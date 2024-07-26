Можно ли отказаться от освобождения от НДС при УСН в 2025 году?

С 2025 г. организации и ИП на УСН признаются налогоплательщиками НДС. Но они освобождаются от НДС, если их доходы за 2024 г. не превысят 60 млн руб.

У многих возник вопрос:

А может ли налогоплательщик, применяющий ОСН и имеющий выручку до 60 млн.руб. в 2024 г., с 2025 г. перейти на УСН и отказаться от освобождения, чтобы уплачивать НДС 10%/20% и давать право на вычет своим покупателям?

Действительно удобно и выгодно:

- Вместо Налога на прибыль (20%/25%) или НДФЛ (13%) уплачивать УСН (6%/15%) и при этом оставаться полноценным плательщиком НДС с правом на вычеты. Неплохая поддержка конкурентоспособности микро-бизнеса по сравнению с "крупничками".



Но дело в том, что текущая редакция Закона N 176-ФЗ ставит под сомнение такой вариант.



В первой редакции Законопроекта № 639663-8 было указано так:

"Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика..."

И освобождение было предусмотрено по Уведомлению.



После возмущений профессионального сообщества по поводу подачи Уведомлений Законодатель изменил эту формулировку:

"Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика..."

Уведомления подавать не нужно.

Но тем самым была перекрыта возможность выбирать. Теперь все, у которого выручка в 2024 г. менее 60 млн.руб., автоматически освобождаются от НДС.



Пока так... Надеюсь, Законодатель к моменту внедрения этого "добра" пересмотрит данный момент и даст возможности выбирать.



Что вы думаете по этому поводу?



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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина