Пример налоговой реконструкции в арбитражной практике

Даже если сделки с ИП формальные, фактические затраты на них можно учесть при расчете налога на прибыль — Постановление АС Уральского округа от 04.03.2024 № А50-18677/2022.

📜СУТЬ ДЕЛА:



Бывшие сотрудники компании «массово» зарегистрировались в качестве ИП на УСН. Организация заключила с ними договоры на выполнение тех же работ, которые физлица выполняли ранее в качестве работников. Но вознаграждения по ГПД значительно превысили их зарплату.

В рамках ВНП налоговики переквалифировали ГПД в трудовые и произвели доначисления. Проверяющие провели реконструкцию налоговых обязательств компании по налогу на прибыль: исключили из состава расходов суммы вознаграждения по договорам с ИП — 43 млн руб., но учли суммы зарплаты, которую бы компания выплатила этим лицам, если бы они по-прежнему числились ее работниками, — 1,8 млн руб.

⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:



Судьи поддержали факт переквалификации отношений в трудовые, но пересчитали доначисления, исходя из следующего:

Инспекция не оспаривает, что работы физлицами фактически выполнены;

Значит, компания имеет право учесть расходы на зарплату;

Компания пояснила, что работники отказались работать за прежнее вознаграждение;

Часть выплаченной суммы (около 23,4 млн руб.) ИП обналичили, оставшиеся 19,6 млн руб. потратили на свои нужды. Это реальная оплата за труд;

Поэтому расходами на зарплату надо признать 19,6 млн руб.



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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина

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