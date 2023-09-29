Госдума ввела штраф до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

За навязывание дополнительных товаров и услуг бизнес будут штрафовать — соответствующий законопроект прошел финальное 3-е чтение.

Размер штрафа

Для должностных лиц и ИП — от 2 000 до 4 000 рублей .

Для компаний — от 20 000 до 40 000 рублей.

Штраф также вводят и за отказ компаний и ИП рассматривать жалобу клиента за нарушение его прав. В этом случае штрафы больше:

Для должностных лиц и ИП — от 15 000 до 30 000 рублей .

Для компаний — от 100 000 до 300 000 рублей.

Что считается навязыванием

В законопроекте можно выделить 2 ситуации, которые считаются навязыванием:

Предложение купить товар или услугу, без которой якобы нельзя приобрести основной продукт. Наличие в договоре условий, согласно которым надо приобрести дополнительный товар или услугу.

Отметим, что само по себе предложение дополнительных товаров и услуг закон не нарушает. Например, если вам предлагают купить майонез по акции в Пятерочке (не реклама), то засудить компанию не выйдет.

Что вы думаете о данном законопроекте? Будут ли данные нововведения работать? Как это повлияет на бизнес? Не будут ли всех ООО и ИП штрафовать? Поделитесь своим видением ситуации в комментариях.

Источник

Законопроект № 152532-8.