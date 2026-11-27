Как работает «ловушка» сейчас

По действующему п. 3 ст. 32 НК РФ, если в течение 75 рабочих дней (срок исчисляется именно так, согласно п. 6 ст. 6.1 НК РФ) после вступления в силу решения о привлечении к ответственности недоимка не погашена, а ее размер содержит признаки налогового преступления, инспекция обязана в течение 10 рабочих дней направить материалы следователям.

При этом оценивается достаточность средств на едином налоговом счете (ЕНП) для исполнения обязательств. Если по этим материалам возбуждают уголовное дело, это становится основанием для отмены ранее предоставленной рассрочки (ст. 62 НК РФ). Получается правовая неопределенность: налогоплательщик готов платить, но передача материалов следствию лишает его этой возможности.