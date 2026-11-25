Представьте, что наступил 2100 год. Историк открывает российский Налоговый кодекс образца 2026 года и обнаруживает 23 вида налогов и сборов (по расширенной авторской методике подсчёта). Затем выясняется, что страховые взносы, таможенные пошлины и утилизационный сбор в эту цифру вообще не входят.

А в документах ФНС за январь — октябрь 2026 года он находит ещё одну цифру — 54,6 трлн рублей поступлений в бюджетную систему.

При Петре I государство считало податные души. Сегодня оно сопоставляет счета-фактуры, кассовые чеки и хозяйственные операции. Изменились технологии. Но насколько изменилась сама философия налогообложения? И сколько государство получает из денег, которые мы зарабатываем и тратим?

Разберёмся на конкретных примерах.