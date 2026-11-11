Ловушка «Сколково»: как ИТ-компания теряет льготу 5% и попадает на налог 25% из-за одной бумажки

Минфин в письме от 30.09.2026 № 03-03-07/85587 расставил все точки над «i»: как только вы получили этот статус, отраслевая ИТ-ставка 5% для вас под запретом. А вот освобождение от налога само собой не возникает. Разбираем, где прячется разрыв в 20% и как не подарить бюджету миллионы из-за одной бумажки или неправильного расчета.

Думаете, статус участника «Сколково» или инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) — это автоматический ноль по налогу на прибыль? В 2026 году это опасная ловушка.

ИТ-компания получила статус «Сколково» — и потеряла право на ставку 5%. Как не попасть на налог 25%

Базовые 5%: льгота хрупкая, как стекло

Для обычных аккредитованных ИТ-компаний до 2030 года действует ставка 5% (п. 1.15 ст. 284 НК РФ). Условие жесткое: по итогам периода не менее 70% доходов должны быть от профильной ИТ-деятельности. Важный нюанс: вы не можете произвольно исключать доходы из расчета доли «по учетной политике». Общая сумма доходов определяется строго по правилам ст. 248 НК РФ. Из знаменателя исключаются только конкретные виды доходов, прямо указанные в законе: п. 2 и 11 ст. 250, п. 4.1 ст. 271 НК РФ (например, отдельные виды доходов от уступки права требования или целевые поступления). Пример: Выручка компании — 100 млн руб. Из них ИТ-разработка — 70 млн, продажа серверов (не входящая в перечень ИТ-деятельности) — 30 млн. Доля ИТ-доходов = ровно 70%. Льгота работает. Если ИТ-выручка упадет до 69 млн, ставка задним числом вырастет до 25% со всеми пенями.

Парадокс «Сколково»: запрет есть, а льготы нет

С 2026 года участники «Сколково» и ИНТЦ не вправе применять ставку 5% по п. 1.15 ст. 284 НК РФ. Закон запрещает «складывать» льготы. Но вот главная ошибка бухгалтеров: они думают, что раз 5% нельзя, то автоматически включается 0% по ст. 246.1 НК РФ. Это не так. Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика — это право, а не обязанность. Оно не применяется автоматически. Если компания получила статус, но не подала уведомление, она попадает в «налоговую пустоту»: ставку 5% применять нельзя, а освобождение еще не включено. Итог: общий режим 25%.

Дедлайн и форма, которые решают всё

Чтобы включить освобождение, нужно направить в налоговую уведомление по форме КНД 1150017 (утв. приказом ФНС от 21.10.2024 № ЕД-7-3/879@). Не перепутайте с другими формами! Срок жесткий: не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем начала использования права на освобождение (п. 4 и 7 ст. 246.1, п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Освобождение действует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем получения статуса. Правильный календарь: 15 октября 2026 г. Компания получила статус участника ИНТЦ. 1 ноября 2026 г. Возможная дата начала применения освобождения. 21 декабря 2026 г. Крайний срок подачи уведомления. Почему 21-е? Потому что 20 декабря 2026 года выпадает на воскресенье. Согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ, срок переносится на первый ближайший рабочий день — понедельник. Критическое уточнение от Минфина (письма от 19.08.2026 № 03-03-06/1/72610 и от 15.09.2026 № 03-03-07/81016): освобождение не может быть применено ранее месяца, предшествующего месяцу подачи уведомления. Если вы опомнились и подали документы только в январе 2027 года, налоговая вправе признать началом освобождения декабрь 2026 года или январь 2027 года. За октябрь-ноябрь 2026 года применить ставку 5% уже нельзя. Привет, доначисление по ставке 25% за этот период.

Лимиты и «запасной аэродром»

Десятилетнее освобождение не является пожизненным. Оно прекращается досрочно, если годовая выручка компании превысила 1 млрд рублей. Важно: утрата права на освобождение применяется с начала того налогового периода, в котором произошло превышение, а не с даты превышения. Но есть спасательный круг. Согласно п. 5.1 ст. 284 НК РФ, при утрате освобождения из-за выручки участник вправе применять специальную ставку 0%, если сумма налоговой базы (прибыли) не превысила 300 млн рублей. Здесь кроется подвох: лимит в 300 млн рублей считается нарастающим итогом, начиная с года утраты освобождения. Пример накопления: 2026 год: Прибыль 120 млн руб. (Накоплено: 120 млн). Ставка 0% работает.

2027 год: Прибыль 100 млн руб. (Накоплено: 220 млн). Ставка 0% работает.

2028 год: Прибыль 90 млн руб. (Накоплено: 310 млн). Итог: В 2028 году лимит в 300 млн превышен. Специальная нулевая ставка прекращает действовать. Компания обязана пересчитать налог по общей ставке 25% за весь 2028 год с начислением пеней.

Два срока и одно решение, которые нельзя игнорировать

Ежегодное подтверждение. По п. 6 ст. 246.1 НК РФ по окончании года вы обязаны представить уведомление о продлении освобождения (или отказе от него), документы о статусе и отчет о финансовых результатах. За 2026 год это нужно сделать не позднее 20 января 2027 года. Нет документов = восстановление налога и пени. Добровольный отказ. По п. 5 ст. 246.1 НК РФ, если вы добровольно откажетесь от освобождения, повторно оно вам предоставлено не будет. Это стратегическое решение, которое нельзя принимать на эмоциях.

А если статус «Сколково» потеряли в середине года?

Если компанию исключили из реестра, например, в августе, освобождение утрачивается с начала этого же года. Вернуться на ИТ-ставку 5% мгновенно не получится. По разъяснениям Минфина, применение ставки 5% возможно только с 1 января следующего года, и только при условии, что вы снова будете соответствовать правилу 70% профильных доходов.

Практический пример в цифрах (без манипуляций)

Допустим, налогооблагаемая прибыль вашей компании за период составила 20 млн рублей. При ставке 5% (обычный ИТ): налог = 1 млн руб.

При действующем освобождении («Сколково» с корректным уведомлением): налог = 0 руб.

При общей ставке 25% (пропустили срок уведомления или нарушили лимиты): налог = 5 млн руб. Разница между освобождением и общей ставкой составляет 5 млн руб., а между ИТ-ставкой и общей — 4 млн руб. Цена ошибки в документах или расчетах действительно измеряется миллионами, но только если она приводит к применению общего режима вместо льготного.

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