На вас составили завещание? Возможно, это мошенники

Как отмечают нотариусы, недавно появилась новая схема мошенничества с завещанием.

Суть обмана

Мошенник втирается в доверие к жертве, а после идет к нотариусу, чтобы завещать на нее все свое имущество. Но вскоре мошенник в тайне отменяет завещание.

Зачем это надо

Цели мошенников могут быть разнообразны. Мы же приведем один из сценариев.

Он втирается в доверие к девушке и, чтобы завоевать ее сердце, он от широты своей мошеннической души официально завещает все свое имущество девушке.

А после мошенник начинает периодически просить деньги у жертвы на «развитие бизнеса», «деловые костюмы», «бензин» и т. п.

Зона риска

По сообщениям нотариусов мошенники, как правило, по такой схеме обманывают женщин.

Почему именно завещание

Мошенники пускают пыль в глаза с помощью завещания по ряду причин. Например:

Завещание можно составить и отменить в любой момент.

Завещатель может никому не сообщать об отмене завещания.

Завещать можно любое имущество, даже если его нет в собственности (например, Кремль).

Незнание людей об особенностях завещания, которые расписаны выше.