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Ольга Неволина
НДС

НДС по выкупленному из лизинга автомобилю при переходе на УСН. Судебная практика

При переходе на УСН нужно восстанавливать НДС по выкупленному из лизинга автомобилю.
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НДС по выкупленному из лизинга автомобилю при переходе на УСН. Судебная практика

Постановление АС Центрального округа от 26.04.2023 по делу № А48-909/2022.

Суть дела

Организация взяла в лизинг автомобиль, отражала его на балансе и выкупила по окончании финансовой аренды. До завершения срока полезного использования компания перешла с общей системы налогообложения на УСН.

В рамках камеральной проверки декларации по НДС налоговики доначислили НДС, пени и штраф.

Налоговики посчитали, что нужно при переходе на УСН было восстановить НДС, который ранее приняли к вычету по ОС и лизинговым платежам.

Организация обратилась в суд.

Решение судов

Суд первой инстанции поддержал компанию: налог приняли к вычету не по покупке ОС, а по услугам финансовой аренды (лизинга). Их полностью использовали до перехода на УСН для налогооблагаемых операций, поэтому восстанавливать НДС не требуется.

Однако апелляция и кассация с таким подходом не согласились.

Автомобиль выкупили в собственность и не использовали полностью до перехода на УСН. Когда в договор лизинга включено доп. условие о переходе права собственности на объект к лизингополучателю, такой договор считают смешанным.

В спорном случае лизинговые платежи нельзя разделить на плату за пользование предметом лизинга и его выкупную стоимость. Значит, НДС нужно восстановить.

Причем сделать это следует в налоговом периоде перед переходом на УСН.

__________________________

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Ольга Неволина

Ольга Неволина

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
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