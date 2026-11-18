Минпромторг выложил на общественное обсуждение пакет законопроектов о новом авиапромышленном сборе. Пока это только проекты (обсуждение продлится до 15 декабря 2026 года), но бухгалтерам, которые уже сейчас сводят бюджеты командировок на следующий год, пора прикинуть новые цифры. Разбираем, сколько заложить в смету и нужно ли прямо сейчас ломать голову над учётом.

Что и почём предлагают ввести

Пакет поправок затрагивает сразу три кодекса: Воздушный , Налоговый и Бюджетный . Предварительные условия такие: 500 ₽ с пассажира на внутренних рейсах российских авиакомпаний.

1000 ₽ с пассажира на рейсах иностранных перевозчиков. Важный нюанс: во втором случае деньги перечислял бы обслуживающий российский аэропорт с последующим возмещением через тарифы. Поэтому не стоит заранее закладывать подорожание каждого билета ровно на эту сумму — механизм влияния на конечную цену ещё будет уточняться.

Пример для вашего бюджета

Компания планирует на 2027 год 30 командировок из Москвы в Новосибирск. Каждый раз летит один сотрудник, туда и обратно, прямыми рейсами российского перевозчика по обычному тарифу. Получается 60 перелётов. Если сбор введут в предложенном размере и перевозчик полностью включит его в цену, на эти поездки стоит предусмотреть дополнительно 30 000 ₽. Для одной командировки это 1 000 ₽ за дорогу туда и обратно.

Нюансы учёта и налогов

Главная бухгалтерская поправка: проезд сотрудника к месту командировки и обратно учитывается в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). Это не представительские расходы. Главное условие — экономическое обоснование поездки и наличие первичных документов (маршрут-квитанция, посадочные талоны). Если сбор будет включён в стоимость билета, он просто увеличит общую сумму этих командировочных расходов. Что говорят проекты по налогам: НДС: для внутренней перевозки в части суммы сбора предлагают применять ставку НДС 0%. Обратите внимание: это не обнуляет налог на весь билет, а касается именно той части, которая приходится на сбор.

Налог на прибыль: в проекте поправок к ст. 251 НК РФ есть нормы, исключающие этот сбор из базы, но полный текст и механика для разных участников рынка ещё требуют вычитки. Делать категоричные выводы о «транзитном платеже» пока рано.

Льготы: сбор предлагают не включать в стоимость билета, купленного по субсидируемому из бюджета льготному тарифу. (Важно: если льготник, например студент, покупает обычный билет без прямой госсубсидии, сбор на него распространяется).

Что делать прямо сейчас