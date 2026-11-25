Представьте, что наступил 2100 год. Историк открывает российский Налоговый кодекс образца 2026 года и обнаруживает 23 вида налогов и сборов (по расширенной авторской методике подсчёта). Затем выясняется, что страховые взносы, таможенные пошлины и утилизационный сбор в эту цифру вообще не входят.
А в документах ФНС за январь — октябрь 2026 года он находит ещё одну цифру — 54,6 трлн рублей поступлений в бюджетную систему.
При Петре I государство считало податные души. Сегодня оно сопоставляет счета-фактуры, кассовые чеки и хозяйственные операции. Изменились технологии. Но насколько изменилась сама философия налогообложения? И сколько государство получает из денег, которые мы зарабатываем и тратим?
Разберёмся на конкретных примерах.
54,6 трлн за десять месяцев: что говорят свежие данные ФНС
В ноябре 2026 года ФНС подвела промежуточные итоги: за десять месяцев в бюджетную систему поступило 54,6 трлн рублей — на 11% больше, чем годом ранее. Поступления НДС выросли на 33%, ненефтегазовые доходы федерального бюджета — на 24%, а поступления в региональные бюджеты достигли 17,5 трлн рублей (+9,4%).
Здесь кроется исключительно интересный факт из выступления руководителя ФНС: из общего прироста поступлений НДС на 2,6 трлн рублей непосредственно повышение ставки с 20% до 22% обеспечило 783 млрд рублей.
Это примерно 30% общего прироста. Остальное нельзя автоматически объяснять только изменением ставки. Повышение ставки налога — далеко не единственный способ увеличения бюджетных поступлений. Государство может получить больше денег и без введения новых налогов: за счёт изменения налоговой базы, цен, охвата плательщиков и эффективности контроля. Количество налогов само по себе практически ничего не говорит о масштабе фискальных поступлений.
От ревизской души к цифровому алгоритму
История налогов — это во многом история того, что государство научилось считать.
Триста лет назад указ Петра I от 26 ноября .1718 года запустил подушную перепись. Казне требовалось знать не доходы, а количество податных душ. Человек присутствовал в фискальной конструкции прежде всего как учётная единица. Позднее имперская система всё активнее использовала обложение потребления, например, заменив винный откуп питейным акцизом в 1863 году.
В советской экономике особое место занял налог с оборота (1930 год). Государство выступало одновременно публичной властью и собственником хозяйства, поэтому налоговые поступления сосуществовали с отчислениями от прибыли государственных предприятий.
В XXI веке государство получило возможность автоматически сопоставлять сведения о хозяйственных операциях. АСК НДС-2, онлайн-кассы и единый налоговый счёт изменили не количество налогов, а сам способ их администрирования.
Что такое «23 налога» и как их правильно считать
На 25 ноября 2026 года статьи 13–15 и 18 НК РФ в рамках расширенной авторской методики содержат следующий состав:
Федеральные — 12: НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, НДПИ, водный налог, НДД, налог на сверхприбыль*, налог на игорный бизнес**, госпошлина, сбор за пользование объектами животного мира, сбор за пользование водными биоресурсами.
Региональные — 2: налог на имущество организаций, транспортный налог.
Местные — 4: земельный налог, налог на имущество физлиц, туристический налог, торговый сбор.
Налоги спецрежимов — 5: ЕСХН, УСН, ПСН, НПД, АУСН.
Итого: 19 налогов и 4 сбора.
Налог на сверхприбыль имел разовый характер и не предусматривает регулярной ежегодной уплаты. * С 1 января 2026 года налог на игорный бизнес переведён в разряд федеральных (ФЗ от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Система при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) не создаёт самостоятельного универсального денежного налога, а предполагает раздел произведённой продукции с сохранением платежей, предусмотренных главой 26.4 НК РФ.
Важно понимать: конкретный состав обязательств зависит от деятельности и применяемого режима. Ни один предприниматель не платит все 23 налога одновременно.
Четыре ситуации, которые объясняют систему лучше учебника
Ситуация № 1. Зарплата 100 000 рублей
Условия: резидент РФ, общая шкала НДФЛ, без вычетов, общий тариф взносов (30%), без травматизма, годовой доход не выводит на повышенную ставку.
Затраты работодателя: 130 000 ₽
НДФЛ: 13 000 ₽
Страховые взносы: 30 000 ₽
На руки сотруднику: 87 000 ₽
Доля НДФЛ и взносов в затратах: 33,08%
Если сотрудник тратит 70% от суммы «на руки» (60 900 ₽) на товары с НДС 22%, в стоимости покупок будет содержаться ещё 10 982 рубля НДС. Совокупные учтённые публичные платежи составят 53 982 рубля, или 41,52% от затрат работодателя.
Что проверить бухгалтеру: Рассчитать полную стоимость рабочего места, а не только сумму «на руки».
Ситуация № 2. ООО без деятельности
Условия: 2026 год, директор исполняет полномочия весь год, хозяйственная деятельность не ведётся, выручка 0 ₽, зарплата 0 ₽. С 2026 года для руководителей коммерческих организаций действует минимальная база для страховых взносов на уровне федерального МРОТ (27 093 рубля).
Страховые взносы за месяц (30%): 8 127,90 ₽
Обязательства за полный 2026 год: 97 534,80 ₽
Нулевая деятельность больше не означает нулевые обязательства. В ноябре 2026 года налоговые органы уже сообщили о доначислении страховых взносов организациям, не исполнившим эту новую обязанность (п. 1 ст. 421 НК РФ). Поэтому собственникам компаний, которые годами сдают нулевую отчётность, необходимо пересмотреть экономическую целесообразность сохранения таких юридических лиц.
Что проверить бухгалтеру: Проверить расчёт по страховым взносам (РСВ) и начисления за руководителя.
Ситуация № 3. ИП на УСН «Доходы» 6%
Условия: без работников, доход 2 млн ₽ за 2026 год, освобождение от НДС (лимит 20 млн ₽).
Исчисленный налог УСН: 120 000 ₽
Фиксированные взносы: 57 390 ₽
Дополнительные взносы 1%: 17 000 ₽
УСН к уплате (после уменьшения): 45 610 ₽
Совокупные обязательства: 120 000 ₽
Увеличение страховых взносов не всегда увеличивает совокупные обязательства ИП, так как на них уменьшается сам налог. Дополнительный взнос за 2026 год можно учесть при уменьшении налога именно за 2026 год или перенести на 2027 год без повторного уменьшения.
Что проверить бухгалтеру: Выбрать оптимальный период уменьшения налога на дополнительный страховой взнос.
Ситуация № 4. ООО на ОСНО (ключевые потоки)
Условия: все закупленные товары реализованы, вычеты правомерны, общие ставки 2026 года.
Выручка с НДС (22%): 1 220 000 ₽
Себестоимость без НДС: 500 000 ₽
Зарплата и страховые взносы: 130 000 ₽
Прибыль до налогообложения: 370 000 ₽
Налог на прибыль (25%): 92 500 ₽
НДС к уплате (с учётом вычетов): 110 000 ₽
Удержанный НДФЛ (как налоговый агент): 13 000 ₽
Чистая прибыль (до дивидендов): 277 500 ₽
Здесь важно разделять собственные налоги компании (прибыль, НДС), страховые взносы и суммы налогового агента (НДФЛ). Это разные денежные потоки с разными сроками перечисления.
Что проверить бухгалтеру: Чётко разделить в управленческом учёте прибыль, НДС и реальные денежные потоки.
Ловушка 2027 года: потеря права на патент
Предприниматель получил за 2026 год доход 18 млн рублей и успешно применял ПСН.
Лимит дохода для ПСН в 2026 году: 20 млн ₽ (право сохраняется).
Лимит дохода для ПСН в 2027 году: 15 млн ₽ (право утрачивается).
Патент не отменяется как режим, но предприниматель теряет возможность его применения при превышении лимита. При этом порог освобождения от НДС при УСН сохраняется на уровне 20 млн рублей до 2029 года (ФЗ от 04.07.2026 № 228-ФЗ). Что делать: проверить наличие действующей УСН при совмещении режимов, а при необходимости перехода на УСН с 2027 года заблаговременно подать уведомление по форме, утверждённой приказом ФНС от 30.04.2026 № ЕД-1-3/285@.
Что проверить бухгалтеру: Проверить фактические доходы и своевременно выбрать доступный налоговый режим на следующий год.
Обязательные платежи за пределами НК РФ
Для отчёта о прибылях и убытках эти платежи так же реальны, как и налог на прибыль, и могут учитываться при определении налоговых расходов:
Утилизационный и экологический сборы (ст. 24.1, 24.5 Закона № 89- is ФЗ) — для импортёров и производителей.
Плата за НВОС (ст. 16–16.1 Закона № 7-ФЗ) — за выбросы и размещение отходов.
Плата «Платон» (ст. 31.1 Закона № 257-ФЗ) — для грузовиков свыше 12 тонн.
Таможенные пошлины и сборы (ст. 46–47 ТК ЕАЭС).
Отчисления за интернет-рекламу (ст. 18.2 Закона № 38-ФЗ) — 3% от базы дохода для определённых категорий участников рынка.
Почему я давно перестал считать налоги по их названиям
Когда предприниматель спрашивает, сколько налогов ему предстоит платить, я считаю этот вопрос только началом разговора. За годы практики я убедился: для бизнеса гораздо важнее другое. Сколько денег останется после исполнения всех обязательств? Сколько будет стоить соблюдение налоговых требований? Какие риски возникнут при расхождении бухгалтерских данных с информационными системами государства?
Низкая налоговая ставка ещё не означает низкой стоимости ведения бизнеса. А простая процедура перечисления денег не гарантирует простоты налогового законодательства.
Цифровой контроль и защита прав
Система автоматического сопоставления данных существенно расширилась, но алгоритм не заменяет юридическую оценку фактов. Программное расхождение не равнозначно доказанному нарушению — налогоплательщик вправе документально подтвердить хозяйственную достоверность операции.
С 1 ноября 2025 года действует новый порядок взыскания задолженности физических лиц (ФЗ от 31.07.2025 № 287-ФЗ): при отсутствии спора — во внесудебном порядке, при наличии разногласий — через суд. Гражданину необходимо своевременно проверять начисления и при несогласии использовать предусмотренные законом процедуры оспаривados.
Налоговая ревизия до конца 2026 года
Проверить доходы за 2026 год. Определить право на УСН, освобождение от НДС и возможность применения ПСН в 2027 году.
Проверить начисления взносов за директора. Особенно если ООО не ведёт хозяйственную деятельность.
Сверить ЕНС. Проверить начисленные обязательства, принадлежность платежей и наличие задолженности.
Пересчитать договорные цены. Сравнить налоговые условия и рентабельность действующих долгосрочных договоров.
Проверить отраслевые платежи. Определить наличие обязанностей по экологическим, рекламным или таможенным платежам.
Составить налоговый бюджет на 2027 год. Сравнить доступные режимы, льготы, ставки и сроки платежей.
Что изменится в 2027 году
Показатель
2026 год
2027 год
Основная ставка НДС
22%
22%
Основная ставка налога на прибыль
25%
25%
Порог освобождения от НДС при УСН
20 млн ₽
20 млн ₽
Предельный доход для ПСН
20 млн ₽
15 млн ₽
Фиксированные взносы ИП
57 390 ₽
61 154 ₽
Максимальный дополнительный взнос ИП
321 818 ₽
342 923 ₽
Единая предельная база страховых взносов
2 979 000 ₽
3 311 000 ₽*
* Показатель на 2027 год предусмотрен проектом Минфина от 07.10.2026. Окончательное утверждение постановления на дату публикации в проверенных источниках пока не подтверждено.
Вместо заключения
Возможно, в 2100 году историки будут изучать российский Налоговый кодекс 2026 года примерно с таким же удивлением, с каким мы сегодня изучаем подушную подать Петра I.
Их удивит не только количество налогов, но и то, сколько человеческого труда требовалось для исполнения налоговых обязанностей. Возможно, к тому времени налоги будут рассчитывать роботы. Но кто будет проверять правильность их расчётов?
Профессия бухгалтера может измениться до неузнаваемости. Однако потребность в специалисте, способном защитить человека от необоснованных требований государства, вряд ли исчезнет.
Сложную налоговую систему можно сделать быстрой. Но можно ли сделать её простой?
Коллеги, какой налог или обязательный платёж вы реформировали бы в первую очередь?
Евгений Сивков, к.э.н., налоговый консультант, историк “по случаю”.