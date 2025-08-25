Как включиться в реестр требований кредиторов

Если ваш должник в банкротстве, то реестр требований кредиторов (ст. 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) это единственный шанс официально заявить о долге и попытаться вернуть хотя бы часть денег.
Реестр требований кредиторов — это список всех, кому должник должен, с указанием суммы, очередности и оснований. В него вносят только тех, кто успел подать заявление в срок, доказал долг документами и чье требование суд удовлетворил.
Кредиторов можно разделить на три категории
— Текущие (их требования возникают в процессе процедуры банкротства). Их главное преимущество заключается в первоочередности при удовлетворении требований.
— Конкурсные (требования которых возникли до начала процедуры банкротства). Права конкурсных кредиторов позволяют им активно участвовать в процессе, защищать свои интересы и влиять на важные решения
— Зареестровые (их требования хоть и возникли до начала процедуры, но из-за аффилировонности и других причин они поставлены "за реестр"). Последними получают выплаты.
Сегодня поговорим о конкурсных кредиторах.
Права конкурсных кредиторов
🟠голосовать на собраниях кредиторов по ключевым вопросам повестки
🟠участвовать в распределении денег от продажи имущества
🟠оспаривать сделки должника, а также влиять на управляющего
Сроки для включения
Все зависит от процедуры банкротства — наблюдение или конкурсное производство.
😶 В наблюдении
В течение 30 календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения (ст. 71 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Указанные требования направляются в арбитражный суд в электронном виде в порядке, установленном процессуальным законодательством, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.
Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
😶 В конкурсном
В течение 2 месяцев после публикации информации об открытии конкурсного производства (ст. 142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ).
Что писать в заявлении
В заявлении обязательно указываем:
— Данные суда, должника, арбитражного управляющего.
— Основание долга (договор, расписка, решение суда и т.п.).
— Сумму долга с разбивкой: основная, неустойка, судебные расходы.
— Иные обстоятельства, имеющие значение для суда и верного разрешения спора.
А также прикладываем все необходимые доказательства по спору.
Свой образец прикрепил к этому посту. Сохраняйте, чтобы не потерять.
