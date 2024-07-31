Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера

Согласно статье 59 НК РФ, безнадежной к взысканию признается налоговая задолженность, взыскание которой невозможно вследствие:
• ликвидации организации;
• исключения организации из ЕГРЮЛ по решению налогового органа;
• завершения процедуры банкротства ИП;
• смерти физлица, в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества;
• решения суда, по которому налоговая утрачивает право на взыскание долга и в связи с истечением срока взыскания;
• непоступления в бюджет налоговых платежей, списанных со счета организации или ИП в связи с ликвидацией банка.
❗❗️ФНС России разъясняет, что списание налоговой задолженности как безнадежной не является основанием для освобождения от ответственности. Поэтому инспекторы вправе направить материалы проверок следствию, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности,а также обратиться за взысканием в суд.
👁️ФНС России подчеркивает, что списание налогового долга никак не влияет на привлечение лиц к уголовной ответственности. Ведь в УК РФ нет положений о невозможности осуществления уголовного преследования в этом случае.
Привлечь могут как директора, так и главбуха, так и любое другое физическое лицо, фактически участвующее в налоговом преступлении.
Например, в УК РФ предусмотрена ответственность за:
✓ уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физическими лицами (ст. 198 УК РФ);
✓ уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ);
✓ неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);
✓ сокрытие имущества или денежных средств от взыскания (ст. 199.2 УК РФ);
✓ уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ);
✓ уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ) и др.
ФНС России в письме ссылается на судебную практику:
- Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П;
- Разъяснения ВС РФ «Отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве», утв. 06.03.2019 Президиумом ВС РФ.
__________________________________
Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук
Ольга Неволина
НАЛОГИ с Ольгой Неволиной
Налоговый юрист для бухгалтера. Мои разборы удивляют даже самых опытных бухгалтеров. 🔥 Про самые актуальные новости в сфере налогового и бухгалтерского законодательства. ❌Рекламу не размещаю
Комментарии1
«Тебя посодют, а ты не воруй» («Берегись автомобиля»)