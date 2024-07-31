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Ольга Неволина
Бухгалтеры

Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера

⚡️С руководителя и главбуха могут взыскать недоимку, даже если она признана безнадежной (письмо ФНС России от 17.07.2024 г. № КЧ-4-18/8114).
Взыскание списанного долга с руководителя или бухгалтера

Согласно статье 59 НК РФ, безнадежной к взысканию признается налоговая задолженность, взыскание которой невозможно вследствие:
• ликвидации организации;
• исключения организации из ЕГРЮЛ по решению налогового органа;
• завершения процедуры банкротства ИП;
• смерти физлица, в размере, превышающем стоимость его наследственного имущества;
• решения суда, по которому налоговая утрачивает право на взыскание долга и в связи с истечением срока взыскания;
• непоступления в бюджет налоговых платежей, списанных со счета организации или ИП в связи с ликвидацией банка.

❗❗️ФНС России разъясняет, что списание налоговой задолженности как безнадежной не является основанием для освобождения от ответственности. Поэтому инспекторы вправе направить материалы проверок следствию, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности,а также обратиться за взысканием в суд.

👁️ФНС России подчеркивает, что списание налогового долга никак не влияет на привлечение лиц к уголовной ответственности. Ведь в УК РФ нет положений о невозможности осуществления уголовного преследования в этом случае.

Привлечь могут как директора, так и главбуха, так и любое другое физическое лицо, фактически участвующее в налоговом преступлении.

Например, в УК РФ предусмотрена ответственность за:
✓ уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов физическими лицами (ст. 198 УК РФ);
✓ уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ);
✓ неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);
✓ сокрытие имущества или денежных средств от взыскания (ст. 199.2 УК РФ);
✓ уклонение страхователя-физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.3 УК РФ);
✓ уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд (ст. 199.4 УК РФ) и др.

ФНС России в письме ссылается на судебную практику:
- Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П;
- Разъяснения ВС РФ «Отдельные вопросы, связанные с применением Закона о банкротстве», утв. 06.03.2019 Президиумом ВС РФ.

__________________________________

Налоговый юрист для бухгалтера,
Член Ассоциации налоговых консультантов,
Член ИПБ России,
Кандидат Экономических Наук

Ольга Неволина

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