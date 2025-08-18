Суд запретил рекламу стоматологии из-за секс-подтекста

Суд Тюмени запретил рекламу стоматологии, потому что она содержит сексуальный подтекст.

В Тюмени стоматология решила привлечь клиентов «оригинальным» способом: в рекламе был заложен сексуальный подтекст. Но креатив обернулся против клиники, Арбитражный суд признал рекламу нарушающей закон и запретил её распространение.

Суд посчитал, что реклама нарушает ст. 5 Закона о рекламе, где установлен запрет на непристойные и оскорбительные образы. В рекламе усмотрели секс-подтекст, не связанный с услугами, а значит, она формирует у потребителя ложное представление и имеет манипулятивный характер.

Такое «креативное решение» может оказывать негативное влияние на несовершеннолетних — а это отдельный запрет в рекламе.

Маркетинг на грани фола больше не работает — суды реагируют жёстко. Любой сексуализированный подтекст в рекламе теперь рискует стать поводом для проверки и иска.

Прецедент формирует тренд: контролирующие органы будут активнее отслеживать “креатив” в рекламе услуг, особенно медицинских.

Тюменская история — это не только кейс про стоматологию. Это сигнал для бизнеса:

хотите хайпа — делайте креатив,

хотите спокойной жизни без штрафов — убирайте секс-подтексты, “шутки ниже пояса” и двусмысленные намёки из рекламы.

Иначе будет так: вместо роста клиентской базы — судебное решение и запрет на рекламу.

А вы что думаете: норм реклама или нет?