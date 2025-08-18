Суд запретил рекламу стоматологии из-за секс-подтекста
В Тюмени стоматология решила привлечь клиентов «оригинальным» способом: в рекламе был заложен сексуальный подтекст. Но креатив обернулся против клиники, Арбитражный суд признал рекламу нарушающей закон и запретил её распространение.
Суд посчитал, что реклама нарушает ст. 5 Закона о рекламе, где установлен запрет на непристойные и оскорбительные образы. В рекламе усмотрели секс-подтекст, не связанный с услугами, а значит, она формирует у потребителя ложное представление и имеет манипулятивный характер.
Такое «креативное решение» может оказывать негативное влияние на несовершеннолетних — а это отдельный запрет в рекламе.
Маркетинг на грани фола больше не работает — суды реагируют жёстко. Любой сексуализированный подтекст в рекламе теперь рискует стать поводом для проверки и иска.
Прецедент формирует тренд: контролирующие органы будут активнее отслеживать “креатив” в рекламе услуг, особенно медицинских.
Тюменская история — это не только кейс про стоматологию. Это сигнал для бизнеса:
хотите хайпа — делайте креатив,
хотите спокойной жизни без штрафов — убирайте секс-подтексты, “шутки ниже пояса” и двусмысленные намёки из рекламы.
Иначе будет так: вместо роста клиентской базы — судебное решение и запрет на рекламу.
А вы что думаете: норм реклама или нет?
Помнится, когда дочь училась в школе и они проходили "Песнь про купца Калашникова", то весь класс рухнул в прямом смысле слова, на слова из этого замечательного произведения: "Гей, вы добры молодцы..." Лермонтова теперь тоже запретят?
Пару лет назад у нас оштрафовали книжный магазин за шутливую рекламу перед 1 сентябрем: "Продаются розги ученические. Внедряем знания."