Теперь без «гарантий избавления от долгов» и прочего цирка
31 июля 2025 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 332-ФЗ, который добавил в Закон "О рекламе" специальную статью 28.1 о рекламе банкротства.
Если честно, то я этому очень рад. Так как банкротство никогда не было легким процессом по "обнулению долгов", а такая реклама только вводила в заблуждение граждан.
Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Нельзя больше обещать, внушать, вдохновлять людей "списать долги по щелчку". А за игнор — штрафы по КоАП.
Если коротко, то запретили:
❌ Гарантировать полное освобождение от долгов.
❌ Намекать, что платить по долгам вообще не нужно.
❌ Писать, что "государство всё спишет".
❌ Говорить про любую «возможность» не платить (даже если это законный путь).
В рекламе надо обязательно указывать:
"Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ."
Рынок "псевдо-банкротства" давно стал диким. Обещания "спишем долги за 30 минут без суда" навредили тысячам людей.
Про банкротство и корпоративные споры я рассказываю в своем канале.
