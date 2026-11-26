Субаренда имущества внутри группы компаний — удобный и законный инструмент. Она помогает централизовать управление, снизить риски простоя площадей и получить оптовые условия от собственника. Но для инспекции это часто повод присмотреться: а не скрывается ли за договором схема по искусственному завышению расходов? Грань между деловой целью и налоговым нарушением тонка, но она есть. Разберем на реальных делах, где проходит эта граница, как оценить свои риски и какие доказательства подготовит грамотный бизнес.

Откуда вообще берется «налоговая выгода»

Одинаковый налоговый режим не исключает налогового контроля, но тревога у ФНС начинается, когда инспекция видит нестыковки в режимах или методах учета: Субарендодатель на УСН. Разница налоговых режимов. Не является ли посредник искусственным буфером для снижения общей нагрузки группы. Субарендодатель имеет убытки. Перераспределение налогооблагаемой прибыли в пользу убыточной компании. Субарендодатель освобожден от НДС. При освобождении субарендодателя от НДС налог, по общему правилу, не предъявляется арендатору, что влияет на цепочку вычетов. Использование «технических» контрагентов. Нарушения субарендодателя могут стать предметом проверки обоснованности вашей налоговой выгоды. Автоматического переноса нарушений нет, но вопросы будут. Начисление аренды без реальной оплаты. Различия в учете: арендатор на ОСНО учитывает расходы методом начисления (ст. 272 НК РФ), а субарендодатель на УСН признает доход при поступлении денег, зачете или ином погашении задолженности (ст. 346.17 НК РФ).

Как налоговая видит схему (обзор практики 2026 года)

В обзоре судебной практики КонсультантПлюс от 26.11.2026 рассмотрен показательный спор по делу № А82-15239/2024 (АО “Производственное объединение “Алтайский шинный комбинат““). Арбитражный суд Волго-Вятского округа в постановлении от 18.05.2026 поддержал выводы налогового органа о неправомерном уменьшении налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС. По оценке судов, налогоплательщик искусственно включил взаимозависимые организации в цепочку арендных отношений с фактическими собственниками имущества посредством оформления формальных договоров субаренды. Какие факты в совокупности склонили чашу весов не в пользу бизнеса: 1. Взаимозависимость. Субарендодатели и конечный арендатор были взаимозависимыми лицами, а руководство и текущую деятельность всех звеньев обеспечивал единый управленческий аппарат. 2. Связь с «техническими» компаниями. Субарендодатели получали имущество непосредственно от собственников, но одновременно учитывали расходы и заявляли вычеты по НДС по операциям с «техническими» организациями. 3. Распределение расходов. Согласно условиям договоров, расходы на текущий и капитальный ремонт, охрану и содержание имущества нес конечный арендатор. Субарендодатели дополнительных затрат не несли. 4. Замыкание денежных потоков. Анализ выписок показал, что денежные средства арендодателей использовались бенефициаром через договоры займа и переуступки права требования. Определением Верховного Суда РФ от 07.09.2026 № 301-ЭС26-9110 отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

Как бизнес может выиграть (доказанная деловая цель)

Чтобы не создавать панических настроений, обратимся к практике, где суд встал на сторону налогоплательщика. Дело № А66-15419/2021 (Постановление АС Северо-Западного округа от 28.03.2023). Спор касался проверяемого периода 2016–2018 годов. Инспекция доначислила ООО «Торгово-производственная компания "Городское строительство" 8,44 млн рублей налогов, 3,03 млн рублей пеней и 2,8 млн рублей штрафа. Первая инстанция поддержала налоговую. Однако апелляция отменила это решение, а кассация оставила постановление апелляции без изменения. Спор касался предполагаемого дробления бизнеса с привлечением ИП на УСН. Суды установили не просто формальную самостоятельность предпринимателя, а конкретную экономическую необходимость: Собственник передал предпринимателю пустующие торговые площади.

Договор с крупным арендатором предусматривал заполнение не менее 80% площадей торгового центра.

При невыполнении этого условия арендная плата уменьшалась на 10%.

За 2016 год общество исчислило налогов на 321 677 рублей больше, чем при объединении результатов деятельности общества и предпринимателя. Именно это стало железобетонным доказательством деловой цели, а не просто стремлением к налоговой экономии.

Аренду начисляем, но не платим: когда возникает налоговый риск

Еще один свежий пример показывает, как формальность усматривают в недостоверности документов и обстоятельств исполнения сделок. Дело № А39-3122/2024 (Постановление АС Волго-Вятского округа от 01.07.2025 № Ф01-1848/2025, ООО СК «Стройком»). Факты дела: Задолженность перед взаимозависимым ИП на начало 2020 года: 44,85 млн ₽

Учтенные расходы по аренде за 2020 год: 13,04 млн ₽

Фактическая оплата аренды ИП за 2020 год: 1,46 млн ₽

Оспариваемый налог на прибыль по арендным сделкам в кассации: 2,607 млн ₽ Суды поддержали инспекцию, установив дополнительные обстоятельства: ИП являлся руководителем и единственным учредителем общества; объективные причины длительной неоплаты не были подтверждены; часть транспортных средств общество использовало безвозмездно, а расходы на их страхование и содержание несло именно общество. Кроме того, инспекция доказала, что по отдельным объектам техники договоры аренды не были представлены, а один из погрузчиков выбыл из собственности ИП еще в 2019 году, однако расходы по его аренде были заявлены за 2020 год.

Цена ошибки (условный расчет на 2026 год)

Бухгалтеру важно понимать финансовый масштаб рисков. Представим, что при проверке из расходов исключили необоснованную наценку взаимозависимого субарендодателя. Условный расчет за год (арендные платежи без НДС): Исключенная спорная сумма расходов: 6 000 000 ₽

Налог на прибыль (25%): 1 500 000 ₽

НДС (22%): 1 320 000 ₽

Налоговые доначисления: 2 820 000 ₽

При штрафе 20% (п. 1 ст. 122 НК РФ): 3 384 000 ₽ (итого)

При штрафе 40% (п. 3 ст. 122 НК РФ, если доказан умысел): 3 948 000 ₽ (итого) С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22% на основании Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ (п. 3 ст. 164 НК РФ). Примечание: Расчет приведен без учета пеней. Он предполагает, что налогоплательщик ранее заявил к вычету НДС по спорной сумме, и ее исключение повлекло неуплату обоих налогов. При этом исключение расходов по налогу на прибыль не означает автоматического отказа в соответствующем вычете НДС, если условия для вычета соблюдены. Пример законной субаренды с экономическим обоснованием Как сделать так, чтобы субаренда была безопасной? Посредник должен выполнять реальную функцию и нести реальные риски. Ежемесячная экономика сделки (условные суммы без НДС): Поступления от субарендаторов: 1 000 000 ₽

Аренда у собственника: 800 000 ₽

Управление и обслуживание (клининг, мелкий ремонт, администрирование): 120 000 ₽

Финансовый результат субарендодателя до налогообложения: 80 000 ₽ На этом примере видно, за что субарендодатель получает вознаграждение. Он берет на себя коммерческий риск простоя площадей (гарантируя собственнику фиксированный платеж), организует централизованное обслуживание (что допускается ст. 615 и 616 ГК РФ) и несет расходы на управление объектом.

Юридические границы: ст. 54.1 НК РФ и контроль цен

Часто бухгалтеры путают два разных механизма контроля. 1. Статья 54.1 НК РФ. Для признания расходов и налоговых вычетов необходимо соблюдение условий: отсутствие искажения сведений о фактах хозяйственной жизни;

надлежащее исполнение обязательств стороной договора либо лицом, которому обязательство передано по договору или закону (пп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ);

основной целью сделки не являются неуплата, неполная уплата, зачет или возврат налога. 2. Контроль цен (ст. 105.3, 105.14, 105.17 НК РФ). Не каждая сделка между взаимозависимыми лицами является контролируемой. Проверка рыночности цен в контролируемых сделках производится ФНС в специальном порядке (ст. 105.17 НК РФ) и не является предметом обычной камеральной или выездной проверки. Отклонение цены от рыночного уровня само по себе не свидетельствует о необоснованной налоговой выгоде (п. 3 Обзора судебной практики ВС РФ от 16.02.2017). Многократное отклонение может учитываться лишь наряду с другими обстоятельствами.

Налоговая реконструкция: прибыль и НДС — это разное

Если инспекция выявила формального посредника, бизнес часто просит о «налоговой реконструкции». Но здесь есть строгие правила (Письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060@, пп. 17.1, 17.2; пп. 5, 6 Обзора судебной практики ВС РФ от 13.12.2023): Установлен фактический исполнитель и параметры операции. Возможно признание расходов и вычетов исходя из реальных параметров сделки. Фактический исполнитель не является плательщиком НДС. По общему правилу основания для вычета НДС отсутствуют. Исполнитель не установлен, но реальность затрат подтверждена. При определенных обстоятельствах возможен расчетный способ определения расходов. Налогоплательщик сознательно организовал фиктивный документооборот. Высокий риск полного отказа в применении расчетного способа. Важно: применение расчетного способа определения расходов по налогу на прибыль само по себе не дает права на расчетный вычет НДС. Чек-лист самопроверки Отметьте условия, которые выполняются в вашей компании: Мы можем четко объяснить экономическую цель привлечения промежуточной компании (централизация, управление рисками простоя, оптовая скидка).

Имеется экономическая обоснованность арендной платы и наценки (сравнение с рынком, расчет рентабельности).

Есть основной договор аренды и согласие арендодателя на субаренду (которое может содержаться непосредственно в тексте основного договора).

Имущество реально передано: есть акты приема-передачи, технические паспорта, журналы доступа.

Условия договоров соответствуют фактическому распределению функций. Если субарендодатель обязан делать ремонт, он либо делает это своими силами (имеет штат или законно привлекает сторонних исполнителей), либо это прозрачно переделегировано.

Есть счета-фактуры, УПД, налоговые регистры и первичные документы, подтверждающие реальность операции.

Внутригрупповые расчеты имеют экономическое обоснование и подтверждены документами.

Субарендодатель принимает на себя реальные коммерческие риски, что закреплено в договоре.

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