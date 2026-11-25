Конец ноября. Торговые сети, рестораны и пункты выдачи готовятся к пиковым нагрузкам. Руководители ищут дополнительные руки на декабрь и январь. Логичное решение: заключить срочный договор на три месяца, а после праздников расстаться. Но эта логика может стоить компании более миллиона рублей. Разбираем свежую судебную практику и даем пошаговую инструкцию, как оформить временных сотрудников без кадровых и налоговых рисков.

Хроника одного дорогого увольнения

Речь идет не об абстрактной компании, а о конкретном гипермаркете сети «О’КЕЙ» в Сочи. Дело дважды рассматривалось в кассации, и в спор вмешалась прокуратура. Таймлайн событий: 06.11.2024: Заключение срочного трудового договора с продавцом.

31.01.2025: Увольнение в связи с истечением срока договора.

22.04.2025: Районный суд отказал работнице.

17.07.2025: Апелляция поддержала работодателя.

09.12.2025: Первая кассация (по представлению прокуратуры) отменила апелляционное определение.

05.03.2026: При повторном рассмотрении работница выиграла спор.

11.08.2026: Вторая кассация оставила решение в силе. Итоговая сумма взыскания: 788 385,60 ₽. Из них: 738 385,60 ₽ — средний заработок за вынужденный прогул (с 1 февраля 2025 года по 5 марта 2026 года) и 50 000 ₽ — компенсация морального вреда.

Компания подготовилась: документально увеличила штат гипермаркета с 219,5 до 231,5 единицы на праздничный период, издала приказ, заключила срочный договор и письменно предупредила сотрудницу о его прекращении. Даже подписали соглашение об отсутствии взаимных претензий. Но суд это не убедило. Согласно ст. 59 ТК РФ, срочный договор допускается для работ, связанных с заведомо временным расширением производства или объема услуг. Ключевое слово здесь — временный характер самой работы. Продажа товаров — это постоянная, основная деятельность магазина. Сезонный всплеск спроса не меняет суть трудовых функций. Конституционный суд РФ четко дал понять: работодатель сам несет предпринимательские риски, связанные с колебаниями спроса, и не вправе перекладывать их на сотрудника (Постановление КС РФ от 19.05.2020 № 25-П). А «соглашение об отсутствии претензий» суд признал не подлежащим применению на основании ст. 9 ТК РФ: любые условия, ограничивающие трудовые права работника по сравнению с законом, не применяются. Сотрудница не «передумала», а реализовала свое право на судебную защиту.

Хорошие новости для малого бизнеса (изменения с 01.09.2026)

Выводы суда в отношении крупной торговой сети нельзя механически переносить на небольшой магазин или ИП. Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ внесены важные изменения в ст. 59 ТК РФ. С 1 сентября 2026 года субъекты малого предпринимательства получили больше свободы. В пределах установленной численности они вправе заключать срочные договоры по добровольному соглашению сторон, не доказывая временный характер работы. Как это работает на практике: Магазин розничной торговли с 15 работниками: допускается .

Магазин розничной торговли с 25 работниками: не допускается (лимит для розницы — 20 человек).

Производственное малое предприятие с 65 работниками: допускается (общий лимит для малого бизнеса повышен до 70 человек).

Производственное предприятие с 75 работниками: не допускается. Важно: право имеют именно субъекты малого предпринимательства. Средний бизнес этой льготой воспользоваться не может.

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Осторожно: ловушка с самозанятыми

Частый совет «просто наймите самозанятого вместо сотрудника» — это прямой путь к проверке. Если человек работает за кассой по графику, подчиняется администратору, выполняет трудовую функцию и получает деньги регулярно, это трудовые отношения (ст. 15 и 19.1 ТК РФ). ФНС в Письме от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@ прямо указывает на признаки такой подмены. Попытка сэкономить на срочном трудовом договоре, заменив продавца самозанятым, может превратить кадровую проблему в полноценную налоговую проверку с доначислением НДФЛ, взносов, пеней и штрафов.

Что делать, если в январе сотрудники действительно больше не нужны?

Если пик прошел, а люди остались, есть только три законных пути: Прекращение срочного договора. Возможно, только если он был заключен законно (с соблюдением всех оснований и уведомлением за 3 календарных дня). Расторжение по соглашению сторон. Самый безопасный вариант. Да, придется выплатить небольшое отступное, но это дешевле суда. Сокращение численности или штата. Долгий и дорогой процесс с соблюдением всех гарантий (уведомление за 2 месяца, выплата выходных пособий). Важно: Никогда не принуждайте работников писать заявления об увольнении по собственному желанию. И помните правило ст. 58 ТК РФ: если срок договора истек, ни одна из сторон не потребовала его прекращения, а сотрудник продолжает работать, договор автоматически становится бессрочным.

Как правильно писать в договоре

Статья 57 ТК РФ требует указывать не только срок, но и обстоятельства, послужившие основанием для его установления. Пример допустимой формулировки (для субъекта малого предпринимательства): «Трудовой договор заключён по добровольному соглашению сторон на определённый срок с 1 декабря 2026 года по 28 февраля 2027 года на основании абзаца второго части второй статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с тем, что работодатель является субъектом малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере розничной торговли, численность работников которого не превышает 20 человек». Эта формулировка работает только при реальном соблюдении указанных условий.

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