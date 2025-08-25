Как включиться в реестр требований кредиторов

Если ваш должник в банкротстве, то реестр требований кредиторов (ст. 16 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ) это единственный шанс официально заявить о долге и попытаться вернуть хотя бы часть денег.

Реестр требований кредиторов — это список всех, кому должник должен, с указанием суммы, очередности и оснований. В него вносят только тех, кто успел подать заявление в срок, доказал долг документами и чье требование суд удовлетворил.