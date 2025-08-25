ЦОК ОК Общая 21.08 Мобильная
Артем Шпаков
Банкротство

Как включиться в реестр требований кредиторов

Если ваш должник в банкротстве, то реестр требований кредиторов это единственный шанс официально заявить о долге и попытаться вернуть хотя бы часть денег.

Реестр требований кредиторов — это список всех, кому должник должен, с указанием суммы, очередности и оснований. В него вносят только тех, кто успел подать заявление в срок, доказал долг документами и чье требование суд удовлетворил.

Реестр требований кредиторов — это список всех, кому должник должен, с указанием суммы, очередности и оснований. В него вносят только тех, кто успел подать заявление в срок, доказал долг документами и чье требование суд удовлетворил.

Кредиторов можно разделить на три категории

Текущие (их требования возникают в процессе процедуры банкротства). Их главное преимущество заключается в первоочередности при удовлетворении требований.

Конкурсные (требования которых возникли до начала процедуры банкротства). Права конкурсных кредиторов позволяют им активно участвовать в процессе, защищать свои интересы и влиять на важные решения

Зареестровые (их требования хоть и возникли до начала процедуры, но из-за аффилировонности и других причин они поставлены "за реестр"). Последними получают выплаты.

Сегодня поговорим о конкурсных кредиторах.

Права конкурсных кредиторов

🟠голосовать на собраниях кредиторов по ключевым вопросам повестки

🟠участвовать в распределении денег от продажи имущества

🟠оспаривать сделки должника, а также влиять на управляющего

Сроки для включения

Все зависит от процедуры банкротства — наблюдение или конкурсное производство.

😶 В наблюдении

В течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения (ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Указанные требования направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

😶 В конкурсном

В течение 2 месяцев после публикации информации об открытии конкурсного производства (ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).

Что писать в заявлении

В заявлении обязательно указываем:

— Данные суда, должника, арбитражного управляющего.

— Основание долга (договор, расписка, решение суда и т.п.).

— Сумму долга с разбивкой: основная, неустойка, судебные расходы.

— Иные обстоятельства, имеющие значение для суда и верного разрешения спора.

А также прикладываем все необходимые доказательства по спору.

Свой образец прикрепил к этому посту. Сохраняйте, чтобы не потерять.

Артем Шпаков

Артем Шпаков

Руководитель в ООО

