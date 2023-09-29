Госдума ввела штраф до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

Размер штрафа
Для должностных лиц и ИП — от 2 000 до 4 000 рублей.
Для компаний — от 20 000 до 40 000 рублей.
Штраф также вводят и за отказ компаний и ИП рассматривать жалобу клиента за нарушение его прав. В этом случае штрафы больше:
Для должностных лиц и ИП — от 15 000 до 30 000 рублей.
Для компаний — от 100 000 до 300 000 рублей.
Что считается навязыванием
В законопроекте можно выделить 2 ситуации, которые считаются навязыванием:
Предложение купить товар или услугу, без которой якобы нельзя приобрести основной продукт.
Наличие в договоре условий, согласно которым надо приобрести дополнительный товар или услугу.
Отметим, что само по себе предложение дополнительных товаров и услуг закон не нарушает. Например, если вам предлагают купить майонез по акции в Пятерочке (не реклама), то засудить компанию не выйдет.
Что вы думаете о данном законопроекте? Будут ли данные нововведения работать? Как это повлияет на бизнес? Не будут ли всех ООО и ИП штрафовать? Поделитесь своим видением ситуации в комментариях.
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