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Мошенничество

На вас составили завещание? Возможно, это мошенники

Как отмечают нотариусы, недавно появилась новая схема мошенничества с завещанием.
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На вас составили завещание? Возможно, это мошенники

Суть обмана

Мошенник втирается в доверие к жертве, а после идет к нотариусу, чтобы завещать на нее все свое имущество. Но вскоре мошенник в тайне отменяет завещание.

Зачем это надо

Цели мошенников могут быть разнообразны. Мы же приведем один из сценариев.

Он втирается в доверие к девушке и, чтобы завоевать ее сердце, он от широты своей мошеннической души официально завещает все свое имущество девушке.

А после мошенник начинает периодически просить деньги у жертвы на «развитие бизнеса», «деловые костюмы», «бензин» и т. п.

Зона риска

По сообщениям нотариусов мошенники, как правило, по такой схеме обманывают женщин.

Почему именно завещание

Мошенники пускают пыль в глаза с помощью завещания по ряду причин. Например:

  • Завещание можно составить и отменить в любой момент.

  • Завещатель может никому не сообщать об отмене завещания.

  • Завещать можно любое имущество, даже если его нет в собственности (например, Кремль).

  • Незнание людей об особенностях завещания, которые расписаны выше.

По сути завещание это красивый жест пусть и юридически подкрепленный. Поэтому, если кто-то обещает завещать на вас свои золотые горы, то задумайтесь. Вероятно, это мошенник.

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5 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina
    32 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    я что-то не поняла "Он втирается в доверие к девушке и, чтобы завоевать ее сердце, он от широты своей мошеннической души официально завещает все свое имущество девушке".  

    То есть молодой мужчина "завещает" своей новой девушке квартиру? А он что смертельно больным притворяется? С какой радости ей квартира перейдет по наследству,  он помирать собирается? 

    • Логотип megapolis.grupp
      megapolis.grupp 18 минут назад

      Мегаполис Групп

      Поскольку мы говорим о мошенничестве, то вариаций может быть много. Например:

      – Мошенник притворяется больным (как Вы предложили).

      – Мошенник составляет завещание "на зло абстрактным родственникам".

      – Мошенник выглядит немолодо и пр. 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 29 минут назад

    Главный бухгалтер

    Завещать можно любое имущество, даже если его нет в собственности (например, Кремль).

    О ! а это идея! )))))))

    • Логотип megapolis.grupp
      megapolis.grupp 25 минут назад

      Мегаполис Групп

      Рады, что Вам понравилось)

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