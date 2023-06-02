НДС по выкупленному из лизинга автомобилю при переходе на УСН. Судебная практика

При переходе на УСН нужно восстанавливать НДС по выкупленному из лизинга автомобилю.

Постановление АС Центрального округа от 26.04.2023 по делу № А48-909/2022.

Суть дела

Организация взяла в лизинг автомобиль, отражала его на балансе и выкупила по окончании финансовой аренды. До завершения срока полезного использования компания перешла с общей системы налогообложения на УСН.

В рамках камеральной проверки декларации по НДС налоговики доначислили НДС, пени и штраф.

Налоговики посчитали, что нужно при переходе на УСН было восстановить НДС, который ранее приняли к вычету по ОС и лизинговым платежам.

Организация обратилась в суд.

Решение судов

Суд первой инстанции поддержал компанию: налог приняли к вычету не по покупке ОС, а по услугам финансовой аренды (лизинга). Их полностью использовали до перехода на УСН для налогооблагаемых операций, поэтому восстанавливать НДС не требуется.

Однако апелляция и кассация с таким подходом не согласились.

Автомобиль выкупили в собственность и не использовали полностью до перехода на УСН. Когда в договор лизинга включено доп. условие о переходе права собственности на объект к лизингополучателю, такой договор считают смешанным.

В спорном случае лизинговые платежи нельзя разделить на плату за пользование предметом лизинга и его выкупную стоимость. Значит, НДС нужно восстановить.

Причем сделать это следует в налоговом периоде перед переходом на УСН.

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