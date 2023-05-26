Оспаривание трудовых выплат при банкротстве работодателя: что нужно знать, чтобы их потом не пришлось возвращать

В случае банкротства работодателя внешний или конкурсный управляющий, а также конкурсные кредиторы вправе обжаловать ряд сделок, заключенных должником за три года до принятия арбитражным судом заявления о признания должника банкротом. К таким сделкам относятся и обязательства и выплаты в соответствии с трудовым законодательством.

В июне 2009 г. в Закон о банкротстве была внесена новая глава III.1. «Оспаривание сделок должника», в соответствии с которой по правилам данной главы могут быть оспорены действия, направленные на исполнение обязательств и обязанностей, возникающие в соответствии с трудовым законодательством.

В постановлении Пленума ВАС от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"» было указано, что по правилам данной главы может быть оспорена выплата заработной платы, в том числе премии.

Работники, которым существенно повысили заработную плату, выплатили крупную премию, а особенно руководители и главные бухгалтеры должны знать о данных рисках и требовать от работодателя надлежащего документального оформления таких выплат.

Также в зоне риска и случаи, когда работодатель обеляет зарплату, т.к. формально заработная плата повышается в разы, на факт получения серых выплат ссылаться проблематично.

Рискуют и работники, которых только наняли на предприятие в тяжелом финансовом положении.

При этом оспаривании выплат работники оказываются один на один с арбитражным управляющим, чей основной интерес заключается в пополнении конкурсной массы, а в не защите их прав, а требование рассматривается арбитражным судом в качестве обособленного спора в деле об банкротстве. Таким образом, привычного патернализма судов общей юрисдикции в трудовых спорах ждать не приходится.

Внимание широкой общественности к вопросу было привлечено в декабре 2020 г., когда до ВС дошел обособленный спор о признании недействительными дополнительных соглашений к трудовому договору о повышении заработной платы юрисконсульту, действий по выплате повышенной заработной платы и о применении последствий недействительности указанных соглашений и операций.

Суды трех инстанций требования конкурсного управляющего удовлетворили и сочли что:

в отношении повышения заработной платы: работник в силу занимаемой должности должен был знать об имущественном кризисе, очередные повышения производились после принятия арбитражным судом заявления о признании работодателя банкротом и после введения наблюдения

в отношении премирования: премирование должно быть обусловлено результатами деятельности не только работника, но и организации в целом. В ситуации имущественного кризиса работодателю следовало воздержаться от начисления премий, а работнику — от их получения.

Возвращая обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Верховный Суд указал на следующее:

наличие в законодательстве о банкротстве приведенных специальных правил об оспаривании сделок (действий) не означает, что само по себе ухудшение финансового состояния работодателя, его объективное банкротство ограничивают права обычных работников на получение всего комплекса гарантий, установленных ТК,

одной из таких государственных гарантий является гарантия индексации оплаты за труд, направленная на обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы, ее покупательной способности,

другой гарантией является компенсация за выполнение дополнительной работы в виде денежной доплаты,

цель причинения вреда кредиторам отсутствует в ситуации, когда заработная плата обычного работника повышена так, что она существенно не отличается от оплаты за труд по аналогичной должности, которую получают на других предприятиях, схожих с должником по роду и масштабу деятельности.

Реквизиты и ссылка на определение ВС: определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС от 21.12.2020 № 305-ЭС17-9623(7) по делу № А41-34824/2016.

Юрисконсульт обособленный спор в итоге выиграл, чем, можно сказать, доказал обоснованность увеличения ему заработной платы. После вынесения указанного определения острота проблемы уменьшилась, но, тем не менее, до конца не ушла.

По-прежнему оспариваются как откровенно направленные на вывод средств сделки, замаскированные под трудовые договоры, так и выплаты, выглядящие достаточно обыденно.

Кроме того, все мы понимаем, что когда у работодателя возникают проблемы, то, как правило, работники это чувствуют и многие начинают искать новую работу.

В таких условиях чуть ли не единственным козырем у работодателя остается финансовая мотивация, а это опять риск того что повышение выплат потом будет оспариваться. Замкнутый круг.

Но давайте разбираться.

Какие выплаты работодателя-банкрота могут быть оспорены

Закон о банкротстве позволяет оспаривать следующие сделки:

подозрительные сделки с неравноценным встречным предоставлением

подозрительные сделки, совершенные в целях причинения вреда кредиторам, и причинившие вред кредиторам

сделки с предпочтением: когда в рамках одной очереди кредиторов удовлетворяются или созданы условия для удовлетворения требований отдельных кредиторов в ущерб другим кредиторам

В настоящей статье рассматриваются подозрительные сделки.

Трудовая выплата как подозрительная сделка с неравноценным встречным предоставлением

Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления может быть признана недействительной в случае предоставления т.н. неравноценного встречного предоставления, когда рыночная стоимость осуществленного должником исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств.

В данном случае могут оспариваться выплаты: дельта между новой и старой, до начала годичного периода подозрительности, зарплатой и премия. Работник должен будет доказывать, что оплата труда соответствовала рынку, а премии, не являющиеся частью системы оплаты труда, выплачивались за какие-то выдающиеся результаты за рамками обычных трудовых обязанностей.

Например. Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением к Быковской Галине Борисовне о признании недействительными сделками приказов о премировании работников должника: от 06.05.2019 № 83/1-п, от 27.05.2019 № 91-п, от 30.06.2019 N 121-п, применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с Быковской Г.Б. 473 591,26 рублей.

Согласно приказам от 06.05.2019 № 83/1-п и от 30.06.2019 № 121-п главный бухгалтер Быковская Г.Б. премирована за выполнение важных производственных заданий и поручений на основании пункта 3.2 Положения по итогам 2018 года и 1 полугодия 2019 года, соответственно.

По приказу от 06.05.2019 № 83/1-п ответчик премирована в размере 5 окладов с учетом районного коэффициента и северных надбавок за работу с Межрайонной ИФНС № 3 по Камчатскому краю в разрезе актов камеральных проверок и уменьшение штрафных санкций для предприятия. По приказу от 30.06.2019 № 121-п ответчик премирована в размере одной заработной платы за работу по срочной сверке расчетов по исполнительным производствам с ПАО «Камчатскэнерго», с УФС судебных приставов по Камчатскому краю (Елизовский РОСП).

В соответствии с приказом от 27.05.2019 № 91-п «О премировании работников и специалистов в мае месяце 2019 года» главный бухгалтер Быковская Г.Б. премирована на основании Положения и протокола № 1 заседания балансовой комиссии от 16.05.2019 администрации Елизовского городского поселения, а также приказа от 23.05.2019 администрации Елизовского городского поселения управления имущественных отношений «о выплате единовременной премии за 2018 год» в размере среднемесячной заработной платы за выполнение важных производственных заданий и поручений.

Согласитесь, все выглядит достаточно прозаично и обыденно, а премия не выглядит большой?

Вместе с тем, суды признали данные выплаты незаконными, указав, что:

«…Само по себе издание приказов о выплате премий за выполнение важных производственных заданий и поручений (в том числе без указания соответствующих достижений выполненных сотрудником работ, превышающих его стандартные повседневные должностные обязанности) при формальном наличии такой возможности во внутренних документах должника, не презюмирует и не подтверждает равноценность встречного предоставления со стороны ответчика, которое должно выражаться в виде количества и качества затраченного труда (сверх обычно выполняемой трудовой функции), эквивалентного размеру выплаченной ему премии. Установление факта наличия/отсутствия встречного предоставления со стороны ответчика, эквивалентного размеру выплаченной ему премии, является обстоятельством, подлежащим установлению по данному делу».

Реквизиты и ссылка на судебный акт: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.08.2021 № Ф03-3270/2021 по делу № А24-2467/2019.

Трудовая выплата как подозрительная сделка, совершенная в целях причинения вреда кредиторам

Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение 3 лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки.

Вред имущественным правам кредиторов имеет место, в частности, когда уменьшается размер активов должника.

Условия о знании о цели причинения вреда кредиторам и о цели причинения вреда кредиторам являются опровержимыми презумпциями — т.е. считается, что они имеют место, пока не доказано обратное. Доказывать обратное должен работник.

Знание о цели причинения имущественным правам кредиторов

Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

В соответствии с Законом о банкротстве заинтересованными лицами из числа работников по отношению к должнику-юридическому лицу признаются:

руководитель должника,

лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника,

главный бухгалтер (бухгалтер) должника.

А также указанные выше лица, если они были освобождены от исполнения своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее).

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица,

Либо совершена при наличии одного из следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации — десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества (маловероятный критерий, но вдруг очень небогатый должник выплатил заработную плату в натуральной форме. И мы же не говорим, что такая выплата должна соответствовать трудовому законодательству).

В данных сделках самым коварным являются критерий знания у незаинтересованных лиц и признак неплатежеспособности и/или недостаточности имущества должника.

«Знающими» рискуют оказаться высокопоставленные работники, особенно те, кто занимается финансами и правовыми вопросами, чем выше статус — тем больше риск.

Ну а наличие признака неплатежеспособности и/или недостаточности имущества должника один из краеугольных камней банкротного процесса, его непросто установить и в рамках рассмотрения дела профессионалами, что уж говорить о работниках.

Например. 01.11.2017 г. Арбитражным судом города Москвы возбуждено дело о банкротстве должника.

04.06.2016 г., т.е. более чем за год до этого, должник произвел увеличение заработной платы ряда работников:

генерального директора с 114 942 до 229 900 рублей,

президента с 114 942 до 229 900 рублей,

PR-директора с 34 483 до 74 800 рублей,

заместителя генерального директора по пуско-наладочным работам с 97 701 до 195 500 рублей,

главного бухгалтера с 86 207 до 172 500 рублей,

двух бухгалтеров с 68 966 до 103 500 рублей,

руководителя аналитического центра — технического советника с 86 207 до 172 500 рублей.

Опять-таки, зарплаты и после увеличения не выглядят завышенными, правда? Но тут уже необязательно говорить о неравноценном встречном предоставлении, т.к. дополнительные соглашения об увеличении заработной платы были заключены за более чем год до принятия судом заявления о признании должника банкротом и можно говорить об уменьшении конкурсной массы.

В итоге суд отказал во взыскании выплат с заместителя генерального директора по пуско-наладочным работам и двух бухгалтеров.

В отношении других работников, не относящихся к заинтересованным лицам, суд указал, что в силу своего должностного положения и трудовых функций, ответчики были осведомлены о кризисной ситуации в обществе, наличии неисполненных обязательств перед кредиторами.

Так, руководитель аналитического отдела — советником генерального директора должника занимается сбором, оценкой и анализом информации в т.ч. о деятельности общества, а также выработкой практических рекомендаций.

В обязанности PR-директора входит создание и курирование кампаний по продвижению фирмы, ведение переговоров со СМИ, создание статей, организация и проведение пресс-конференций, мониторинг рынка конкурентов, проведение анализа по эффективности выполненных мероприятий.

Ссылка и реквизиты судебного акта: определение Арбитражного суда города Москвы от 04.03.2022 г. по делу № А40-185154/17-123-252"Б".

Как показывает анализ судебной практики, как правило, при оспаривании используются оба основания. Также анализ судебной практики показывает, что единообразного подхода к решению дел нет, наряду с откровенно выглядящим выводом денег накануне банкротства в жернова попадают и выглядящие абсолютно оправданными выплаты, которые просто не были в свое время аккуратно оформлены работодателем (как в приводимом выше примере). Но в целом выплаты «в рынке», как правило, выстаивают.

Но перспективы отстоять большие выплаты выглядят пока что достаточно удручающими. И это как раз тот случай, когда работник, которому предстоит в одиночку противостоять профессионалам банкротом процедуры, при получении от работодателя значительных выплат должен требовать от работодателя их тщательного оформления.

В частности, это могут быть:

оформление письменного поручения на выполнение задач, выбивающихся из обычных рутинных задач,

подробное описание достижений в приказе о премировании, с акцентом, что была выполнена нерутинная задача,

подготовка подробных отчетов о проделанной работе,

всевозможное протоколирование, измерение и т.д. проделанной работы, увеличение количества работы,

изменение должностной инструкции при значительном повышении заработной платы. Наличие внятной должностной инструкции в принципе, т.к. оспаривается и сам найм в период подозрительности,

передача в личное дело сведений о пройденном обучении.

Также, с аккуратным отношением к положениям об охране коммерческой тайны и персональных данных, работнику рекомендуется вести свой личный архив коммуникаций, фиксации достижений, где это возможно просить у работодателя предоставить заверенные копии приказов и иных документов и т.д., т.к. документы могут быть как утеряны работодателем, так и проигнорированы арбитражным управляющим.

Вместе с тем надеюсь, что эта статья вам никогда не пригодится.