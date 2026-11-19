Правила, от которых зависят ваши деньги

1. Проверьте, с кем заключён договор

Убедитесь, что у вас действующий договор продажи товаров именно с теми юридическими лицами, которые указаны в постановлениях. Для Wildberries проверьте действующий договор с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ». Для Ozon — с ООО «Интернет Решения».

2. Как правильно проверить порог в 5%

По общему правилу ущерб должен превысить 5% учитываемых при налогообложении доходов за 2025 год. При доходе 10 млн ₽ ровно 500 000 ₽ ущерба ещё недостаточно. Для организаций и ИП, зарегистрированных в ЕГРЮЛ или ЕГРИП с 1 декабря 2025 года включительно, достаточно самого факта ущерба от предусмотренной постановлением атаки. По Wildberries учитывают ущерб начиная с июля 2026 года, по Ozon — с августа.

Важно для патентщиков: потенциальный доход по ПСН участвует в расчёте порога, но срок оплаты самого патента эти постановления не переносят.

3. На какие платежи распространяется перенос

Проверьте первоначальный срок уплаты. На 12 месяцев переносят платежи со сроками с августа 2026 года по июль 2027 года включительно, начиная с месяца превышения порога. Для вновь зарегистрированных организаций и ИП, подпадающих под исключение, отсчёт идёт с месяца ущерба в пределах того же периода. Перенос охватывает УСН, АУСН, НПД, налог на прибыль, внутренний НДС, НДФЛ предпринимателя со своего дохода, страховые взносы и соответствующие авансы. Ввозной НДС и НДФЛ, удержанный за работников, платят в обычные сроки.

4. Нюансы для АУСН и НПД

Сам налог по АУСН или НПД уплачивают целиком в перенесённый срок. А вот взносы работодателя на травматизм можно погашать по 1/12. Их перечисляют отдельно в СФР, поэтому в детализации ЕНС вы их не увидите.