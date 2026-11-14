Забудьте про «эффект компассии»: 5 жестких налоговых изменений от Минфина на 2027–2029 годы, о которых нужно знать сейчас

12 ноября Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроектов бюджетного пакета на 2027–2029 годы. Среди предложений — изменения налоговых правил и контроля за применением кассовой техники.

Разбираем, кого они могут затронуть и что бизнесу проверить заранее. Окончательные условия будут зависеть от принятых законов, в первую очередь от законопроекта № 617-9 о внесении изменений в НК РФ, который был принят в первом чтении 29 октября 2026 года.



1. Импорт из ЕАЭС: контроль цен

Минфин подтвердил намерение ввести налоговый контроль за ценами при ввозе товаров из стран Евразийского экономического союза.

Нюанс: В сообщении Минфина от 12 ноября конкретные методы контроля цен не раскрыты. Но вектор понятен: трансграничные сделки будут под микроскопом.

Действие: Проверьте согласованность договоров, спецификаций, платёжных и товаросопроводительных документов. Сохраните документы, объясняющие скидки и особенности ценообразования. Конкретные требования нового контроля нужно будет оценивать по тексту итоговых принятых норм.

2. УСН: уточнение правил для региональных льгот

Механизм установления пониженных ставок с учётом федерального перечня видов деятельности уже действует с 2026 года (Распоряжение Правительства № 4176-р от 30.12.2025). Сейчас речь идёт об уточнении условий на следующий период.

Нюанс: Формальная смена кода ОКВЭД сама по себе льготу не создаёт. Помимо фактической деятельности, значение могут иметь доля соответствующих доходов, зарплата и численность работников — если такие условия установлены применимыми нормами.

Действие: Проверьте, сохранится ли ваша льгота в региональном законе на 2027 год и выполняет ли ваш бизнес все условия её применения в реальности, а не только на бумаге.

3. Кинопроизводство: льготу по НДС предлагают распространить на ИП

Минфин сообщил о предложении распространить освобождение от НДС на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции. Сейчас специальная льгота для таких производственных работ и услуг предусмотрена для организаций кинематографии.

Нюанс. Удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение — разные документы. В действующем подп. 21 п. 2 ст. 149 НК РФ прямо названо удостоверение национального фильма. Однако само наличие этого документа ещё не означает, что любые услуги, связанные с проектом, освобождены от НДС. Нужно проверить содержание операции, статус исполнителя и условия применения льготы.

Об особенностях налогообложения кинопроизводства мы уже писали на «Клерке»: Хочешь не платить налоги — создавай кино. Миф или правда? И почему при налоговой проверке «Чебурашке» несдобровать — разбирали работу с подрядчиками-ИП, раздельный учёт НДС и налоговые риски кинопроектов.

Что сделать. Если вы работаете в кино как ИП, проверьте документы по проекту и содержание договоров. После принятия поправок сопоставьте свои операции с окончательными условиями освобождения. До вступления новых правил в силу применять предлагаемую льготу нельзя.

4. Онлайн-торговля и ККТ: реестр нарушителей

Правительство предлагает ввести реестр систематических нарушителей законодательства о применении контрольно-кассовой техники в сфере интернет-торговли с возможностью блокировки их сайтов.

Нюанс: Не стоит автоматически называть все маркетплейсы «организаторами массовой торговли» — этот институт в других законопроектах связан с контролем касс арендаторов торговой недвижимости, а не операторов интернет-площадок. Критерии «систематичности» уже прорабатываются, но слепо переносить старые цифры в новые реалии рано.

Действие: Проверьте, кто обязан формировать чеки по каждой вашей схеме продаж. Убедитесь, что правильно оформляются предоплата, окончательный расчёт и возвраты, а сроки формирования и передачи чеков соблюдаются.

5. ПИФы: фокус на квалифицированных инвесторов

Правительство предлагает уточнить механизм налогообложения отдельных доходов закрытых и интервальных ПИФов для квалифицированных инвесторов. Обязанности налогоплательщика при этом предлагается возложить на управляющую компанию.

Нюанс: Условие о распределении не менее 90% полученного дохода в течение года относится к предлагаемому механизму налогообложения на уровне самого фонда. Из этого не следует автоматическое освобождение доходов пайщиков от НДФЛ или налога на прибыль. Механизм зачёта налога при погашении паев требует отдельного внимательного чтения итоговой нормы закона.

Действие: Инвесторам и управляющим компаниям не стоит делать поспешных выводов об «отмене налогов». Дождитесь финальной редакции и оцените структуру конкретного фонда.

P.S. За рамками основного периода (с 1 января 2030 года) Минфин также предлагает установить понижающий коэффициент к НДПИ для стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов газа и газового конденсата. Если вы в этой отрасли, держите это в уме при долгосрочном планировании.

Что делать прямо сейчас?

Налоговая политика становится более точечной. ФНС любит смотреть в экономическую суть, а не в красивые названия договоров. Лучшая стратегия — не ждать вступления норм в силу, а привести документы и процессы в порядок уже сегодня.

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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.