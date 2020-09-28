Налоговая реформа 2025 года. НДС на упрощенке

📋1. Могут налогоплательщики на ОСН с 2025 перейти на УСН с НДС 20%?

Да, могут! При соблюдении лимитов и требований для УСНО, установленных НК РФ и при отсутствии освобождения по ст. 145 НК РФ.



📋2. Можно ли отказаться от освобождения от НДС при УСН с доходом до 60 млн?

Текущая редакция Закона №176-ФЗ предусматривает автоматическое освобождение от НДС при доходе до 60 млн.руб. И право на отказ от освобождения пока не предусмотрено.



📋3. Нужно ли выставлять счета-фактуры и вести книгу продаж при освобождении от НДС?

Обязанность выставления СФ при освобождении от НДС по ст. 145 НК РФ предусмотрена п.5 ст. 168 НК РФ. Законодатель эту норму не изменил.

Обязанность регистрировать такие счета-фактуры в Книге продаж у нас предусмотрена п.3 Правил ведения книг продаж. Эту норму законодатель не менял и не отменял.

При освобождении от НДС на УСН с 2025 года нужно будет составлять счета-фактуры с надписью "без НДС" и вести книгу продаж.



📋4. При превышении лимита дохода в 60 млн.руб. 5% нужно начинать платить со следующего или текущего месяца?

При превышении лимита доходов в 60 млн.руб. налогоплательщик обязан платить НДС по выбранной ставке начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение.



📋5. Вправе ли покупатель заявить к вычету НДС, предъявленный ему "упрощенцем" на НДС 5% или 7%?

Право на вычеты "входного" НДС и порядок таких вычетов предусмотрены ст. 171 и 172 НК РФ. Эти нормы не менялись. Поэтому применение вычетов "входного" НДС по ставкам 5% или 7% возможно на общих основаниях.



📋6. Если "упрощенец" имеет право на освобождение от НДС по статье 149 НК РФ, должен ли он платить НДС с 2025 года?

Нормы ст. 149 НК РФ распространяются на всех плательщиков НДС, в том числе и на "упрощенцев". По операциям, освобожденным от НДС по ст. 149 НК РФ, НДС платить не нужно при выполнении всех предусмотренных законодательством условий.



📋7. Налог по УСН считается по "кассовому" методу. По какому методу "упрощенцу" считать НДС с 2025 г.?

Налог по УСН и НДС - это два абсолютно разных налога, у них разная правовая природа и поряддок определения налоговой базы.

Моментом определения налоговой базы НДС является наиболее ранняя из дат:

✓- день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

✓- день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (п. 1 ст. 167 НК РФ).



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Налоговый юрист для бухгалтера,

Член Ассоциации налоговых консультантов,

Член ИПБ России,

Кандидат Экономических Наук



Ольга Неволина