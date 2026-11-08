Вычет за няню: как вернуть до 33 000 ₽ с расходов на ребенка (и почему радоваться пока рано)

Допустим, вы платите няне 30 000 ₽ в месяц. За год набегает 360 000 ₽. Если законопроект примут, при ставке НДФЛ 13% вы сможете вернуть до 19 500 ₽. А если в том же году уже заявили 100 000 ₽ за обычное лечение, няня даст дополнительно всего 6 500 ₽. У этих расходов общий налоговый лимит.

На 8 ноября 2026 года отдельного вычета по НДФЛ за услуги няни нет. Законопроект № 25877-9 внесли в Госдуму 3 ноября, а 4 ноября направили в Комитет по бюджету и налогам. Авторы предлагают учитывать расходы, понесённые с 1 января 2027 года. Сам закон, если его примут в этой редакции, вступит в силу с 1 января 2027 года, но не ранее чем через месяц после официального опубликования. Расходы 2026 года проект не охватывает.