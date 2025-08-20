Даже наследники отвечают по долгам банкрота
Сразу перейдем к судебной практике и рассмотрим полезный кейс. Дело № А41-19360/2021
Должник — ООО, которым управлял один из супругов. Второй супруг официально к бизнесу отношения не имел, но через его счета и имущество проходили крупные суммы компании.
Часть денег уходила на личные нужды семьи, расходы никак не оформлялись.
При этом супруг участвовал в переговорах, распоряжался активами и фактически влиял на ключевые решения бизнеса.
Конкурсный управляющий должника обратился в суд с заявлением о привлечении контролировавшего должника лица к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.
Суд признал такого супруга фактическим контролирующим лицом (п. 4 ст. 61.10 Закона о банкротстве), потому что он:
— реально управлял компанией и извлекал выгоду;
— участвовал в операциях, приведших к банкротству;
— распоряжался средствами должника как личными.
Но на этом история не закончилась. Он умер и долги «ушли» к его наследникам.
Поэтому кредиторы просили перевести долг на наследников и суд удовлетворил требование.
Таким образом, наследник должника при условии принятия им наследства становится должником перед кредитором в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Долг наследодателя, возникший в результате привлечения его к ответственности в виде убытков, причиненных обществу его руководителем, входит в наследственную массу.
Так, по общему правилу в состав наследства входит все имущество и долги наследодателя, за исключением случаев, когда имущественные права и обязанности неразрывно связаны с личностью наследодателя либо если их переход в порядке наследования не допускается Федеральным законом (статьи 418 и 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» (далее - постановление № 9)
Наследники отвечают солидарно с другими привлечёнными лицами, но только в пределах стоимости наследства, полученного каждым.
Суды давно вышли за пределы формального подхода в вопросах привлечения к субсидиарной ответственности. И даже смерть контролирующего лица не ставит точку в истории долга.
