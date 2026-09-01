Смета не показывает финансовый результат стройки: как выстроить контроль объекта

На строительном объекте смета утверждена, документы регулярно поступают в бухгалтерию, фактические затраты отражаются в учете. Но при закрытии очередного периода возникает вопрос: сколько проект в действительности будет стоить к моменту завершения?

По бухгалтерскому учету перерасхода еще может не быть. При этом договор с субподрядчиком уже заключен, материалы заказаны, часть дополнительных работ согласовывается, а сроки выполнения отдельных этапов изменились. Экономические обязательства уже возникли, но в фактические расходы они попадут позднее.

Если в такой ситуации просто сверить смету с бухгалтерским фактом и исправить найденные расхождения, проблема останется. Причина не в отдельной проводке или таблице, а в том, что смета, фактические затраты, обязательства, будущие расходы и движение денег описывают разные стороны проекта.