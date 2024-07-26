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Ольга Неволина

Можно ли отказаться от освобождения от НДС при УСН в 2025 году?

С 2025 г. организации и ИП на УСН признаются налогоплательщиками НДС. Но они освобождаются от НДС, если их доходы за 2024 г. не превысят 60 млн руб.
Можно ли отказаться от освобождения от НДС при УСН в 2025 году?

У многих возник вопрос:

А может ли налогоплательщик, применяющий ОСН и имеющий выручку до 60 млн.руб. в 2024 г., с 2025 г. перейти на УСН и отказаться от освобождения, чтобы уплачивать НДС 10%/20% и давать право на вычет своим покупателям?

Действительно удобно и выгодно:

- Вместо Налога на прибыль (20%/25%) или НДФЛ (13%) уплачивать УСН (6%/15%) и при этом оставаться полноценным плательщиком НДС с правом на вычеты. Неплохая поддержка конкурентоспособности микро-бизнеса по сравнению с "крупничками".

Но дело в том, что текущая редакция Закона N 176-ФЗ ставит под сомнение такой вариант.

В первой редакции Законопроекта № 639663-8 было указано так:

"Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика..."

И освобождение было предусмотрено по Уведомлению.

После возмущений профессионального сообщества по поводу подачи Уведомлений Законодатель изменил эту формулировку:

"Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика..."

Уведомления подавать не нужно.

Но тем самым была перекрыта возможность выбирать. Теперь все, у которого выручка в 2024 г. менее 60 млн.руб., автоматически освобождаются от НДС.

Пока так... Надеюсь, Законодатель к моменту внедрения этого "добра" пересмотрит данный момент и даст возможности выбирать.

Что вы думаете по этому поводу?

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Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

Комментарии

2
  • Крестик-нолик

    У многих возник вопрос

    другой: стоматологическая (да и любая другая, даже многопрофильная) клиника на УСН с выручкой больше 60 млн в этом году становится с 2025-го плательщиком НДС. Но она не становится плательщиком НДС, потому что эта деятельность не облагается НДС в соответствии со статьей 149 НК. Но теперь ведь этой клинике придется вести налоговый учет НДС, выставлять счета-фактуры и сдавать декларацию с заполненным разделом 7? Какое беспрецедентное облегчение и упрощение работы этой клиники! А главное, какие немыслимые доходы получит бюджет от "обложения" НДСом медицинских учреждений на УСН!🤢

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