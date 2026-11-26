Выдать руководителю деньги под видом займа, чтобы оптимизировать налоговую нагрузку, — идея, которая звучит заманчиво только до первого визита инспекции. Свежая судебная практика показывает: ФНС научилась видеть трудовые отношения там, где в документах нарисованы договоры займа. Разберем громкое дело на 130 млн рублей и составим пошаговую инструкцию, как бухгалтеру отличить реальный заем от скрытой оплаты труда и защитить компанию от доначислений.

Фабула дела: 130 млн рублей и 99 договоров

В центре спора оказалось АО «Братский завод металлоконструкций» (дело № А19-11336/2023). Налоговая проверяла период 2018–2020 годов и выявила массовую выдачу беспроцентных займов топ-менеджменту: Генеральный директор: 116 130 900 ₽ (69 договоров).

Заместитель директора: 13 728 900 ₽ (30 договоров).

Итого: 129 859 800 ₽. Все договоры предусматривали одинаковый трехлетний срок. По итогам проверки инспекция предложила обществу удержать НДФЛ в размере 14 910 392 ₽ непосредственно из доходов руководителей и перечислить его в бюджет. Кроме того, по эпизоду займов были доначислены страховые взносы. Хронология спора: 12.11.2024: Арбитражный суд Иркутской области частично удовлетворил требования предприятия, но по эпизоду займов поддержал ФНС (Решение суда).

14.11.2025: Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и полностью отказал предприятию (Постановление апелляции).

09.04.2026: АС Восточно-Сибирского округа поддержал постановление апелляции (Постановление кассации).

07.07.2026: Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию по экономическим спорам (Определение ВС РФ).

Механизм переквалификации: где бизнес оступился

Компания утверждала, что спорные суммы фактически представляли собой доход от продажи акций, а схема была выбрана для экономии на банковских комиссиях и защиты бизнес-активов. Суды эти аргументы отклонили, вскрыв критическое противоречие. На допросе 9 февраля 2022 года руководитель пояснил, что планировал вернуть деньги и занимается погашением задолженности. Однако суд установил, что согласно уже заключенным к тому моменту соглашениям о зачете встречных требований, соответствующие обязательства были прекращены. Именно это противоречие между показаниями о намерении вернуть долг и фактическим документооборотом по его списанию, в совокупности с регулярностью выплат и взаимозависимостью сторон, стало решающим. Важная оговорка: ни регулярность выдачи займов, ни небольшой оклад директора, ни погашение задолженности путем зачета сами по себе не доказывают налогового нарушения. Решающее значение имеет совокупность доказательств, указывающих на подмену трудовых отношений.

Сколько стоит переквалификация займа в зарплату

Оценим риски на условном расчете для 2026 года. Исходные условия: директор является налоговым резидентом РФ, зарплата указана до удержания НДФЛ. Показатель Сумма за год Официальная зарплата 1 200 000 ₽ Выплаты, признанные скрытой зарплатой 1 200 000 ₽ Дополнительный НДФЛ (13%) 156 000 ₽ Страховые взносы (30%) 360 000 ₽ Дополнительные обязательства без штрафов 516 000 ₽ Штраф по ст. 123 НК РФ (20% от НДФЛ) 31 200 ₽ Штраф по ст. 122 НК РФ (20%) 72 000 ₽ Альтернативный штраф при доказанном умысле (40%) 144 000 ₽ Итого при штрафе 20% по ст. 122 НК РФ 619 200 ₽ Итого при доказанном умысле 691 200 ₽ Расчет выполнен без учета пеней, взносов на травматизм, возможного уменьшения штрафов и корректировки ранее исчисленного НДФЛ с материальной выгоды. Совокупный годовой доход в примере составляет 2,4 млн ₽, поэтому ставка НДФЛ 13% применяется правомерно. Важнейший нюанс для собственника: согласно п. 10 ст. 226 НК РФ, при выявлении в ходе проверки неправомерного неудержания НДФЛ соответствующие суммы подлежат доначислению самому налоговому агенту (компании).

Даже законный беспроцентный заем может стоить денег

Сам по себе беспроцентный заем сотруднику законом не запрещен. Но он влечет налоговые последствия по ст. 212 НК РФ. У заемщика возникает облагаемый доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах. Для налогового резидента РФ ставка НДФЛ по такому доходу составляет 35%. Материальная выгода возникает при наличии условий ст. 212 НК РФ, в частности: Заем получен от работодателя. Заем получен от лица, взаимозависимого с работодателем заемщика (актуально для групп компаний). Экономия на процентах фактически представляет собой материальную помощь или встречное исполнение обязательства. Запомните: основная сумма реального возвратного займа не облагается НДФЛ, а материальная выгода по нему не является объектом обложения страховыми взносами. Формула для бухгалтера: Для рублевых займов сравнивается ключевая ставка (КС) на дату заключения договора (либо последнего изменения договорной процентной ставки) и на дату фактического получения дохода. Из двух значений выбирается минимальное. МВ=СЗ×(23КС−ПС)×Д365МВ=СЗ×(32​КС−ПС)×365Д​ Где: СЗ — остаток займа, КС — соответствующая ключевая ставка, ПС — ставка по договору (при беспроцентном займе = 0), Д — количество дней пользования займом в году. При отсутствии положительной разницы материальная выгода не возникает. Пример: Остаток 1 000 000 ₽, КС 15%, ПС 0%, Д 30 дней. Расчетная ставка (2/3 КС) = 10%. МВ = 8 219,18 ₽. НДФЛ (35%) = 2 877 ₽.

Сроки исполнения обязанностей налогового агента

Критически важно соблюдать сроки (ст. 223, 226 НК РФ, код дохода 2610): Обязанность бухгалтера Срок или условие Определение материальной выгоды Последний день каждого месяца Удержание НДФЛ При последующей выплате денежного дохода с учетом ограничения в 50% от суммы выплачиваемого денежного дохода Перечисление НДФЛ (удержанного с 1-го по 22-е число) Не позднее 28-го числа текущего месяца Перечисление НДФЛ (удержанного с 23-го по последнее число) Не позднее 5-го числа следующего месяца (кроме спецсрока за конец декабря) Перечисление НДФЛ за 23–31 декабря Не позднее последнего рабочего дня текущего года Сообщение о невозможности удержания НДФЛ Не позднее 1 месяца с даты окончания налогового периода. Сообщить необходимо и налогоплательщику, и налоговому органу

Минимальные страховые взносы директора в 2026 году

С 1 января 2026 года коммерческие организации обязаны исчислять страховые взносы за физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом, исходя из ежемесячной базы не ниже федерального МРОТ (ст. 421 НК РФ). МРОТ в 2026 году: 27 093 ₽.

Взносы за месяц при тарифе 30%: 8 127,90 ₽. При исполнении полномочий неполный месяц база рассчитывается пропорционально календарным дням. Важно: минимальная база страховых взносов не означает автоматического возникновения дохода для целей НДФЛ.

Положительная судебная практика: когда бизнес выигрывает

Не все споры заканчиваются доначислениями. В деле ПАО «Трубная металлургическая компания» (№ А40-12924/2018) суды рассматривали заем сотруднику на 26 500 000 ₽ (от 25.02.2011) и последующее прощение задолженности в размере 4 500 000 ₽ (от 21.12.2016). Суд признал неправомерным начисление спорных страховых взносов, так как не была установлена связь договора займа и прощения долга с выполнением трудовых обязанностей (Постановление АС МО). Оговорка: спор рассматривался по ранее действовавшему законодательству, и его выводы нельзя автоматически переносить на любую ситуацию 2026 года. Однако практический вывод остается актуальным: определяющее значение имеет фактическая связь выплаты с трудовыми отношениями.

Шпаргалка: налоговые последствия разных видов займов

Операция НДФЛ Страховые взносы Реальный заем с достаточной процентной ставкой Нет Нет Реальный беспроцентный заем сотруднику По общему правилу 35% с материальной выгоды Нет Просрочка возврата займа Не возникает автоматически с основной суммы долга Не возникают автоматически Прощение задолженности Возможен облагаемый доход (с учетом исключений) Зависит от обстоятельств и связи с трудом Заем, признанный зарплатой 13–22% для резидента по общей шкале Начисляются

Что делать, если такие займы уже выданы