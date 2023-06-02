НДС по выкупленному из лизинга автомобилю при переходе на УСН. Судебная практика

Постановление АС Центрального округа от 26.04.2023 по делу № А48-909/2022.
Суть дела
Организация взяла в лизинг автомобиль, отражала его на балансе и выкупила по окончании финансовой аренды. До завершения срока полезного использования компания перешла с общей системы налогообложения на УСН.
В рамках камеральной проверки декларации по НДС налоговики доначислили НДС, пени и штраф.
Налоговики посчитали, что нужно при переходе на УСН было восстановить НДС, который ранее приняли к вычету по ОС и лизинговым платежам.
Организация обратилась в суд.
Решение судов
Суд первой инстанции поддержал компанию: налог приняли к вычету не по покупке ОС, а по услугам финансовой аренды (лизинга). Их полностью использовали до перехода на УСН для налогооблагаемых операций, поэтому восстанавливать НДС не требуется.
Однако апелляция и кассация с таким подходом не согласились.
Автомобиль выкупили в собственность и не использовали полностью до перехода на УСН. Когда в договор лизинга включено доп. условие о переходе права собственности на объект к лизингополучателю, такой договор считают смешанным.
В спорном случае лизинговые платежи нельзя разделить на плату за пользование предметом лизинга и его выкупную стоимость. Значит, НДС нужно восстановить.
Причем сделать это следует в налоговом периоде перед переходом на УСН.
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