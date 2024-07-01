Пример налоговой реконструкции в арбитражной практике

📜СУТЬ ДЕЛА:
Бывшие сотрудники компании «массово» зарегистрировались в качестве ИП на УСН. Организация заключила с ними договоры на выполнение тех же работ, которые физлица выполняли ранее в качестве работников. Но вознаграждения по ГПД значительно превысили их зарплату.
В рамках ВНП налоговики переквалифировали ГПД в трудовые и произвели доначисления. Проверяющие провели реконструкцию налоговых обязательств компании по налогу на прибыль: исключили из состава расходов суммы вознаграждения по договорам с ИП — 43 млн руб., но учли суммы зарплаты, которую бы компания выплатила этим лицам, если бы они по-прежнему числились ее работниками, — 1,8 млн руб.
⚖️РЕШЕНИЯ СУДОВ:
Судьи поддержали факт переквалификации отношений в трудовые, но пересчитали доначисления, исходя из следующего:
Инспекция не оспаривает, что работы физлицами фактически выполнены;
Значит, компания имеет право учесть расходы на зарплату;
Компания пояснила, что работники отказались работать за прежнее вознаграждение;
Часть выплаченной суммы (около 23,4 млн руб.) ИП обналичили, оставшиеся 19,6 млн руб. потратили на свои нужды. Это реальная оплата за труд;
Поэтому расходами на зарплату надо признать 19,6 млн руб.
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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
https://t.me/nevolga_nalog
Комментарии1
Ну вот, есть разница между подсчётами ИФНС 1,8 млн. и правильными подсчётами 19,6 млн.