут. Максимум 19 500 ₽, но только при ставке 13%, полностью свободном лимите и достаточной сумме удержанного за год НДФЛ. При прогрессивной шкале результат может быть выше: если все 150 000 ₽ уменьшают часть налоговой базы, облагаемую по ставке 22%, экономия составит 33 000 ₽. А вот если у родителя за год были только не облагаемые НДФЛ пособия, возвращать по этому вычету просто нечего.
Каковы шансы у законопроекта
Пока рано закладывать возврат налога в семейный бюджет. Правительство уже указало, что проект нуждается в существенной доработке: авторы не определили, чем компенсировать выпадающие доходы региональных бюджетов.
Что делать прямо сейчас
Родителям. Если нанимаете няню сейчас, зафиксируйте в договоре, кто оказывает услуги, за каким ребёнком ухаживает и сколько это стоит. Сохраняйте документы об оплате. За расходы 2026 года новый вычет не предусмотрен. Если закон примут, для будущих платежей будут иметь значение возраст ребёнка на день оплаты, статус исполнителя, источник денег и остаток вашего годового лимита.
Бухгалтеру. В расчётах НДФЛ за 2026 год вычет за няню не применяйте. Если сотрудник спрашивает о будущем возврате, задайте уточняющий вопрос: «Вы оплатили няню из собственных средств или эти расходы взяла на себя компания?». Человек мог сам перечислить деньги няне, а затем получить компенсацию от работодателя. Для вычета имеет значение, за чей счёт фактически оплачена услуга. Проверить актуальный статус инициативы можно в карточке законопроекта № 25877-9.
Евгений Сивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант. Консультации — sivkov.biz.