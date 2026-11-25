Конец ноября. Торговые сети, рестораны и пункты выдачи готовятся к пиковым нагрузкам. Руководители ищут дополнительные руки на декабрь и январь. Логичное решение: заключить срочный договор на три месяца, а после праздников расстаться.
Но эта логика может стоить компании более миллиона рублей. Разбираем свежую судебную практику и даем пошаговую инструкцию, как оформить временных сотрудников без кадровых и налоговых рисков.
Хроника одного дорогого увольнения
Речь идет не об абстрактной компании, а о конкретном гипермаркете сети «О’КЕЙ» в Сочи. Дело дважды рассматривалось в кассации, и в спор вмешалась прокуратура.
Таймлайн событий:
06.11.2024: Заключение срочного трудового договора с продавцом.
31.01.2025: Увольнение в связи с истечением срока договора.
22.04.2025: Районный суд отказал работнице.
17.07.2025: Апелляция поддержала работодателя.
09.12.2025: Первая кассация (по представлению прокуратуры) отменила апелляционное определение.
05.03.2026: При повторном рассмотрении работница выиграла спор.
11.08.2026: Вторая кассация оставила решение в силе.
Итоговая сумма взыскания: 788 385,60 ₽. Из них: 738 385,60 ₽ — средний заработок за вынужденный прогул (с 1 февраля 2025 года по 5 марта 2026 года) и 50 000 ₽ — компенсация морального вреда.
Почему аргументы работодателя не сработали
Компания подготовилась: документально увеличила штат гипермаркета с 219,5 до 231,5 единицы на праздничный период, издала приказ, заключила срочный договор и письменно предупредила сотрудницу о его прекращении. Даже подписали соглашение об отсутствии взаимных претензий.
Но суд это не убедило.
Согласно ст. 59 ТК РФ, срочный договор допускается для работ, связанных с заведомо временным расширением производства или объема услуг. Ключевое слово здесь — временный характер самой работы.
Продажа товаров — это постоянная, основная деятельность магазина. Сезонный всплеск спроса не меняет суть трудовых функций. Конституционный суд РФ четко дал понять: работодатель сам несет предпринимательские риски, связанные с колебаниями спроса, и не вправе перекладывать их на сотрудника (Постановление КС РФ от 19.05.2020 № 25-П).
А «соглашение об отсутствии претензий» суд признал не подлежащим применению на основании ст. 9 ТК РФ: любые условия, ограничивающие трудовые права работника по сравнению с законом, не применяются. Сотрудница не «передумала», а реализовала свое право на судебную защиту.
Хорошие новости для малого бизнеса (изменения с 01.09.2026)
Выводы суда в отношении крупной торговой сети нельзя механически переносить на небольшой магазин или ИП.
Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ внесены важные изменения в ст. 59 ТК РФ. С 1 сентября 2026 года субъекты малого предпринимательства получили больше свободы. В пределах установленной численности они вправе заключать срочные договоры по добровольному соглашению сторон, не доказывая временный характер работы.
Как это работает на практике:
Магазин розничной торговли с 15 работниками: допускается.
Магазин розничной торговли с 25 работниками: не допускается (лимит для розницы — 20 человек).
Производственное малое предприятие с 65 работниками: допускается (общий лимит для малого бизнеса повышен до 70 человек).
Производственное предприятие с 75 работниками: не допускается.
Важно: право имеют именно субъекты малого предпринимательства. Средний бизнес этой льготой воспользоваться не может.
Как законно нанять сотрудников к Новому году
Чтобы не гадать, используйте эту шпаргалку при оформлении:
Ситуация
Вариант оформления
Правовое основание
Субъект малого предпринимательства в рамках лимита
Срочный договор по добровольному соглашению сторон
Замена сотрудника, ушедшего в отпуск или декрет
Срочный договор на период отсутствия основного работника
Приём студента-очника или пенсионера по возрасту
Срочный договор по соглашению сторон
Приём внешнего совместителя
Срочный договор по соглашению сторон
Постоянная работа продавца в крупной сети
По общему правилу бессрочный договор, если нет спец. оснований
Дополнительная нагрузка на действующих сотрудников
Совмещение или сверхурочная работа (с соблюдением лимитов)
Налоговые последствия: почему потери могут превысить миллион
Для бухгалтера проигранный трудовой спор — это каскад налоговых и отчетных последствий.
По позиции Минфина (Письмо от 10.07.2024 № 03-04-06/64323), и средний заработок за вынужденный прогул, и компенсация морального вреда при восстановлении работника облагаются и НДФЛ, и страховыми взносами.
Иллюстративный расчет расходов работодателя (при условном тарифе взносов 30%):
Средний заработок за вынужденный прогул: 738 385,60 ₽
Компенсация морального вреда: 50 000,00 ₽
Взносы со среднего заработка (30%): 221 515,68 ₽
Взносы с компенсации морального вреда (30%): 15 000,00 ₽
Общие расчетные расходы: ~1 024 901,28 ₽
Это оценочный пример без учета предельной базы, фактических тарифов, взносов на травматизм и судебных издержек.
Что делать с отчетностью:
Налог на прибыль: Средний заработок включается в расходы на оплату труда (п. 14 ст. 255 НК РФ). Взносы с него — в прочие расходы, связанные с производством (пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). Судебные расходы учитываются по пп. 10 п. 1 ст. 265 НК РФ. Компенсация морального вреда — вопрос спорный. Административные штрафы налоговую базу не уменьшают (п. 2 ст. 270 НК РФ).
РСВ: Необходимо представить уточненные расчеты за соответствующие периоды вынужденного прогула (Письмо Минфина от 28.10.2024 № 03-04-09/104634).
6-НДФЛ: Средний заработок отражается в периоде его фактической выплаты. Сам по себе факт вынужденного прогула не требует уточнения расчетов за прошлые периоды.
ЕФС-1: Сведения об увольнении нужно отменить в подразделе 1.1.
Удержание НДФЛ: Если налог с выплат 2026 года невозможно удержать до окончания года, уведомить инспекцию и работника необходимо не позднее 25 февраля 2027 года (Письмо ФНС от 07.04.2026 № БС-36-11/2714@).
Осторожно: ловушка с самозанятыми
Частый совет «просто наймите самозанятого вместо сотрудника» — это прямой путь к проверке. Если человек работает за кассой по графику, подчиняется администратору, выполняет трудовую функцию и получает деньги регулярно, это трудовые отношения (ст. 15 и 19.1 ТК РФ).
ФНС в Письме от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@ прямо указывает на признаки такой подмены. Попытка сэкономить на срочном трудовом договоре, заменив продавца самозанятым, может превратить кадровую проблему в полноценную налоговую проверку с доначислением НДФЛ, взносов, пеней и штрафов.
Что делать, если в январе сотрудники действительно больше не нужны?
Если пик прошел, а люди остались, есть только три законных пути:
Прекращение срочного договора. Возможно, только если он был заключен законно (с соблюдением всех оснований и уведомлением за 3 календарных дня).
Расторжение по соглашению сторон. Самый безопасный вариант. Да, придется выплатить небольшое отступное, но это дешевле суда.
Сокращение численности или штата. Долгий и дорогой процесс с соблюдением всех гарантий (уведомление за 2 месяца, выплата выходных пособий).
Важно: Никогда не принуждайте работников писать заявления об увольнении по собственному желанию. И помните правило ст. 58 ТК РФ: если срок договора истек, ни одна из сторон не потребовала его прекращения, а сотрудник продолжает работать, договор автоматически становится бессрочным.
Как правильно писать в договоре
Статья 57 ТК РФ требует указывать не только срок, но и обстоятельства, послужившие основанием для его установления.
Пример допустимой формулировки (для субъекта малого предпринимательства):
«Трудовой договор заключён по добровольному соглашению сторон на определённый срок с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года на основании абзаца второго части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с тем, что работодатель является субъектом малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, численность работников которого не превышает 20 человек».
Эта формулировка работает только при реальном соблюдении указанных условий.
Чек-лист: проверка перед наймом временного сотрудника
Проверили основание для срочного договора по ст. 59 ТК РФ.
Уточнили статус компании (субъект малого предпринимательства) и текущую численность работников.
Указали в договоре точный срок и законную причину срочности.
Собрали документы, подтверждающие временный характер работы (если это требуется по закону).
Убедились в добровольности соглашения сторон.
Проверили отсутствие признаков подмены трудовых отношений договором ГПХ.
Учли специальные гарантии работника при увольнении.
Подготовили шаблон уведомления об увольнении (за 3 календарных дня, если это обязательно по основанию).
Проверили правила окончательного расчета и сроки сдачи кадровой отчетности.
Оценили финансовые риски возможного трудового спора.
Бизнес вправе управлять численностью персонала, но не вправе перекладывать свои предпринимательские риски на работников. Прежде чем принять человека на три месяца, посчитайте не только его зарплату, но и стоимость возможной ошибки в трудовом договоре.
Евгений Сивков
кандидат экономических наук, налоговый консультант