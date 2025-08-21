Теперь без «гарантий избавления от долгов» и прочего цирка

31 июля 2025 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 332-ФЗ, который добавил в Закон «О рекламе» специальную статью 28.1 о рекламе банкротства.

Если честно, то я этому очень рад. Так как банкротство никогда не было легким процессом по "обнулению долгов", а такая реклама только вводила в заблуждение граждан.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Нельзя больше обещать, внушать, вдохновлять людей "списать долги по щелчку". А за игнор — штрафы по КоАП.

Если коротко, то запретили:

❌ Гарантировать полное освобождение от долгов.

❌ Намекать, что платить по долгам вообще не нужно.

❌ Писать, что "государство всё спишет".

❌ Говорить про любую «возможность» не платить (даже если это законный путь).

В рекламе надо обязательно указывать:

"Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение пяти лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ."

Рынок "псевдо-банкротства" давно стал диким. Обещания "спишем долги за 30 минут без суда" навредили тысячам людей.

