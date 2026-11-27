Налоговая доначислила десятки миллионов, и директор стоит перед выбором: искать деньги немедленно или договариваться о рассрочке и рисковать уголовным делом. 26 ноября 2026 года Правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, которые должны изменить эту ситуацию. Но защищают ли новые правила бизнес на самом деле?
Разбираем, как законно получить рассрочку после проверки, что именно изменится и какие уголовные риски сохранятся.
Важно: речь идет о законопроектах, а не о вступивших в силу законах. По состоянию на 27 ноября 2026 года документы находятся на стадии рассмотрения. Если их примут, новые правила вступят в силу со дня официального опубликования.
Как работает «ловушка» сейчас
По действующему п. 3 ст. 32 НК РФ, если в течение 75 рабочих дней (срок исчисляется именно так, согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ) после вступления в силу решения о привлечении к ответственности недоимка не погашена, а ее размер содержит признаки налогового преступления, инспекция обязана в течение 10 рабочих дней направить материалы следователям.
При этом оценивается достаточность средств на едином налоговом счете (ЕНП) для исполнения обязательств. Если по этим материалам возбуждают уголовное дело, это становится основанием для отмены ранее предоставленной рассрочки (ст. 62 НК РФ). Получается правовая неопределенность: налогоплательщик готов платить, но передача материалов следствию лишает его этой возможности.
Что предлагают поправки: специальный порядок
Законопроект № 44408-9 меняет правила игры. Если в те же 75 рабочих дней вступает в силу решение об отсрочке или рассрочке, либо суд утверждает мировое соглашение, которое конкретно предусматривает отсрочку или рассрочку погашения задолженности, налоговый орган не направляет материалы следователям сразу.
Материалы передадут в течение 10 рабочих дней только после одного из пяти событий:
Истечение месяца со дня досрочного прекращения или отмены рассрочки (отсрочки).
Окончание срока рассрочки при непогашенной задолженности.
Отмена судом определения об утверждении мирового соглашения.
Расторжение судом мирового соглашения.
Выдача судом исполнительного листа на непогашенную по соглашению сумму.
Ключевой нюанс: недостаточно просто подать заявление. Решение должно именно вступить в силу. Принятие решения и его вступление в силу — разные юридические события. Если обеспечение (залог, поручительство) не оформлено в течение 30 календарных дней, решение может так и не вступить в силу, и «щит» не сработает.
Расширение зоны риска
Парадокс в том, что законопроект одновременно расширяет перечень решений, по которым возникает обязанность передавать материалы следствию. Теперь это касается не только решений о привлечении к ответственности, но и:
решений об отказе в привлечении к ответственности;
решений по результатам специальных проверок цен в сделках между взаимозависимыми лицами.
Даже отсутствие налогового штрафа по решению инспекции не исключит передачу материалов, если есть признаки преступления.
Уголовные пороги: какие суммы опасны
Превышение порога само по себе не доказывает преступление. Следствие должно установить прямой умысел. Но знать цифры необходимо:
Статья УК РФ
Крупный размер — свыше
Особо крупный — свыше
Ст. 198 (уклонение физлица, в т.ч. ИП)
2,7 млн ₽
13,5 млн ₽
Ст. 199 (уклонение организации)
18,75 млн ₽
56,25 млн ₽
Ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента)
18,75 млн ₽
56,25 млн ₽
Суммы считаются за три финансовых года подряд. Важно: для ст. 199.1 УК РФ обязательный признак состава преступления — неисполнение обязанностей в личных интересах. Простая неспособность компании заплатить правильно исчисленные налоги не равнозначна уголовно наказуемому уклонению.
Сокрытие имущества: риск не исчез, а трансформировался
Законопроект исключает ст. 199.2 УК РФ из перечня оснований для обязательной передачи материалов по п. 3 ст. 32 НК РФ (поскольку в НК РФ нет аналогичного налогового правонарушения).
Но одновременно законопроект № 44394-9 исключает эту статью из ч. 1.3 ст. 140 УПК РФ. Это значит, что для возбуждения дела о сокрытии имущества следствию больше не потребуется исключительно направление материалов от налоговой. Они смогут использовать другие поводы УПК РФ, что потенциально облегчает возбуждение таких дел.
Сроки давности: позиция Верховного суда
Чтобы рассрочку не использовали для «пересиживания» сроков, в ст. 78 УК РФ вводят часть 3.1: течение срока давности приостанавливается, если лицо уклоняется от уплаты в период рассрочки.
Важно понимать:
Сам факт получения рассрочки не означает автоматического приостановления давности. Требуется именно уклонение.
Понятие «уклонение» потребует правоприменительного толкования. Необходимо четко разграничивать умышленное уклонение и объективную невозможность исполнения графика.
Согласно ст. 10 УК РФ, уголовный закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Верховный суд РФ в отзыве от 6 августа 2026 года не высказал концептуальных возражений против этой инициативы.
Сколько на самом деле стоит рассрочка: финансовый пример
Рассрочка — это не списание долга и не бесплатное финансирование.
Условная ситуация после проверки:
Недоимка: 30 000 000 ₽
Пени: 4 000 000 ₽
Штраф: 6 000 000 ₽
Общая задолженность: 40 000 000 ₽
Срок рассрочки: 24 месяца
Ежемесячное погашение основного долга: ~1 666 667 ₽
При условной ключевой ставке 15% годовых, проценты за пользование рассрочкой (п. 3 ст. 64 НК РФ) составят ориентировочно 6 250 000 ₽ за два года. Общие расходы на погашение: ~46 250 000 ₽. Бизнесу необходимо сопоставлять эту стоимость с альтернативными источниками привлечения денег.
Как получить рассрочку уже сейчас: условия и конфликт с обжалованием
Правовое основание — ст. 61–64 НК РФ. Для получения рассрочки по специальному основанию (невозможность единовременной уплаты доначислений) компания должна соответствовать строгим критериям:
Срок существования организации или ИП — не менее 1 года.
Организация не находится в процессе реорганизации.
Финансовое положение: поступления на счета за 3 месяца меньше величины краткосрочных обязательств.
Наличие обеспечения: залог, поручительство или банковская гарантия.
Срок обращения: не позднее 10 рабочих дней после вступления решения по проверке в силу.
Главный конфликт: согласно пп. 2 п. 1 ст. 62 НК РФ, обжалование обязанности по уплате налогов в части сумм, указанных в заявлении, препятствует предоставлению рассрочки. Будущие поправки это ограничение не отменяют. Компания должна заранее выбрать стратегию: какие суммы она оспаривает, какие признает, а по каким просит изменить срок уплаты.
Куда обращаться (Приказ ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@):
До 10 млн ₽: региональное УФНС.
Свыше 10 млн до 50 млн ₽: региональное УФНС по согласованию с Межрегиональной инспекцией ФНС по управлению долгом.
Свыше 50 млн ₽: Межрегиональная инспекция ФНС по управлению долгом.
Лайфхак: можно подать ходатайство о временном приостановлении уплаты задолженности на период рассмотрения заявления, но это не предоставляется автоматически. Формы документов и порядок.
Можно ли прекратить дело, заплатив налоги?
Да, но условия разные:
По ст. 198–199.1 УК РФ (при совершении впервые): освобождение возможно при полном возмещении ущерба бюджету, включая недоимку, пени и штрафы (ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ).
По ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества): требуется возмещение ущерба и дополнительное денежное возмещение в федеральный бюджет в двукратном размере ущерба (ч. 2 ст. 76.1 УК РФ). Простой уплаты налога недостаточно.
Чек-лист и план действий для бизнеса
Зафиксируйте даты. Установите точную дату вступления в силу решения налогового органа. Помните про 10 рабочих дней на подачу заявления.
Разделите суммы. Проверьте недоимку отдельно от пеней и штрафов. Оцените, превышает ли недоимка уголовные пороги.
Выберите стратегию обжалования. Решите, какие суммы вы будете оспаривать, а по каким запросите рассрочку. Одновременно делать это по одним и тем же суммам нельзя.
Готовьте обеспечение. Определите возможности залога или поручительства. Помните: без оформления обеспечения в 30-дневный срок решение не вступит в силу.
Не прячьте активы. Исключение ст. 199.2 из п. 3 ст. 32 НК РФ — процессуальное уточнение, но поправки в УПК дают следствию больше самостоятельных поводов для возбуждения дел.
Обратитесь за защитой. Налоговые споры с уголовно-правовыми рисками требуют комплексной налоговой и уголовно-процессуальной защиты с привлечением адвоката.
Государство предлагает бизнесу дополнительное время для погашения долгов, но не освобождение от ответственности. Более того, параллельно расширяются возможности уголовного преследования по отдельным основаниям. Этот правовой парадокс требует взвешенного и профессионального подхода.
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Евгений Сивков
кандидат экономических наук, налоговый консультант
sivkov.biz