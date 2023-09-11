На вас составили завещание? Возможно, это мошенники

Суть обмана
Мошенник втирается в доверие к жертве, а после идет к нотариусу, чтобы завещать на нее все свое имущество. Но вскоре мошенник в тайне отменяет завещание.
Зачем это надо
Цели мошенников могут быть разнообразны. Мы же приведем один из сценариев.
Он втирается в доверие к девушке и, чтобы завоевать ее сердце, он от широты своей мошеннической души официально завещает все свое имущество девушке.
А после мошенник начинает периодически просить деньги у жертвы на «развитие бизнеса», «деловые костюмы», «бензин» и т. п.
Зона риска
По сообщениям нотариусов мошенники, как правило, по такой схеме обманывают женщин.
Почему именно завещание
Мошенники пускают пыль в глаза с помощью завещания по ряду причин. Например:
Завещание можно составить и отменить в любой момент.
Завещатель может никому не сообщать об отмене завещания.
Завещать можно любое имущество, даже если его нет в собственности (например, Кремль).
Незнание людей об особенностях завещания, которые расписаны выше.
По сути завещание это красивый жест пусть и юридически подкрепленный. Поэтому, если кто-то обещает завещать на вас свои золотые горы, то задумайтесь. Вероятно, это мошенник.
Комментарии4
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я что-то не поняла "Он втирается в доверие к девушке и, чтобы завоевать ее сердце, он от широты своей мошеннической души официально завещает все свое имущество девушке".
То есть молодой мужчина "завещает" своей новой девушке квартиру? А он что смертельно больным притворяется? С какой радости ей квартира перейдет по наследству, он помирать собирается?
Мегаполис Групп
Поскольку мы говорим о мошенничестве, то вариаций может быть много. Например:
– Мошенник притворяется больным (как Вы предложили).
– Мошенник составляет завещание "на зло абстрактным родственникам".
– Мошенник выглядит немолодо и пр.
Главный бухгалтер
О ! а это идея! )))))))
Мегаполис Групп
Рады, что Вам понравилось)