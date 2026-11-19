В августе ущерб продавца на Wildberries составил 300 000 ₽. В сентябре на Ozon добавилось ещё 300 000 ₽. При доходе 10 млн ₽ за прошлый год каждая потеря по отдельности ниже порога в 5%. Но ФНС складывает суммы, которые передали площадки. В нашем примере продавец получает право на перенос с сентября.
Разберём, где проверить сумму ущерба и почему первые 10 000 ₽ из октябрьского аванса по УСН нужно заплатить не позднее 30 ноября 2027 года.
Где искать данные и что проверять
Что нужно читателю
Куда перейти и что сделать
Найти товары на WB
WB Partners → «Финансовые отчёты» → «Отчёт о пострадавших товарах». Для товаров, пострадавших с 18 июля по 3 августа, WB также размещал подписанную «Справку пострадавшим продавцам» в разделе «Профиль» → «Документы». Она подтверждает факт повреждения. Расчётную сумму для ФНС уточняйте отдельно.
Найти товары на Ozon
Открыть «Управление остатками». В графе «Снято с продажи» видно количество на момент закрытия склада. После инвентаризации ищите уведомление с актом. Ответы Ozon для пострадавших продавцов.
Где взять доход для расчёта 5%
В декларации по УСН за 2025 год. Если весь год применяли только УСН, при объекте «Доходы» это строка 113 раздела 2.1.1, при «Доходы минус расходы» — строка 213 раздела 2.2. В обоих случаях берите доход до вычета расходов.
Проверить платёж и свериться с нормой
Личный кабинет ИП или юрлица → детализация ЕНС. В обращении указывайте налог, период, сумму и первоначальную дату. Нормы: Постановление № 1074 (WB) и Постановление № 1277 (Ozon).
Правила, от которых зависят ваши деньги
1. Проверьте, с кем заключён договор
Убедитесь, что у вас действующий договор продажи товаров именно с теми юридическими лицами, которые указаны в постановлениях. Для Wildberries проверьте действующий договор с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Для Ozon — с ООО «Интернет Решения».
2. Как правильно проверить порог в 5%
По общему правилу ущерб должен превысить 5% учитываемых при налогообложении доходов за 2025 год. При доходе 10 млн ₽ ровно 500 000 ₽ ущерба ещё недостаточно. Для организаций и ИП, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года включительно, достаточно самого факта ущерба от предусмотренной постановлением атаки. По Wildberries учитывают ущерб начиная с июля 2026 года, по Ozon — с августа.
Важно для патентщиков: потенциальный доход по ПСН участвует в расчёте порога, но срок оплаты самого патента эти постановления не переносят.
3. На какие платежи распространяется перенос
Проверьте первоначальный срок уплаты. На 12 месяцев переносят платежи со сроками с августа 2026 года по июль 2027 года включительно, начиная с месяца превышения порога. Для вновь зарегистрированных организаций и ИП, подпадающих под исключение, отсчёт идёт с месяца ущерба в пределах того же периода. Перенос охватывает УСН, АУСН, НПД, налог на прибыль, внутренний НДС, НДФЛ предпринимателя со своего дохода, страховые взносы и соответствующие авансы. Ввозной НДС и НДФЛ, удержанный за работников, платят в обычные сроки.
4. Нюансы для АУСН и НПД
Сам налог по АУСН или НПД уплачивают целиком в перенесённый срок. А вот взносы работодателя на травматизм можно погашать по 1/12. Их перечисляют отдельно в СФР, поэтому в детализации ЕНС вы их не увидите.
Пример: как считать дату первого платежа
Наш ИП работает с 2024 года и превысил порог в сентябре. Посмотрим, что произойдёт с октябрьским авансом по УСН в 120 000 ₽.
Обычный срок уплаты — 28 октября 2026 года. Перенесённый срок — 28 октября 2027 года. Первую двенадцатую, 10 000 ₽, нужно перечислить не позднее 30 ноября 2027 года. Дальше — по 10 000 ₽ ежемесячно. Бухгалтер считает такой график отдельно по каждому перенесённому платежу.
Я уже перечислил аванс. Что теперь?
Если платёж подпадает под отсрочку, ФНС переносит срок и в том случае, когда деньги уже поступили. На ЕНС может образоваться переплата. Откройте детализацию операций и проверьте, куда зачлась сумма. Если по выписке это непонятно, дополните обращение в инспекцию одной фразой: «Аванс за девять месяцев перечислен [дата]. Прошу сообщить, как после переноса срока учтены эти деньги и когда наступает срок уплаты первой доли».
Кому и когда писать
Отдельное заявление на перенос подавать не нужно. Площадки ежемесячно, не позднее 5-го числа, передают перечни пострадавших и могут уточнить сведения в следующем перечне. Если ошибочны сумма или месяц ущерба — пишите площадке. Если площадка подтвердила передачу верных данных, а в ЕНС сохранился прежний срок — пишите в ИФНС.
В поддержку WB или Ozon:
Прошу проверить сведения по продавцу [наименование, ИНН], склад [название], период [месяц]. В отчёте от [дата] отражены товары [артикулы]. Уточните, включён ли продавец в перечень, направленный в ФНС, за какой месяц и в какой расчётной сумме учтён ущерб. По позиции [артикул] обнаружено расхождение: [кратко описать]. Прилагаю отчёт и документы по поставке.
В ИФНС, если срок в ЕНС не изменился:
По данным [площадка], сведения об ущербе по ИНН [номер] переданы [дата], месяц ущерба — [месяц]. Прошу уточнить, применён ли перенос срока по [налог, период, сумма] и какая дата уплаты отражена в ЕНС. Прилагаю ответ площадки.
Площадка подтвердила сумму ущерба, а в ЕНС осталась старая дата? Разберём ответ площадки и конкретный платёж.
Евгений Сивков (sivkov.biz)
Кандидат экономических наук, налоговый консультант